Концерт Александра Серова и открытый микрофон: выходные в Туле

А еще сольник мартина — в нашем обзоре выходных. 

мартин

Когда: 14 марта, суббота, 20.00.
Где: MINI by Concert Hall.
 

14 марта в MINI by Concert Hall выступит мартин.

 

Александр Серов

Когда: 15 марта, воскресенье, 19.00.
Где: ГКЗ.
 

15 марта в Городском концертном зале выступит Александр Серов.

 

Бэтси СИГМА БОЙ

Когда: 15 марта, воскресенье, 16.00.
Где: Туламашзавод.
 

15 марта в ДК «Туламашзавод» с незабываемым шоу выступит
Бэтси — самая молодая хитмейкер в России.

 

Лекция про Тулу

Когда: 15 марта, воскресенье, 16.00.
Где: Дом Белявского.
 

15 марта в Доме Белявского пройдет лекция экономиста и эссеиста Николая
Канунникова «Всплеск города: пригороды Тулы и индустрия».

 

Открытый микрофон

Когда: 13 марта, пятница, 19.30.
Где: Кафе «Суп с котом».
 

13 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

