Детский праздник в ЖК «Современник»: Дед Мороз, хороводы и сладкие подарки всем!

Залог комфортной жизни в доме — хорошие отношения между соседями. В жилом комплексе «Современник» об этом знают, поэтому главный зимний праздник здесь встретили вместе!

Веселье, детский смех и большая развлекательная программа — так отметили праздник двора в ЖК «Современник». В преддверии Нового года сюда заглянула целая компания сказочных персонажей, которые устроили шоу для малышей в жилом комплексе.

Несмотря на холодную погоду, провести выходной в компании соседей собралось несколько десятков жителей. Взрослые пили горячий чай из термосов, а дети веселились в компании аниматоров.

Ребята отгадывали загадки Снежной Королевы, танцевали и пели, а потом появились главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка — и закружили детей в большом хороводе.

Куда же в Новый год без подарков? Дед Мороз принес ребятам целый мешок сладких презентов и конструкторов. Так что все дети ушли не с пустыми руками.

Организовывать такие встречи соседей во дворе — уже традиция для жилого комплекса.

Оксана Позднякова, генеральный директор управляющей компании «Современник»:

— Сегодня поздравить детей пришли семь аниматоров и диджей. Соблюдаем все новогодние традиции: Дед Мороз и Снегурочка, елка, подарки. Жители хорошо поддержали идею праздника, пришли, даже несмотря на новогоднюю суету.

Мы хотим объединить жителей. Дома сданы совсем недавно, собственники заселяются постепенно, и важно познакомить всех друг с другом. Чем лучше будут отношения между соседями, тем больше будет развиваться жилой комплекс. Мы уже сажали вместе деревья, сейчас отмечаем праздник. Если такой формат встреч жителям понравится, мы будем устраивать их чаще.

Новогоднее настроение в комплексе чувствуется не только во время праздника: дворы украшены и сверкают огнями. Здесь установлены светящиеся фигуры лося и семейки оленей. А елка украшена настоящая, с каждым годом она будет больше и больше!

Александр Пяташов с сыном Андреем:

— Такие праздники очень нужны. Это объединяет соседей, дает им возможность познакомиться. Для новых домов это особенно актуально. Аниматоры подарили ощущение Нового года детям, они счастливы, играют и смеются. Малыши вообще с нетерпением ожидали этого дня: пришли не только поиграть, но и встретить своих новых друзей. Это классная идея!

Ирина и Юрий Володины:

— Нам очень нравится жилой комплекс, да и соседи, видимо, дружные. Столько людей пришло на праздник! Мы только переезжаем, но не хотели пропустить такое масштабное событие, поэтому нарядились и пришли знакомиться с соседями. Нам очень нравится в «Современнике», красивый двор и подъезд. Надеемся, что жилой комплекс будет становиться только лучше!

Любовь, Александр Малолетневы с сыном Тимофеем:

— Холодная погода не испортила детский праздник. Сын очень ждал этого дня, поэтому активно участвовал в конкурсах, играл с аниматорами. Детям здесь весело. Ну, а нам интересно увидеть новых соседей и познакомиться. Идея проводить такие встречи — очень хорошая. Будем приходить еще.

Жилой комплекс «Современник» — это молодой smart-квартал с уютным двором и домами нового поколения. Собственники двух домов уже получили ключи от своих квартир. И скоро жителей станет еще больше.

«Современник» запускает старт продаж четвертой очереди строительства!

Это будут два дома с уникальными круговыми планировками, угловым широкоформатным остеклением, лобби и подземным паркингом.

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