Ночь с Тигром: что надеть и приготовить на Новый год?

Фото: almode.ru.

С символом года, Тигром, всё просто: надеваем голубое, готовим мясо, пьем воду. Подробности и возможности обойти и расширить эти правила – от наших экспертов.

Наряды

До Нового года остались считанные дни, поэтому самое время задуматься, в чем отмечать главный праздник года. В этом году дизайнеры приготовили для нас самые нарядные тренды: серебро и золото, пайетки и смелые полупрозрачные платья, бархат и драгоценные камни. Гид по модным платьям для встречи Нового Года — от фешн-блогера Дианы Федоровой.

Диана Федорова.

Хозяин 2022 года — Черный (Голубой) Водяной Тигр, поэтому и цвета выбираем соответствующие. Бирюзовый, глубокий синий, голубой, песочный, коричневый, темно-зеленый, чёрный, белый придутся Тигру по вкусу. Также не забываем про полосатый принт, который очень удачно будет смотреться и на аксессуарах.

Серебро и золото. В золотом или серебряном платье вы не останетесь без внимания! В зимних коллекциях есть варианты в мини и макси.

Перья — самый экстравагантный тренд новогодней ночи. Но новогодняя ночь на то и есть, чтобы дать волю экспериментам.

Пайетки. Любительницы максимального блеска могут обратить внимание на платья с пайетками: ярко, празднично, лучший вариант для того, чтобы зажечь танцпол!

Очень много платьев в этом году дизайнеры сделали именно из пайеток голубого, синего и темно-синих цветов — как и положено в год Водяного Тигра.

Полупрозрачные платья. Легкие летящие ткани могут выглядеть весьма смело, но даже самое вызывающее платье можно легко сбалансировать классическим чёрным пиджаком.

Бархат. Идеальная фактура для холодного времени года. А как роскошно и великолепно он всегда выглядит! Выбирайте платье или брючный костюм из этого материала, чтобы стать королевой новогоднего бала!

Кристаллы. Платья, расшитые кристаллами и драгоценными камнями, имеют преимущества: к ним нет необходимости подбирать дополнительные аксессуары, так как наряд перетягивает все внимание на себя.

Макияж

Водяной Тигр диктует главные цвета в макияже — голубые, синие, бирюзовые. Сделать на них акцент логично в макияже глаз — например, нарисовать темно-синие «смоки-айз».

Беда в том, что сине-голубая гамма не всем идет и не всеми любима — у многих она ассоциируется с макияжем из советского прошлого. И как угождать Тигру в таком случае? Один вариант — заменить голубой цвет серебром: серебристые тени подходят многим.

Вообще оттенки драгоценных металлов Тигр вполне одобряет. Поэтому в макияже приветствуется блеск, глиттер, стразы и другие украшательства. Можно использовать хайлайтер с золотым подтоном, помаду или сияющий блеск с мерцающими частичками для губ.

Макияж создан визажистом Екатериной Деминой.

Второй выход из положения — сделать цветные реснички. Тренд уже не нов, ну и что ж? Зато они заменят голубые тени и подводку. Выручит цветная тушь или цветное наращивание.

Цветное наращивание можно сделать лучиками, подводкой, вставкой, как на фото, или все ресницы полностью в цвете. Фото: @kuzina_lashes.

Сервировка стола

Если в одежде можно позволить себе максимум блеска, то в интерьере Тигр любит сдержанность и элегантность. Его оттенки — белый, синий, золотой, серебристый, любимые материалы — природные: дерево, лен, шишки, веточки хвойных. Варианты сервировки стола подскажет Людмила Балясникова, студия декора и бутафории «by MiloArt».

Людмила Балясникова.

Основным цветом сервировки лучше взять белый и разбавить его яркими акцентами: синим, голубым, серебристым, золотым.

Добавьте на стол оттенки коричневого: они символизируют дерево — один из талисманов Тигра.

По возможности используйте в декоре стола больше природных материалов: веточки хвои рядом с каждой тарелкой, льняные салфетки для приборов, перевязанные джутовой веревкой, свечи.

На столе не должно быть излишней пестроты: салфетки пусть будут однотонными, оттенков в сервировке — немного.

Положите на стол мандарины или апельсины в качестве украшения: они перекликаются с окрасом Тигра и привлекут его благосклонность.

Праздничное меню

Тигры — хищники, поэтому главным блюдом на новогоднем столе должно быть мясо. В идеале — дичь, но свинина, говядина, откормленные индюшка или гусь тоже подойдут.

Гусь с кислой капустой, яблоками и черносливом от кулинарной студии «Петух в вине».

А вот рыба в праздничном меню — под вопросом. Тигр ее не жалует, но по китайской примете именно рыба — символ семейного счастья, гармонии и богатства. Насчет нее решайте сами. Если соберетесь приготовить, лучше запеките ее целиком, с начинкой из овощей и трав. Это тоже дань китайским обычаям:

говорят, разделывая рыбу на куски, хозяйка перерезает канал благосостояния, а запекая ее целиком — приманивает деньги в семью.

На праздничном столе также должны быть:

яркие фрукты и овощи (болгарский перец, помидоры, мандарины, апельсины и т. д. ),

), любой салат с кукурузой,

больше сладостей,

напитки желтого и янтарного цвета — апельсиновый сок, яблочный компот, шампанское, коньяк, ликер (Минздрав предупреждает!). В напитках важна не столько крепость, сколько качество: говорят, Тигр — сибарит, ему подавай все самое лучшее.

Есть еще один интересный момент: говорят, что Тигр предпочитает есть в одиночестве, поэтому на новогоднем столе блюда лучше поставить порционно: например, салат — не в общей тарелке, а отдельно каждому.

А как во время застолья совместить приятное с полезным и не навредить организму, особенно в почтенном возрасте, советует Екатерина Иванникова, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ, врач эндокринолог, диетолог:

Екатерина Иванникова.

За новогодним столом выпейте бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний. Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физического и умственного функционирования. Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит. Сладкое ешьте 1 января. Обычно в новогоднюю ночь дело до него доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, десерт лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов. Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу.

Ну и общие рекомендации: включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, обеспечьте достаточное количество воды и безалкогольных напитков. Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.