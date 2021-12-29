Ночь с Тигром: что надеть и приготовить на Новый год?
С символом года, Тигром, всё просто: надеваем голубое, готовим мясо, пьем воду. Подробности и возможности обойти и расширить эти правила – от наших экспертов.
Наряды
До Нового года остались считанные дни, поэтому самое время задуматься, в чем отмечать главный праздник года. В этом году дизайнеры приготовили для нас самые нарядные тренды: серебро и золото, пайетки и смелые полупрозрачные платья, бархат и драгоценные камни. Гид по модным платьям для встречи Нового Года — от фешн-блогера Дианы Федоровой.
Диана Федорова.
Хозяин 2022 года — Черный (Голубой) Водяной Тигр, поэтому и цвета выбираем соответствующие. Бирюзовый, глубокий синий, голубой, песочный, коричневый, темно-зеленый, чёрный, белый придутся Тигру по вкусу. Также не забываем про полосатый принт, который очень удачно будет смотреться и на аксессуарах.
Серебро и золото. В золотом или серебряном платье вы не останетесь без внимания! В зимних коллекциях есть варианты в мини и макси.
Перья — самый экстравагантный тренд новогодней ночи. Но новогодняя ночь на то и есть, чтобы дать волю экспериментам.
Пайетки. Любительницы максимального блеска могут обратить внимание на платья с пайетками: ярко, празднично, лучший вариант для того, чтобы зажечь танцпол!
Очень много платьев в этом году дизайнеры сделали именно из пайеток голубого, синего и темно-синих цветов — как и положено в год Водяного Тигра.
Полупрозрачные платья. Легкие летящие ткани могут выглядеть весьма смело, но даже самое вызывающее платье можно легко сбалансировать классическим чёрным пиджаком.
Бархат. Идеальная фактура для холодного времени года. А как роскошно и великолепно он всегда выглядит! Выбирайте платье или брючный костюм из этого материала, чтобы стать королевой новогоднего бала!
Кристаллы. Платья, расшитые кристаллами и драгоценными камнями, имеют преимущества: к ним нет необходимости подбирать дополнительные аксессуары, так как наряд перетягивает все внимание на себя.
Макияж
Водяной Тигр диктует главные цвета в макияже — голубые, синие, бирюзовые. Сделать на них акцент логично в макияже глаз — например, нарисовать темно-синие «смоки-айз».
Беда в том, что сине-голубая гамма не всем идет и не всеми любима — у многих она ассоциируется с макияжем из советского прошлого. И как угождать Тигру в таком случае? Один вариант — заменить голубой цвет серебром: серебристые тени подходят многим.
Вообще оттенки драгоценных металлов Тигр вполне одобряет. Поэтому в макияже приветствуется блеск, глиттер, стразы и другие украшательства. Можно использовать хайлайтер с золотым подтоном, помаду или сияющий блеск с мерцающими частичками для губ.
Макияж создан визажистом Екатериной Деминой.
Второй выход из положения — сделать цветные реснички. Тренд уже не нов, ну и что ж? Зато они заменят голубые тени и подводку. Выручит цветная тушь или цветное наращивание.
Цветное наращивание можно сделать лучиками, подводкой, вставкой, как на фото, или все ресницы полностью в цвете. Фото: @kuzina_lashes.
Сервировка стола
Если в одежде можно позволить себе максимум блеска, то в интерьере Тигр любит сдержанность и элегантность. Его оттенки — белый, синий, золотой, серебристый, любимые материалы — природные: дерево, лен, шишки, веточки хвойных. Варианты сервировки стола подскажет Людмила Балясникова, студия декора и бутафории «by MiloArt».
Людмила Балясникова.
Основным цветом сервировки лучше взять белый и разбавить его яркими акцентами: синим, голубым, серебристым, золотым.
Фото: pixabay.com.
Добавьте на стол оттенки коричневого: они символизируют дерево — один из талисманов Тигра.
Фото: pixabay.com.
По возможности используйте в декоре стола больше природных материалов: веточки хвои рядом с каждой тарелкой, льняные салфетки для приборов, перевязанные джутовой веревкой, свечи.
Фото: pixabay.com.
На столе не должно быть излишней пестроты: салфетки пусть будут однотонными, оттенков в сервировке — немного.
Фото: pixabay.com.
Положите на стол мандарины или апельсины в качестве украшения: они перекликаются с окрасом Тигра и привлекут его благосклонность.
Праздничное меню
Тигры — хищники, поэтому главным блюдом на новогоднем столе должно быть мясо. В идеале — дичь, но свинина, говядина, откормленные индюшка или гусь тоже подойдут.
Гусь с кислой капустой, яблоками и черносливом от кулинарной студии «Петух в вине».
А вот рыба в праздничном меню — под вопросом. Тигр ее не жалует, но по китайской примете именно рыба — символ семейного счастья, гармонии и богатства. Насчет нее решайте сами. Если соберетесь приготовить, лучше запеките ее целиком, с начинкой из овощей и трав. Это тоже дань китайским обычаям:
говорят, разделывая рыбу на куски, хозяйка перерезает канал благосостояния, а запекая ее целиком — приманивает деньги в семью.
На праздничном столе также должны быть:
-
яркие фрукты и овощи (болгарский перец, помидоры, мандарины, апельсины
и т. д.),
- любой салат с кукурузой,
- больше сладостей,
- напитки желтого и янтарного цвета — апельсиновый сок, яблочный компот, шампанское, коньяк, ликер (Минздрав предупреждает!). В напитках важна не столько крепость, сколько качество: говорят, Тигр — сибарит, ему подавай все самое лучшее.
Есть еще один интересный момент: говорят, что Тигр предпочитает есть в одиночестве, поэтому на новогоднем столе блюда лучше поставить порционно: например, салат — не в общей тарелке, а отдельно каждому.
А как во время застолья совместить приятное с полезным и не навредить организму, особенно в почтенном возрасте, советует Екатерина Иванникова, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ, врач эндокринолог, диетолог:
Екатерина Иванникова.
- За новогодним столом выпейте бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний. Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физического и умственного функционирования. Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит.
- Сладкое ешьте 1 января. Обычно в новогоднюю ночь дело до него доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, десерт лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.
- Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу.
Ну и общие рекомендации: включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, обеспечьте достаточное количество воды и безалкогольных напитков. Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.