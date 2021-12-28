Фермерство: путь от хобби к делу жизни

Если лет десять назад заниматься сельским хозяйством не было слишком престижно, то сейчас отношение к фермерству изменилось.

Оно отвечает всем веяниям времени – экологичности, осознанности, стремлению вести здоровый образ жизни. Число аграриев растет, как и интерес к этой области.

Как сейчас начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, рассказывает хозяйка крестьянско-фермерского хозяйства «Семкино подворье», амбассадор РСХБ Юлия Яблоновская.

О создании фермы

История нашего хозяйства началась спонтанно: мы приобрели участок недалеко от города, потихонечку начали «обрастать» различной живностью и постепенно так втянулись, что стали настоящими фермерами. Получается, это такое хобби, ставшее бизнесом и образом жизни.

Про обучение

Учиться надо всегда и везде. Если нет профильного образования в области сельского хозяйства, попытайтесь пройти специальные курсы, которые обеспечат вам теоретическую базу и основные практические навыки. Например, хорошие отзывы слышала о «Школе фермера», которую организовал Россельхозбанк в нескольких регионах России.

Учитесь и у действующих фермеров – многие с удовольствием делятся опытом. Так, мы в следующем году планируем у себя на ферме организовать встречи для начинающих агробизнесменов – расскажем о многих технических моментах работы. Много полезной информации есть в интернете, но, работая с этим источником, нужно уметь анализировать и отделять ценную информацию от пустой.

Об опыте

Мое личное мнение – знания помогут избежать крупных, системных ошибок, но своих, пусть небольших, технических недочетов, избежать сложно. Важно не опускать руки, а уметь извлекать нужный опыт. Мы, когда заводили хозяйство, сначала представляли его очень мультяшно – там и коровка, и овечка, рядом хрюшка и птичка. Но наш опыт показал, что желательно не «распыляться» и выбрать одно направление, в котором далее будешь развиваться. В итоге мы сосредоточились на молочном производстве, так что в хозяйстве есть козочки и коровы.

На месте не стоим – учимся технологиям производства, внедряем новые продукты, готовим экскурсионные и обучающие программы. Но других животных заводить не планируем.

Как преодолевать трудности

Сельское хозяйство – очень душевный бизнес. Знаете, даже когда было сложно и непонятно, не возникало мысли бросить свое дело, ведь мы имеем дело с живыми существами. К своим животным привыкаешь, их любишь, знаешь привычки и характер каждого, это очень ценно. Если возникают трудности – надо остановиться, набраться сил и подумать о том, что можно сделать, поменять, какие планы пересмотреть. Обязательно найдутся новые мысли, идеи, возможности и силы для их реализации.

О продажах и пандемии

Один из плюсов агробизнеса – твоя продукция востребования всегда. В начале пандемии мы, как и все, пребывали в некоторой растерянности – будут ли работать стационарные точки, как продавать свой товар, что делать если продажи упадут, ведь консерванты мы не используем, а продукция скоропортящаяся… Но новые возможности появляются всегда. Мы начали адресную доставку своих продуктов заказчикам по нашей клиентской базе, стали активнее в социальных сетях. Могу сказать, что продажи не упали, даже появились новые клиенты.

О партнерах

Сегодня предприниматели в сфере сельского хозяйства имеют все возможности для развития: есть и поддержка со стороны государства, и удобные условия финансового обслуживания, и помощь в реализации продукции. Советую не уходить «в темную», развивать легальный бизнес и активно контактировать с партнерами.

Так, в региональном министерстве сельского хозяйства оперативно решают большинство вопросов, связанных с производством, есть возможность получить грант, проводятся обучающие мероприятия, в том числе по линии комитета по ветеринарии.

С финансами отлично помогает также Россельхозбанк. Здесь отличные специалисты и грамотное обслуживание, вопросов по движению денег не возникало ни разу. Заемные средства мы сейчас не используем, но знаю, что в банке есть специализированные программы для небольших хозяйств с упрощенным порядком и сокращенными сроками финансирования.

Реализовать продукцию тоже помогут: периодически проводятся фермерские дни в филиале на Тургеневской, 5, онлайн можно использовать платформу Свое Родное, она бесплатная. Мы на ней зарегистрировались в этом году и оттуда также получаем заказы на продукцию.

Был отличный опыт участия в фестивале фермерской продукции «СВОЕ». Ждем его вновь в регионе. Кстати, при поддержке Министерства сельского хозяйства и Россельхозбанка мы уже несколько раз организовывали Всероссийскую выставку молочного козоводства. Направление козоводства в свое время было незаслуженно забыто, так что наша миссия – вернуть к нему интерес и обменяться опытом с профессионалами.

Краткие советы начинающим:

выбирайте направление по сердцу,

не «распыляйтесь», особенно в первые два года,

расширяйте производство, действуя с осторожностью,

ищите новые возможности и устанавливайте партнерские отношения,

подготовьте бизнес-план и методично ему следуйте.

Услуги и сервисы для предпринимателей, связанных с сельским хозяйством – на платформе Свое Фермерство.

Строить бизнес аграриям помогают специальные финансовые программы от Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России № 3349, бессрочная. На правах рекламы.