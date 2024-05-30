Диабетическая стопа: коллаборация врачей клиники «Эксперт» и передовые методы лечения

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Врачи клиники «Эксперт» знают, как сэкономить драгоценное время, чтобы избежать ампутации.

Диабетическая стопа развивается у больных сахарным диабетом вследствие сложных метаболических, сосудистых, нейропатических, остеоартропатических изменений, которые, к сожалению, могут привести к ампутации нижних конечностей. Это серьезное осложнение, которое не только сказывается на самочувствии пациента, но и угрожает его жизни. Если его диагностировали на ранней стадии, то более чем в 80% случаев ампутации на уровне бедра можно избежать.

Причиной возникновения диабетической стопы является длительное содержание избыточного количества глюкозы в крови, что неизбежно приводит к нарушению углеводного и липидного обменов.

Как следствие, любые, даже незначительные повреждения кожи долго не заживают. Без качественной медицинской помощи они переходят в язвы.

Состояние это во многих случаях осложняют атеросклероз, варикоз и многие другие хронические заболевания. В этом случае компетенции только одного хирурга недостаточно. Требуются консультации нескольких специалистов.

Клиника «Эксперт» предлагает комплексный подход к оказанию помощи пациентам с диабетической стопой. С ними работают сразу несколько специалистов: хирург, эндокринолог, невролог, флеболог и сосудистый хирург.

Денис Воронин, хирург клиники «Эксперт», более 8 лет занимается лечением данной проблемы. Владеет всеми хирургическими методами данной патологии, в том числе выполняет реконструктивно-пластические операции.

— Ведение пациентов с диабетической стопой осуществляем в коллаборации с профильными специалистами, - пояснил Денис Воронин. - Эндокринолог корректирует сахар, невролог — невропатические боли, хирург — лечит язвы и другие запущенные формы диабетической стопы, убирает некрозы и выполняет органосохраняющие ампутации, а также подбирает стельки и сапожки для коррекции после удаления. Флеболог и сосудистый хирург привлекаются, если пациент страдает варикозом и имеют место трофические язвы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Такой подход в регионе вряд ли можно найти в какой-то еще клинике. Как правило, пациентов с диабетической стопой на начальном этапе направляют в амбулаторное подразделение к хирургу. Однако без привлечения смежных специалистов процесс лечения затягивается. А если и выдано направление на консультацию к эндокринологу или неврологу, то в большинстве случаев попасть к ним на прием крайне редко возможно в короткие сроки.

Без коррекции уровня сахара эндокринологом рана может не закрыться никогда. При отсутствии эффекта направляют в хирургическое отделение.

— Высокий сахар в крови будет замедлять заживление и давать питательную среду для развития в ране инфекционного очага с последующим распространением гнойно-некротических процессов на глубокие ткани стопы. В этом случае каждый день повышается риск распространения процесса за пределы раны.

Важно понимать, что человек с сахарным диабетом, у которого появляются любые изменения на коже (ссадина, расчесы, мозоль, рана, вросший ноготь, порезы, укусы животных, химические и термические повреждения), в суставах и костях стопы, рискует потерять конечность.

Одним из патологических процессов, протекающих в рамках синдрома диабетической стопы, является нарушение кровообращения на разных уровнях конечности, таких как крупные кровеносные сосуды, так и сосуды микроциркуляторного русла.

Для заживления требуется сначала улучшить питание ткани путем попытки восстановления кровоснабжение в этих зонах. Кроме этого, надо учитывать фазу процесса и наличие сочетанных болезней.

— Для обеспечения проходимости крупных кровеносных сосудов хорошо зарекомендовали себя методики внутрисосудистых вмешательств под рентгенологическим контролем. Такие сложные и высокозатратные операции возможно проводить в специализированных стационарах. В Туле подобные операции на сосудах в рамках ОМС проводятся только на сердце. У нас заключен договор на направление таких пациентов по полису медстрахования в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова.

В клинике «Эксперт» пациент в короткие сроки получит консультации всех необходимых специалистов: хирурга, сосудистого хирурга, невролога, эндокринолога и др.

Они комиссионно осмотрят пациента, проведут обследование — УЗИ артерий вен, КТ ангиографию, рентген костей, назначат необходимые лабораторные исследования, и затем совместно спланируют тактику лечения - от консультации до терапии или хирургических манипуляций.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— В идеале необходимо регулярно посещать специалистов, которые подберут профилактическое лечение. Это позволит не допустить формирования диабетической стопы. Если же уже возникли некрозы, то первоочередная задача — вернуть качество жизни. Мы делаем все, чтобы минимизировать зону ампутации, составляем план терапии, проводим стимулирующие процедуры для регенерации, перевязки, подбираем ортопедические стельки, чтобы разгрузить патологическую зону стопы.

В арсенале врачей клиники «Эксперт» большое количество передовых терапевтических и хирургических методов лечения.

— В большинстве клиник есть возможность лишь классических хирургических манипуляций. У нас же применяются современные методы. В числе них — наложение вакуумной аспирации на рану: под давлением из нее аккуратно вытягивается содержимое, и процесс заживления существенно ускоряется.

Другой вариант обработки ран - вместо скальпеля, как раньше, применяем ультразвук. Он, в сочетании со специальным раствором, разрушает патологическую ткань и тут же ее извлекает.

Это менее травматичный способ, чем классический, и дает возможность сохранить конечность.

В случае некроза применяется бережное лазерное удаление пораженных участков. Это позволяет убрать воспаленный участок и не допустить ампутации.

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

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