Знакомьтесь: тульские фитнес-тренеры

30 октября — День тренера, и мы подготовили к этому профессиональному празднику обзор с рассказом о тренерах тульских фитнес-клубов. Каждый участник обзора рассказал нам о себе, своих достижениях и о том, как они пришли в спорт.

Grand, спортивно-оздоровительный центр

Grand приглашает к себе всех, кто любит тренировки, и тех, кто только начинает заниматься и хочет добиться хорошего результата. Вас ждёт современный спортивный клуб, который предлагает занятия на профессиональном оборудовании, высокое качество обслуживания, и всё это по весьма демократичным ценам.

Grand предлагает своим клиентам:

современные тренажеры;

зал аэробики;

солярий;

массажный кабинет;

персональный тренер.

фитнес-бар;

охраняемую парковку;

автомойку.

Алексей Мальцев.

– Спорт я люблю с детства. До 17 лет я серьёзно занимался хоккеем, потом приехал в Тулу, поступил в ТГПУ на факультет физкультуры и увлёкся бидибилдингом. Уже больше 25 лет это моё любимое направление в спорте.

В свободное время я больше всего люблю путешествовать на автомобиле, посещать новые города и страны и получать незабываемые впечатления от увиденных мест. А ещё я увлекаюсь охотой и рыбалкой, а также люблю отдыхать с друзьями в бане — это большая польза для тела и радость для души.

Немного о своих достижениях:

дипломированный тренер по бодибилдингу (ТГПУ, 2011);

стаж тренировок — более 25 лет;

стаж работы персональным тренером — 8 лет.

Елизавета Дремлюга.

– Я занимаюсь спортом уже больше 20 лет. Сначала я просто регулярно тренировалась для себя, а потом так увлеклась, что хобби переросло в профессию. Вот уже 6 лет я работаю тренером. Закончила Московскую академию фитнеса и бодибилдинга.

В свободное время я очень люблю путешествовать. Ещё одна моя страсть — ландшафтный дизайн, который я совершенствую на своём приусадебном участке. Моё первое образование — психолог, эти знания мне очень помогают в нынешней работе.

Факты обо мне:

персональный тренер с диетическим уклоном;

сертификат Академии фитнеса (2014);

стаж тренировок — более 20 лет.

Павел Кузнецов.

– Спорт — главное увлечение и дело моей жизни. Почти всё своё время я провожу в спортзале, и эта работа мне очень нравится. С 2008 года занимаюсь пауэрлифтингом и жимом лёжа. Недавно стал чемпионом Тулы по жиму лёжа в категории до 120 кг.

Отдыхать я люблю активно, кататься на велосипеде и совершать пробежки с друзьями и клиентами по парку. Люблю проводить выходные со своими детьми.

Немного о себе:

КМС по пауэрлифтингу (2011);

призёр областных соревнований по пауэрлифтингу (2017);

стаж тренировок — 9 лет;

стаж работы персональным тренером – 5 лет.

Карим Ахмедов.

– Спорт я люблю с детства и не представляю своей жизни без тренировок и работы в этой области. Раньше я занимался футболом, но потом, после травмы, я стал качаться, чтобы восстановить форму, и так решил стать тренером и продолжить спортивную деятельность в этом направлении.

Кроме работы в фитнес-клубе я увлекаюсь футболом и баскетболом, люблю поиграть в свободное время, посмотреть матчи, а также отвлечься и отдохнуть, проводя досуг за компьютерными играми.

Обо мне:

образование — факультет физической культуры ТГПУ (2018);

сертификат «Первая школа фитнеса» по направлению «инструктор тренажерного зала»;

стаж тренировок — 5 лет;

стаж работы персональным тренером – 2 года.

Тула, ул. Болдина, 123

8 (4872) 24-61-67

грандфитнесс.рф

Велнесс-центр N-ergo

Велнесс-центр N-ergo предлагает разнообразные современные виды тренировок и богатые возможности для поддержания вашего здоровья и красоты:

кардиозал,

тренажерный зал,

аэробика,

занятия для будущих мам,

аквааэробика,

настольный теннис,

пять саун.

В N-ergo всё время появляются новые направления фитнеса. Устали от однообразных групповых занятий? Приходите в N-ergo на

персональные тренировки.

Вместе с вами персональный тренер определит наиболее важные для вас цели, будь то снижение веса, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышение выносливости, укрепление мускулатуры, и составит персональную программу.

В тихой и уютной сауне N-ergo можно отдохнуть после трудного дня. Вас ждут бассейны 1,5×6м и 12×7м с гидромассажем и противотоком, полы с подогревом, теплый гранитный лежак, купель и ушат с холодной водой, душевые кабины с гидромассажем и многое другое для отличного отдыха.



Никита Мошаров (инструктор тренажерного зала, персональный тренер):

– Спортом я занимался с детства и постепенно добился успехов в своём любимом направлении — пауэрлифтинге и армлифтинге. Свободное время я также люблю проводить активно, с физическими нагрузками и в движении.

Достижения:

КМС по пауэрлифтингу IPF;

2-кратный призёр чемпионата области по пауэрлифтингу;

МС МК по армлифтингу WAA;

спортсмен уровня «Элиты» в федерации АСМ «Витязь»;

2-кратный чемпион Европы по армлифтингу;

многократный чемпион Москвы и Московской области по армлифтингу;

многократный чемпион Тульской области по армлифтингу;

рекордсмен Московской области и России по армлифтингу.

Татьяна Кушнир (фитнес-менеджер групповых программ, тренер индивидуальных и групповых программ):

– В спорт я пришла по воле судьбы: с детства я серьёзно болела, а решила заняться фитнесом, чтобы похудеть. И так влюбилась в спорт, что пошла учиться на тренера, и вот уже больше 12 лет я тренирую других. Сама я уже давно не представляю свою жизнь без спорта, он помог мне улучшить здоровье и придаёт сил.

В свободное время я люблю читать, смотреть кино, провожу время со своими детьми.

Специализация: базовая, силовая, степ, слайд, фитбол, фристайлер, стретчинг, BOSU, аквааэробика, BODY BALANS, B.E.S.T. FIT, HOT IRON, IRON CROSS, ROLL&RELLA[, EASY TON STEP, ATHLETIK STRETCH.

Максим Чавриков (инструктор тренажерного зала, персональный тренер):

– Я занимаюсь спортом с 5 лет. Сначала я тренировал свои навыки в плавании, а потом стал заниматься дзюдо, и это направление стало моим делом по жизни. После института я стал работать тренером дзюдо в спортивной школе и фитнес-клубе.

В свободное время я люблю путешествовать, бывать в новых городах и странах, смотреть, как живут люди в других местах. Ещё я играю по выходным в Тульской любительской лиге футбола, люблю проводить время со своей семьёй.

Достижения:

специалист по физической культуре и спорту;

кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо;

неоднократный победитель всероссийских и международных турниров.

Тула, ул. Каракозова, 71

8 (4872) 41-80-80 , 8 (4872) 41-90-60

wellness-tula.ru

Драйв, спортивный клуб

Спортивный клуб «Драйв» — это современный спортивный фитнес-клуб с профессиональным оборудованием.

Тренажерный зал — более 40 видов профессиональных тренажеров PANATA и V-sport;

Кардиозал — оборудован современными профессиональными тренажерами фирмы Motus;

Зал единоборств — площадь более 80 кв. м, подходит для всех видов единоборств;

Зал аэробики;

Настольный теннис;

Солярий — современный турбосолярий Luxura V5 обеспечивает высокое качество загара;

Фитнес-бар — большой выбор спортивного питания ведущих фирм-производителей;

Клетка для MMA;

Парилка.

Для всех клиентов клуба бесплатный Wi-Fi. Занятия можно оплатить как наличными, так и картой. Свой автомобиль можно оставить на удобной парковке.



Ирина Крыгина (тренер в тренажерном зале):

– В спорт я пришла не случайно. Моя мама в 70-80 годы работала тренером по художественной гимнастике, что и определило мою судьбу. Детство прошло в специализированной спортивной школе, где меня окружали такие же гимнасты, пловцы, самбисты. В приоритете всегда был спорт, но, несмотря на это, к учёбе мы относились серьезно и ответственно. В подростковом возрасте случайно забрела в «качалку» одного из подвалов и влюбилась в этот спорт на всю жизнь. Передо мной встали новые цели, которые я достигала, новые знания и опыт.

Мне приятно ощущать себя сильным и выносливым человеком, владеть своим телом и получать удовольствие от жизни. А хобби? Об этом я и рассказываю: я счастливый человек, потому что не работаю, а каждый день занимаюсь любимом делом. Это и есть хобби.

Юлия Черныш (тренер в тренажерном зале):

– Я росла в окружении спортсменов, занималась в юношеские годы лёгкой атлетикой, и любовь к физической культуре мне прививали с детства. Заниматься непосредственно фитнесом я начала с 2009 года. Фитнес и физкультура лечат, а профессиональный спорт калечит. Фитнес для меня всё, он стал неотъемлемой частью моей жизни. Физический труд воспитывает тело и дух, учит правильно расставлять приоритеты, выстраивать тайминг, улучшает здоровье и придаёт сил и бодрости, готовит к устойчивости в стрессовых ситуациях, развивает качества и навыки, строит тело мечты, улучшает настроение, в общем, полезен во всем. Я уверена, что нужно постоянно двигаться, ведь движение – это жизнь. Многим для достижения цели не хватает мотивации. На начальном этапе всегда сложно, и это надо принять и идти дальше, всё ближе к своей мечте.

В свободное время стараюсь не лениться и занимаюсь развитием. Сейчас масса полезной и доступной информации в интернете: семинары, лекции. Провожу время в компании дорогих мне людей. Катаюсь на сноуборде, играю в баскетбол, путешествую, изучаю окружающий мир. Можно много перечислять. Но важно то, что моя работа для меня остаётся самым любимым хобби.



Елена Журова (тренер групповых занятий):

– Всю жизнь я была активной, занималась спортом, танцами. Всем интересовалась, мне до всего было дело. Я была самостоятельной и, думаю, что выковала из себя сильную и цельную личность. Пять лет назад я стала осваивать мир фитнеса. Я пробовала разные направления, читала литературу, посещала семинары. Постепенно приходило понимание, что мне это очень нравится и я хочу этим заниматься постоянно. О профессии тренера не задумывалась, просто нравилось, как меняется мое тело под влиянием спорта. Однажды, придя в новый клуб, меня спутали с тренером. Это был знак. Я стала искать, интересоваться, что и как нужно, чтобы преподавать. Оказалось, можно получить профессию фитнес-тренера. Нашла курсы пилатеса. Сделав первый шаг, моя жизнь как мозаика стала складываться, одно за другое стало цепляться. Я еще не закончила курсы, а мне уже предлагали работу. Стала преподавать, появилась масса возможностей. Было ощущение, что провидение говорит мне, что здесь мое место.

Сейчас я тренер. Аж глаза загораются от того, что я делаю! Мне действительно нравится моя работа. Понимаю, это именно то, чего я хотела. Люблю свою работу, отдаюсь ей полностью.

Я увлекаюсь музыкой. Собираю свои любимые треки и записываю миксы, которые можно слушать в машине, дома и делиться с друзьями. В основном я пишу миксы для тренировок – там нужен определённый темп музыки, она должна заряжать, мотивировать, чтобы занятие прошло легко и зарядило энергией.

Спортклуб «ДРАЙВ» приглашает вас в мир красоты и здоровья!

Тула, ул. Доктора Гумилевской, 16

8 (4872) 40-72-72

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