Делаем ремонт, меняем окна и утепляем балкон

Обзор тульских компаний по установке окон, отделке балконов, и другим услугам по ремонту.

Если вам нужны материалы, инструменты для ремонта или услуги в этой сфере, предлагаем вам несколько тульских магазинов и компании, которые смогут вам помочь справиться с ремонтом быстро и с выгодой.

Строевода

Компания «Строевода» уже не один год специализируется на современном способе отделки стен — машинной штукатурке. Этот метод относительно новый, уже активно используется в ремонтных работах в Туле, и показал массу плюсов.

«Строевода» широко применяет машинные штукатурные работы как в промышленных помещениях — когда за максимально короткое время нужно выполнить работу большого объема, так и при отделке офисов и жилых помещений.

Генеральный директор компании «Строевода» Дмитрий Сергеевич Грачёв рассказал нам о нюансах этой технологии.

Так что же такое штукатурка механизированным или машинным способом?

Штукатурные работы - одна из самых трудоемких стадий ремонта, которая требует от мастера навыков и профессионализма. Одна из важных составляющих при строительстве и ремонте — упростить технологии работ, сделать их дешевле, и при этом не потерять качество, а наоборот повысить. Нанесение штукатурки с помощью специальной установки помогает существенно облегчить отделочные работы.

На сегодня около 90% штукатурных работ в Европе осуществляется с помощью штукатурных станций и выполняются механизированно.

А теперь такой вид штукатурных работ стал доступен и в России.

Многие сейчас задаются вопросом: какая же штукатурка лучше, ручная или механизированная?

С появлением новой технологии оштукатуривания машинным способом, ручная штукатурка

стала проигрывать современному методу во всём.

При ручном оштукатуривании стен, сделанную смесь невозможно долго сохранять нужной консистенции, она очень быстро застывает, а процесс работы долгий. Поэтому раствор приходится разводить небольшими порциями, а это усложняет процесс и продлевает время работы. К тому же, использовать раствор одной и той же консистенции на большой поверхности сложно. В дальнейшем это приводит к неравномерному высыханию, и впоследствии образованию неровностей и трещин.

Чем же новый способ нанесения штукатурки выигрывает перед традиционным ручным?

Секрет популярности машинных штукатурных работ в трёх принципах:



1. Качество.

Механизированное оштукатуривание стен компания «Строевода» проводит с помощью специальных сухих строительных смесей, по немецкой технологии. Раствор перемешивается станцией и подается на стену под давлением. Это обеспечивает лучшую степень схватывания с поверхностью. Оштукатуренные стены практически идеально ровные, штукатурка не имеет пустот, а значит, ниже риск появления трещин или отслоений.

После обработки поверхности и глянцевания, стены можно сразу оклеивать обоями.

В будущем, при удалении старых обоев, штукатурка останется на месте.

Все работы осуществляются квалифицированными специалистами в соответствии со СНиП.

2. Скорость.

Мастеру не тратит лишнее время на перемешивание раствора — он перемешивается автоматически по самой эффективной технологии (смесь засыпается в воду, а не наоборот). Качественный и однородный раствор облегчает работу. Штукатурные станции удобно подают раствор в больших объемах и на разную высоту. Это даёт возможность в одно нанесение выровнять стены. После выставления маяков и нанесения слоя штукатурки мастеру остаётся только выровнять поверхность.

Штукатурка машинным способом сокращает время проведения работ в 4 раза, по сравнению с оштукатуриванием вручную!

1 или 2-комнатная квартира будет полностью готова за 4 дня!

3. Экономия.

Машинный способ отделки стен позволяет экономить не только время и силы, но и ваши деньги. Сухие смеси для машинного нанесения стоят дешевле, чем смеси для ручного способа. Цена работ за один квадратный метр — тоже значительно ниже, а качество работы при этом выше.

После машинной штукатурки можно сразу клеить обои!

Шпаклёвочные работы после этого не требуются, как после аналогичных работ вручную. Это экономит расходы.

Ваш ремонт с компанией «Строевода» будет экономным, быстрым и качественным!

Тула, ул. Пионерская, 65

8 (4872) 58-12-58, 8 (4872) 58-24-58 ,

8 (950) 901-67-77 , 8 (952) 188-68-68

stroevoda.com

info@stroevoda.com

Нивельпласт, производственно-монтажная фирма

Производственно-монтажная фирма «Нивельпласт» — одна из самых опытных тульских компаний, специализирующихся на установке пластиковых окон. Она работает уже более 20 лет.

За многие годы успешной работы в Тульской области эта компания приобрела огромный опыт и знания и заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

При изготовлении окон здесь используют только сертифицированные комплектующие, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку. Все сотрудники компании перед началом работы проходят обучение.

Оцените преимущества компании «Нивельпласт»:

богатый опыт работы

собственное производство

качественная и сертифицированная продукция

грамотная консультация

профессиональный замер и монтаж

специальные предложения

сервис и гарантии.

Окна в компании «Нивельпласт» изготавливают из профилей Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными. Они также должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

Закажите установку окон

до 15 ноября и получите энергосберегающее

стекло в подарок!

Подробности акции по телефону.

Тула, улица 9 Мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37

Светоч, оконный комбинат

Где заказать надёжные и качественные пластиковые окна или ремонт балкона по адекватной цене? Конечно в оконном комбинате «Светоч»! Это один из лидеров в своей сфере на тульском рынке.

Компания «Светоч» успешно работает в нашем городе уже 18 лет. За это время она прошла долгий путь от небольшой фирмы по установке окон до комбината с собственным производством, который занимается разработкой новых технологий в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний.

На сегодня в комбинат «Светоч» входят 4 завода и 245 офисов продаж по всей России со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно до 1600 окон.

В комбинате «Светоч» вы можете заказать все виды работ по остеклению балконов. Мастера быстро и качественно сделают внешнюю и внутреннюю отделку вашего балкона и лоджии «под ключ».

Ваш балкон превратят из ветхого, маленького и обычного, в красивый, тёплый, светлый и большой евробалкон любой сложности и конфигурации.

Вам срочно нужен ремонт балкона, но сейчас вы ограничены в средствах, а обращаться в сомнительные компании не хочется?

Закажите балкон «под ключ» в комбинате «Светоч» всего за 38 000 рублей!

Этот заказ даст вам ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

В компанию «Светоч» также можно обратиться для установки новых пластиковых окон.

Закажите сейчас любую модель окна и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

В этой компании вы сможете выбрать для себя именно те окна, которые вам больше всего нравятся по конфигурации и устраивают вас по стоимости. Из огромного выбора моделей и модификаций, которые вам предложат, можно подобрать для себя самый оптимальный вариант любой конструкции и любого цвета профилей.

Окна и балконы от «Светоч» — ваш уют на многие годы!

Тула, улица Демонстрации, 1-г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru

Натяжные потолки «Ареал»

Компания «Ареал» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области уже более 14 лет. За это время она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы.

Опыт, который накопили мастера компании, позволяет «Ареалу» делать натяжные потолки любой сложности, и при этом держать цены на приемлемом уровне. Перед установкой все компоненты потолка тщательно проверяются, а на используемую плёнку имеются все необходимые сертификаты соответствия.

«Ареал» поможет вам воплотить все самые смелые идеи в ремонте. Натяжные потолки делают из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. Таким образом, можно подобрать варианты красивых потолков для любых помещений. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге.

Здесь вы можете заказать любые виды натяжных потолков:

глянцевые;

матовые;

акустические;

с фотопечатью;

двухуровневые;

3D;

фактурные;

детские;

парящие;

и многие другие.

Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, офис или даже ванную комнату.

С помощью интересных потолков и визуальных эффектов, разработанных дизайнерами компании, можно превратить любую комнату дома в волшебный замок или планетарий.

Даже с помощью простейшего натяжного потолка можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля «classic» до хай-тека.

Натяжные потолки обладают целым рядом преимуществ:

Привлекательная цена: ПВХ пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань; Быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства. Высокая прочность и влагоустойчивость — владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр; Неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов. Стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат; Широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов.

Оформив on-line заказ на натяжные потолки в «Ареал», вы получите честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа.

Тула ул. Болдина, 98 оф. 214

8 (4872) 38-46-46 , 8 (910) 945-55-56

arealtula.ru

Группа ВК

Магазин «Обои»

Магазин «Обои» на Металлургов предлагает своим покупателям богатый выбор обоев, отечественных и зарубежных производителей.

Здесь можно выбрать обои на любой вкус и достаток, от самых доступных, бумажных, до эксклюзивных.

Цены на всю продукцию в этом магазине вас приятно порадуют.

Кроме обоев здесь продаются и другие материалы для обустройства комнат:

потолочная плитка и плинтуса;

самоклеющаяся плёнка;

ковровые изделия;

люстры, светильники и бра.

По вторникам на всю обойную продукция — скидка 5%.

На люстры также постоянно действует скидка.

Если вам нужно небольшое количество обоев — не упустите возможность купить в этом магазине остатки со скидками до 50%!

Кроме покрытий для стен и потолка, здесь можно купить всё остальное для ремонта:

лакокрасочные изделия;

грунтовки и шпаклёвки;

сухие смеси;

плиточный и обойный клей;

герметики;

монтажную пену;

сантехнику;

инструменты;

электротовары;

стремянки;

сушилки;

карнизы;

напольные плинтуса;

большой выбор сопутствующих товаров.

На все товары для ремонта — каждую среду скидка 5%.

Делаете ремонт? Приходите за всем необходимым в магазин «Обои»!