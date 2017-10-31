Новогодний отдых: свежий воздух, полезный досуг и праздничное настроение
Думаете, где отметить новогодние праздники? Конечно же, на природе! А именно, в уютных комплексах, окруженных свежим воздухом, деревьями и просторами. Добро пожаловать в новогоднюю сказку!
Закрытый частный клуб «Империя Кочаки»
«Империя Кочаки» — райское место для праздничных мероприятий. Здесь вы забудете о городском шуме, суете и традиционных, уже порядком поднадоевших застольях. Выбрав этот частный клуб для празднования Нового года, вы получите водопад незабываемых эмоций, яркие фотоснимки, вкусные блюда, божественные напитки, чумовую дозу юмора и веер фантастических воспоминаний. Взгляните сами!
Для начала небольшая экскурсия. «Империя Кочаки» находится недалеко от «Ясной Поляны» — живописного музея-усадьбы, когда-то вдохновлявшего нашего великого земляка Льва Толстого на бессмертные шедевры. Не доезжая до Щекино, уходим налево и попадаем в сказочное место. Озеро, будто бы сошедшее с идиллических картин, а в нем — милые, вполне себе дружелюбные лебеди.
Целый ряд деревянных домиков, беседок, шикарный двухэтажный ресторан вместимостью до 100 человек…
В такой красоте хочется остаться намного дольше, чем на одну ночь.
Однако говорим мы сегодня именно о ней — о новогодней ночи. Закрытый частный клуб «Империя Кочаки» ждет гостей, любящих хорошую кухню, качественные напитки, веселые конкурсы, песни и танцы.
Встретьте 2018 год в незабываемой атмосфере!
Всего за 4000 рублей вас ждет насыщенная развлекательная программа в «Империи Кочаки» — совсем так, как показывают по Первому каналу в новогоднюю ночь.
За эти деньги вы получите:
- большую шоу-программу с 23.00 до 3.00;
- яркие конкурсы, танцы, песни, квесты;
- юморного ведущего, знающего, когда, как и кого развеселить;
- салют;
- живой вокал;
- непревзойденного и всеми любимого Деда Мороза;
- множество приятных сюрпризов и подарков.
Ах да, и еще: каждому гостю — небольшой презент — шампанское в подарок!
Чтобы заказать столик, звоните по телефону 28-25-99.
Щекинский р-н, деревня Кочаки, 20.
+7 (4872) 28-25-99,
+7 (48751) 7-65-26
Санаторий «Краинка»
Если Новый год для вас — точка отсчета нового, здорового образа жизни, то санаторий «Краинка» — идеальное место для празднования.
Укрепить здоровье, исцелить недуги, отдохнуть и душой, и телом — все это возможно здесь, причем за вполне подъемную сумму.
Немного истории. «Краинка» — одна из старейших здравниц России. Находится она в Суворовском районе Тульской области, среди древнего липового парка, на берегу реки Черепетка — притока Оки, по соседству с сосновым бором.
Сейчас у курорта — мощная лечебная база с торфяными грязями и минеральными водами. И это, по сути, центр медицинской реабилитации для людей, страдающих следующими заболеваниями:
- органов пищеварения;
- периферической нервной системы;
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- женских половых органов, в том числе женское бесплодие;
- мочеполовой системы, в том числе хронические простатиты (мужских половых органов);
- эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ;
- органов дыхания;
- кожи и подкожной клетчатки;
- органов кровообращения;
- профпатологии (болезни нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки). Есть отделение долечивания больных, перенесших операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря.
Санаторий «Краинка» предлагает вам провести Новый год вместе!
В праздничные дни в ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» вас ждут:
- новогодняя елка;
- концерты, конкурсы;
- 4-5-разовое питание (заказное меню), фитобар;
- новогодний банкет;
- рождественские уличные гулянья;
- народные гулянья, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;
- торговые ряды;
- зажигательная дискотека, танцы до упаду;
- настольный теннис, бильярд;
- бассейн, сауна;
- лыжи;
- экскурсии пешие и автобусные от Суворовского экскурсбюро;
- катание на лошадях;
- призы;
- задор, веселье, праздничная атмосфера!
ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
Стоимость новогоднего банкета — 2400 рублей для взрослого, для детей — 1200 рублей.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ ОГРАНИЧЕНО.
ПРОСЬБА: ЗАЯВКИ НА БАНКЕТ ПОДАВАТЬ ЗАРАНЕЕ!
Заявки на новогодний банкет принимаются до 28 декабря.
Номера для бронирования мест: +7 (48763) 5-55-33, 5-55-31, 5-55-24.
Для вас работают:
- бассейн;
- сауна, баня с 12.00 до 19.00;
- бильярд с 10.00 до 19.00;
- настольный теннис с 10.00 до 19.00;
- тренажерный зал с 10.00 до 19.00;
- прокат с 10.00 до 17.00;
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фитобар с 11.00 до 19.00 (соки, вода, чай, фиточай, кофе, выпечка, кондитерские изделия
и т. д.).
При желании после 2 января можно получить медицинские услуги и поправить здоровье после веселого Нового года.
Со 2 января 2018 года лечебные процедуры:
- лечебно-диагностическое отделение — корпус №7 с 08.00 до 14.00;
- массажные кабинеты – 1-й этаж корпуса №1 с 08.00 до 15.00;
- консультации врачей-специалистов – 1-й этаж корпуса №1 с 08.00 до 14.00;
- физкультурно-оздоровительный комплекс — с 10.00 до 19.00;
- услуги косметолога — с 10.00 до 14.00.
Время работы физкультурно-оздоровительного комплекса: ежедневно.
Также вас ждут: бесплатный Wi-Fi, запись на экскурсии в фойе столовой санатория и, конечно, дополнительные услуги (оплачиваются дополнительно к цене путёвки):
- бассейн — 200 р. за 1 час;
- сауна — 2000 р. за 1,5 часа с группы;
- автостоянка — 90 р. в сутки;
- лечебные процедуры (с 2 января) — по прейскуранту;
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прокат, услуги:
бильярд (1 час/большой стол) — 200 руб.,
настольный теннис (1час/стол) — 80 руб.,
тренажерный зал (1 час) — 120 руб.,
лыжи (1 сутки) – 150 руб.
Подробности на сайте: www.krainka.ru
Контактные телефоны:
Отдел реализации путевок:
+7 (48763) 5-55-33, 5-55-31, 5-55-24,
факс: +7 (48763) 5-54-93;
Главный врач: +7 (48763) 5-54-84.
Адрес электронной почты:
krainkar@ rambler.ru
Загородный клуб «Берлога»
Новогодние праздники — хорошая возможность провести время в кругу семьи, вдали от работы, городской суеты и шума. Загородный клуб «Берлога» — именно то, что вы ищете: здесь тихо, уютно, просторно — идеальная обстановка для семейного отдыха.
Зимой «Берлога» особенно привлекательна: заснеженные деревянные домики, пруд, пушистые снежные «одеяла» — настоящая новогодняя сказка! В столь живописном месте вы можете провести свой маленький зимний отпуск.
Для гостей «Берлоги» — двухэтажная гостиница и индивидуальный домик. Они оснащены всем необходимым для полноценного отдыха.
Гостиница «Берлоги» рассчитана на 14 номеров: есть как двухместные, так и четырехместные апартаменты. В каждом номере — все удобства: Wi-Fi, телевизор с 200 каналами, уютное пространство.
В клубе есть библиотека, где каждый отдыхающий может взять интересную книгу. Из развлечений — мини-игры, бильярд.
Все предметы декора настолько гармонируют с интерьером, что чудится, будто бы ты находишься внутри диковинной киноистории: красиво, уютно, роскошно!
Гости загородного клуба могут воспользоваться услугами бассейна и сауны. Согласитесь: зимой эти процедуры особенно приятны! Здесь тебе и обливное ведро, и веники, и простыни, и горячий чай — все в лучших традициях банных процедур. В «Берлоге» настоящая русская баня на дровах с присущим ей атмосферным очарованием.
В стоимость проживания в «Берлоге» включен завтрак. Те, кто привык готовить для своей семьи самостоятельно, могут кулинарить на кухне. А те, кто решил отдохнуть от готовки, могут заказать обеды и ужины и питаться в столовой загородного клуба.
Для любителей зимнего пикника «Берлога» — райское место. Здесь вам не придется думать о том, где приготовить шашлык, как нести тяжелый мангал, угли. Согласитесь: от этого устаешь так, что сам пикник не приносит уже никакого удовольствия. С «Берлогой» же — совсем другая история. В загородном клубе вам предоставят все, что нужно для создания потрясающих гриль-блюд.
Вам не придется засорять голову лишними мыслями: только вы, зимние пейзажи и вкусная еда, приготовленная своими руками.
А теперь — о досуге.
Самые главные зимние развлечения, конечно же, уличные. Всей семьей кататься на санках или лыжах, гулять по живописной территории, дышать свежим воздухом, любоваться природой — разве не о таких новогодних каникулах вы мечтали? «Берлога» дарит вам такую возможность!
А как насчет зимней рыбалки? «Берлога» знает ваши маленькие слабости и делает все, чтобы вам отдыхалось не только комфортно, но и интересно. По статистике, кстати, поклонников зимнего лова в России больше, чем летнего.
Есть,чем заняться и в помещении. Одно из любимых развлечений гостей «Берлоги» — бильярд. Гости часто даже устраивают товарищеские «битвы» на бильярде — турниры. Это здорово веселит не только игроков, но и болельщиков.
Мы уверены: вам и вашим близким настолько понравится в «Берлоге», что вы не захотите из нее выбираться! Руководство клуба уверяет: домики на новогодние праздники уже разлетаются как горячие пирожки. И если вы не хотите лишиться зимней сказки, лучше бронируйте места уже сейчас.
Тула, Симферопольское шоссе, 178-й км
8 (905) 119-77-99
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Санаторий-курорт «Велегож»
Отдых в «Велегоже» — обязательный пункт для тех, кто не представляет себя без здорового образа жизни, увлекательных мероприятий и вылазок на природу. Отпраздновать здесь Новый год в тесном семейном кругу — райское наслаждение.
Первое, на что стоит обратить внимание, — уникальная природа. Центральные аллеи санаторного парка усажены множеством разнообразных деревьев и кустарников, многих из которых не характерны для Центральной полосы России. Здесь вам и липовые аллеи, и еловые, и туевые, и кленовые — такая красота поражает даже в холодное время года.
На территории санатория берут свое начало несколько родников. Один из них — место традиционного паломничества отдыхающих. Находясь на склоне оврага, он удивительно живописен — из разлома в отложениях песчаника вырываются из-под земли два крупных потока.
Сразу же за корпусами — лес. Он тоже считается частью санатория: отдыхающие могут прогуливаться вдоль вековых сосен, возраст которых превышает 120 лет!
Среди такой красоты санаторий-курорт «Велегож» приглашает вас провести новогодние праздники — с пользой для здоровья и души.
Myslo публикует программу празднования:
31 декабря
- 22:30 — «Говорят, под Новый год…» — развлекательная новогодняя программа.
В эту чудесную новогоднюю ночь:
- конкурсы «Мисс и Мистер «Велегож»;
- дефиле в новогодних костюмах и вечерних нарядах;
- приколы от Деда Мороза и Снегурочки;
- битва хоров;
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музыкальные подарки от лауреатов международных и российских конкурсов — студии
«Тонус-АРТ»;
- новогодняя дискотека.
1 января
- 12:00 — утренник «Снежная баба и Дед Мороз».
- 12:30 — «После новогодней ночи» — развлекательная тусовка с новогодними забавами, спортивными состязаниями, весёлыми конкурсами. Победителям подарки и призы. Вкусный шашлычок и ароматную уху для наших гостей будут готовить прямо на свежем воздухе!
- 20:00 — «Диско» — музыкальная программа на любой вкус и возраст. Новогодний супердрайв, рыцарский турнир и многое другое.
2 января
- 10:30 — экскурсия в музей «Поленово» (за доп. плату).
- С 12:00 — новогодние уличные развлечения.
- 20:00 — дискотека.
3 января
- 09:00 — завтрак.
- 11:00 — отъезд.
Единый расчётный час: 11:00
При заездах с 31 декабря по 2 января — стоимость от 6900 руб (на человека при двухместном размещении).
При заездах с 31 декабря до 3 января — стоимость от 7900 руб (на человека при двухместном размещении).
В данную стоимость входит: питание, проживание, праздничный банкет, развлекательная программа.
В «Велегоже» праздники не заканчиваются после третьего числа!
Для любимых гостей у санатория-курорта — большая развлекательно-оздоровительная программа!
Заезды ежедневно.
Стоимость — от 1200 рублей на человека в сутки.
В программе праздничных дней:
- зимняя спартакиада для взрослых и детей,
- экскурсионная программа,
- катание на санках, лыжах,
- пешие прогулки по зимнему лесу, весёлые игры и забавы,
- оздоровительные процедуры,
- посещение игрового зала,
- праздничный флешмоб,
- караоке.
Ждём всех!
Электронный адрес:
velegozh2013@yandex.ru