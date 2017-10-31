Новогодний отдых: свежий воздух, полезный досуг и праздничное настроение

Думаете, где отметить новогодние праздники? Конечно же, на природе! А именно, в уютных комплексах, окруженных свежим воздухом, деревьями и просторами. Добро пожаловать в новогоднюю сказку!

Закрытый частный клуб «Империя Кочаки»

«Империя Кочаки» — райское место для праздничных мероприятий. Здесь вы забудете о городском шуме, суете и традиционных, уже порядком поднадоевших застольях. Выбрав этот частный клуб для празднования Нового года, вы получите водопад незабываемых эмоций, яркие фотоснимки, вкусные блюда, божественные напитки, чумовую дозу юмора и веер фантастических воспоминаний. Взгляните сами!

Для начала небольшая экскурсия. «Империя Кочаки» находится недалеко от «Ясной Поляны» — живописного музея-усадьбы, когда-то вдохновлявшего нашего великого земляка Льва Толстого на бессмертные шедевры. Не доезжая до Щекино, уходим налево и попадаем в сказочное место. Озеро, будто бы сошедшее с идиллических картин, а в нем — милые, вполне себе дружелюбные лебеди.

Целый ряд деревянных домиков, беседок, шикарный двухэтажный ресторан вместимостью до 100 человек…

В такой красоте хочется остаться намного дольше, чем на одну ночь.

Однако говорим мы сегодня именно о ней — о новогодней ночи. Закрытый частный клуб «Империя Кочаки» ждет гостей, любящих хорошую кухню, качественные напитки, веселые конкурсы, песни и танцы.

Встретьте 2018 год в незабываемой атмосфере!

Всего за 4000 рублей вас ждет насыщенная развлекательная программа в «Империи Кочаки» — совсем так, как показывают по Первому каналу в новогоднюю ночь.

За эти деньги вы получите:

большую шоу-программу с 23.00 до 3.00;

яркие конкурсы, танцы, песни, квесты;

юморного ведущего, знающего, когда, как и кого развеселить;

салют;

живой вокал;

непревзойденного и всеми любимого Деда Мороза;

множество приятных сюрпризов и подарков.

Ах да, и еще: каждому гостю — небольшой презент — шампанское в подарок!

Чтобы заказать столик, звоните по телефону 28-25-99.

Щекинский р-н, деревня Кочаки, 20.

+7 (905) 115-01-91 ,

+7 (4872) 28-25-99,

+7 (48751) 7-65-26

kochakivip.ru

Санаторий «Краинка»

Если Новый год для вас — точка отсчета нового, здорового образа жизни, то санаторий «Краинка» — идеальное место для празднования.

Укрепить здоровье, исцелить недуги, отдохнуть и душой, и телом — все это возможно здесь, причем за вполне подъемную сумму.

Немного истории. «Краинка» — одна из старейших здравниц России. Находится она в Суворовском районе Тульской области, среди древнего липового парка, на берегу реки Черепетка — притока Оки, по соседству с сосновым бором.

Сейчас у курорта — мощная лечебная база с торфяными грязями и минеральными водами. И это, по сути, центр медицинской реабилитации для людей, страдающих следующими заболеваниями:

органов пищеварения;

периферической нервной системы;

костно-мышечной системы и соединительной ткани;

женских половых органов, в том числе женское бесплодие;

мочеполовой системы, в том числе хронические простатиты (мужских половых органов);

эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ;

органов дыхания;

кожи и подкожной клетчатки;

органов кровообращения;

профпатологии (болезни нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки). Есть отделение долечивания больных, перенесших операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря.

Санаторий «Краинка» предлагает вам провести Новый год вместе!

В праздничные дни в ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» вас ждут:

новогодняя елка;

концерты, конкурсы;

4-5-разовое питание (заказное меню), фитобар;

новогодний банкет;

рождественские уличные гулянья;

народные гулянья, шашлыки, уха, шаурма, плов, блины, горячий чай;

торговые ряды;

зажигательная дискотека, танцы до упаду;

настольный теннис, бильярд;

бассейн, сауна;

лыжи;

экскурсии пешие и автобусные от Суворовского экскурсбюро;

катание на лошадях;

призы;

задор, веселье, праздничная атмосфера!

ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Стоимость новогоднего банкета — 2400 рублей для взрослого, для детей — 1200 рублей.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ ОГРАНИЧЕНО.

ПРОСЬБА: ЗАЯВКИ НА БАНКЕТ ПОДАВАТЬ ЗАРАНЕЕ!

Заявки на новогодний банкет принимаются до 28 декабря.

Номера для бронирования мест: +7 (48763) 5-55-33, 5-55-31, 5-55-24.

Для вас работают:

бассейн;

сауна, баня с 12.00 до 19.00;

бильярд с 10.00 до 19.00;

настольный теннис с 10.00 до 19.00;

тренажерный зал с 10.00 до 19.00;

прокат с 10.00 до 17.00;

фитобар с 11.00 до 19.00 (соки, вода, чай, фиточай, кофе, выпечка, кондитерские изделия и т. д. ).

При желании после 2 января можно получить медицинские услуги и поправить здоровье после веселого Нового года.

Со 2 января 2018 года лечебные процедуры:

лечебно-диагностическое отделение — корпус №7 с 08.00 до 14.00;

массажные кабинеты – 1-й этаж корпуса №1 с 08.00 до 15.00;

консультации врачей-специалистов – 1-й этаж корпуса №1 с 08.00 до 14.00;

физкультурно-оздоровительный комплекс — с 10.00 до 19.00;

услуги косметолога — с 10.00 до 14.00.

Время работы физкультурно-оздоровительного комплекса: ежедневно.

Также вас ждут: бесплатный Wi-Fi, запись на экскурсии в фойе столовой санатория и, конечно, дополнительные услуги (оплачиваются дополнительно к цене путёвки):

бассейн — 200 р. за 1 час;

сауна — 2000 р. за 1,5 часа с группы;

автостоянка — 90 р. в сутки;

лечебные процедуры (с 2 января) — по прейскуранту;

прокат, услуги:

бильярд (1 час/большой стол) — 200 руб.,

настольный теннис (1час/стол) — 80 руб.,

тренажерный зал (1 час) — 120 руб.,

лыжи (1 сутки) – 150 руб.

Подробности на сайте: www.krainka.ru

Контактные телефоны:

Отдел реализации путевок:

+7 (48763) 5-55-33, 5-55-31, 5-55-24,

факс: +7 (48763) 5-54-93;

Главный врач: +7 (48763) 5-54-84.

Адрес электронной почты:

krainkar@ rambler.ru

krainkab@yandex.ru

krainka@inbox.ru

Загородный клуб «Берлога»

Новогодние праздники — хорошая возможность провести время в кругу семьи, вдали от работы, городской суеты и шума. Загородный клуб «Берлога» — именно то, что вы ищете: здесь тихо, уютно, просторно — идеальная обстановка для семейного отдыха.

Зимой «Берлога» особенно привлекательна: заснеженные деревянные домики, пруд, пушистые снежные «одеяла» — настоящая новогодняя сказка! В столь живописном месте вы можете провести свой маленький зимний отпуск.

Для гостей «Берлоги» — двухэтажная гостиница и индивидуальный домик. Они оснащены всем необходимым для полноценного отдыха.

Гостиница «Берлоги» рассчитана на 14 номеров: есть как двухместные, так и четырехместные апартаменты. В каждом номере — все удобства: Wi-Fi, телевизор с 200 каналами, уютное пространство.

В клубе есть библиотека, где каждый отдыхающий может взять интересную книгу. Из развлечений — мини-игры, бильярд.

Все предметы декора настолько гармонируют с интерьером, что чудится, будто бы ты находишься внутри диковинной киноистории: красиво, уютно, роскошно!

Гости загородного клуба могут воспользоваться услугами бассейна и сауны. Согласитесь: зимой эти процедуры особенно приятны! Здесь тебе и обливное ведро, и веники, и простыни, и горячий чай — все в лучших традициях банных процедур. В «Берлоге» настоящая русская баня на дровах с присущим ей атмосферным очарованием.

В стоимость проживания в «Берлоге» включен завтрак. Те, кто привык готовить для своей семьи самостоятельно, могут кулинарить на кухне. А те, кто решил отдохнуть от готовки, могут заказать обеды и ужины и питаться в столовой загородного клуба.

Для любителей зимнего пикника «Берлога» — райское место. Здесь вам не придется думать о том, где приготовить шашлык, как нести тяжелый мангал, угли. Согласитесь: от этого устаешь так, что сам пикник не приносит уже никакого удовольствия. С «Берлогой» же — совсем другая история. В загородном клубе вам предоставят все, что нужно для создания потрясающих гриль-блюд.

Вам не придется засорять голову лишними мыслями: только вы, зимние пейзажи и вкусная еда, приготовленная своими руками.

А теперь — о досуге.

Самые главные зимние развлечения, конечно же, уличные. Всей семьей кататься на санках или лыжах, гулять по живописной территории, дышать свежим воздухом, любоваться природой — разве не о таких новогодних каникулах вы мечтали? «Берлога» дарит вам такую возможность!

А как насчет зимней рыбалки? «Берлога» знает ваши маленькие слабости и делает все, чтобы вам отдыхалось не только комфортно, но и интересно. По статистике, кстати, поклонников зимнего лова в России больше, чем летнего.

Есть,чем заняться и в помещении. Одно из любимых развлечений гостей «Берлоги» — бильярд. Гости часто даже устраивают товарищеские «битвы» на бильярде — турниры. Это здорово веселит не только игроков, но и болельщиков.

Мы уверены: вам и вашим близким настолько понравится в «Берлоге», что вы не захотите из нее выбираться! Руководство клуба уверяет: домики на новогодние праздники уже разлетаются как горячие пирожки. И если вы не хотите лишиться зимней сказки, лучше бронируйте места уже сейчас.

Тула, Симферопольское шоссе, 178-й км

8 (905) 119-77-99

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Санаторий-курорт «Велегож»

Отдых в «Велегоже» — обязательный пункт для тех, кто не представляет себя без здорового образа жизни, увлекательных мероприятий и вылазок на природу. Отпраздновать здесь Новый год в тесном семейном кругу — райское наслаждение.

Первое, на что стоит обратить внимание, — уникальная природа. Центральные аллеи санаторного парка усажены множеством разнообразных деревьев и кустарников, многих из которых не характерны для Центральной полосы России. Здесь вам и липовые аллеи, и еловые, и туевые, и кленовые — такая красота поражает даже в холодное время года.

На территории санатория берут свое начало несколько родников. Один из них — место традиционного паломничества отдыхающих. Находясь на склоне оврага, он удивительно живописен — из разлома в отложениях песчаника вырываются из-под земли два крупных потока.

Сразу же за корпусами — лес. Он тоже считается частью санатория: отдыхающие могут прогуливаться вдоль вековых сосен, возраст которых превышает 120 лет!

Среди такой красоты санаторий-курорт «Велегож» приглашает вас провести новогодние праздники — с пользой для здоровья и души.

Myslo публикует программу празднования:

31 декабря 22:30 — «Говорят, под Новый год…» — развлекательная новогодняя программа. В эту чудесную новогоднюю ночь: конкурсы «Мисс и Мистер «Велегож»;

дефиле в новогодних костюмах и вечерних нарядах;

приколы от Деда Мороза и Снегурочки;

битва хоров;

музыкальные подарки от лауреатов международных и российских конкурсов — студии «Тонус-АРТ» ;

; новогодняя дискотека. 1 января 12:00 — утренник «Снежная баба и Дед Мороз».

12:30 — «После новогодней ночи» — развлекательная тусовка с новогодними забавами, спортивными состязаниями, весёлыми конкурсами. Победителям подарки и призы. Вкусный шашлычок и ароматную уху для наших гостей будут готовить прямо на свежем воздухе!

20:00 — «Диско» — музыкальная программа на любой вкус и возраст. Новогодний супердрайв, рыцарский турнир и многое другое. 2 января 10:30 — экскурсия в музей «Поленово» (за доп. плату).

С 12:00 — новогодние уличные развлечения.

20:00 — дискотека. 3 января 09:00 — завтрак.

11:00 — отъезд. Единый расчётный час: 11:00

При заездах с 31 декабря по 2 января — стоимость от 6900 руб (на человека при двухместном размещении). При заездах с 31 декабря до 3 января — стоимость от 7900 руб (на человека при двухместном размещении). В данную стоимость входит: питание, проживание, праздничный банкет, развлекательная программа.

В «Велегоже» праздники не заканчиваются после третьего числа!

Для любимых гостей у санатория-курорта — большая развлекательно-оздоровительная программа!

Заезды ежедневно.

Стоимость — от 1200 рублей на человека в сутки.

В программе праздничных дней:

зимняя спартакиада для взрослых и детей,

экскурсионная программа,

катание на санках, лыжах,

пешие прогулки по зимнему лесу, весёлые игры и забавы,

оздоровительные процедуры,

посещение игрового зала,

праздничный флешмоб,

караоке.

Ждём всех!

Бронирование по тел. 8-800-555-15-16.

velegozh.com

Электронный адрес:

velegozh2013@yandex.ru