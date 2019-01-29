Зимний травматизм: Правильное восстановление – залог быстрого выздоровления

По статистике, количество травм в зимнее время в целом в 2–3 раза выше, чем летом.

Зимой на травмы в общей структуре причин получения больничного листа приходится до 18%, из которых в 15-20% становится причиной инвалидности.

Основные травмы, возникающие при падении на улицах, — переломы и вывихи (до 75% всех случаев), ушибы мягких тканей и растяжения (до 25%).

С одними из них организм справляется легко, другие требуют длительного лечения и восстановления утраченных функций. Это в первую очередь относится к сложным переломам, повреждениям головы, конечностей, суставов, менисков и связок. Травмированная часть тела обычно долгое время находится без движения, поэтому возникают отеки, нарушается кровообращение, атрофируются мышцы, что может приводить к общему ослаблению организма и провоцировать появление новых болезней. Вот почему так важно серьезно отнестись к реабилитации после травмы.

Этапы медицинской реабилитации после перенесенной травмы

Реабилитация после переломов и травм проходит по индивидуальной программе, но в целом разделяется на несколько этапов:

Восстановление сосудистых нарушений и купирование отеков. Повышение эластичности и тонуса мышц. Восстановление двигательных функций. Укрепление общего состояния организма — соблюдение режима дня и питания, пребывание на свежем воздухе.

Процесс реабилитации должен носить поступательный характер и не предполагать чрезмерных физических нагрузок.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Методы восстановительной терапии

Основное место в медицинской реабилитации занимают физические методы реабилитации:

1. Массаж — один из самых распространенных методов реабилитации после травм. Чаще всего применяется при инсультах, переломах, остеохондрозе.

Массаж стимулирует циркуляцию крови, уменьшает отеки, активизирует мышцы и является отличной подготовкой к лечебной физкультуре. Курс лечебного массажа обычно включает от 10 до 20 сеансов, проводить их рекомендуется ежедневно или через день.

2. Лечебная физкультура (ЛФК) — это специально разработанный комплекс физических упражнений, выполняющихся под контролем инструктора.

Физические упражнения способствуют активизации мышечных сокращений, кровотока в тканях, снимают отечность, повышают энергетические возможности мышц. Важно не переусердствовать в выполнении ЛФК, следует заниматься согласно разработанной врачом программе.

3. Эрготерапия. Часто после серьезных травм и переломов и связанной с этим неподвижностью пациент может утратить элементарные навыки самообслуживания. И необходимо помочь ему заново освоить мелкую моторику, развить координацию, приспособиться к повседневной жизни.

4. Физиотерапия — это методы восстановительного лечения с помощью физических факторов: магнитного излучения, электрического тока, света, тепла, звука и т.д.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Физиотерапия использует специальных приборы и аппараты. При нарушении двигательной активности применяют электростимуляцию. Лазеротерапия и магнитотерапия помогают устранить боли и отеки, улучшить общее состояние организма.

Эти процедуры безболезненны, хорошо переносятся пациентами. Но каждый из методов физиотерапии имеет ряд противопоказаний, поэтому они должны проводиться по назначению врача физиотерапевта.

5. Диетотерапия. Для скорейшего выздоровления очень важно питание. Так, при переломах процессу срастания костей способствует коллаген. Он содержится в заливных блюдах, холодце. Для формирования костной мозоли нужен кальций. И здесь полезны молочные продукты, особенно творог и сыр. Для усвоения кальция необходим витамин D3, его много в рыбьем жире, икре, кунжуте, яичном желтке, орехах. Ну и, конечно, полезно употреблять свежие овощи и фрукты — в них много витаминов и клетчатки.

Особенности реабилитации после травм

Каждый из описанных методов применяется с учетом характера и особенностей травмы.

Травмы позвоночника. Они могут быть получены в результате ушибов, падений и других воздействий. Травмы позвоночника могут привести к тяжелым последствиям: повреждению спинного мозга, что может повлечь за собой неподвижность и потерю чувствительности в конечностях. Начальный этап реабилитации нужно проводить уже в первые дни после травмы, сразу назначают дыхательную гимнастику, диетическое питание. На втором этапе рекомендуется массаж, физиотерапевтическое лечение, лечебная гимнастика. На третьем этапе комплекс упражнений расширяется: к лечебной физкультуре, физиотерапии и механотерапии добавляются водные процедуры, плавание в бассейне.

Черепно-мозговые травмы. Сроки реабилитации и комплекс восстановительной терапии при таких повреждениях зависят от степени тяжести травмы. При легких черепно-мозговых травмах — при соблюдении режима, правильном питании и физиотерапевтическом лечении — восстановление обычно происходит в течение месяца и не требует дополнительных реабилитационных мероприятий. Тяжелые и среднетяжелые черепно-мозговые травмы способны вызвать затруднение передвижения, могут возникнуть нарушения речи, снизиться зрение. Массаж, ЛФК и физиотерапия будут эффективны уже на первых этапах реабилитации.

Травмы опорно-двигательного аппарата. К этому виду травм относятся переломы, вывихи, повреждения мышц и сухожилий, ушибы. Реабилитация в травматологии и ортопедии имеет ключевое значение — она позволяет существенно сократить период нетрудоспособности и создать оптимальные условия для восстановления активности пациента.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реабилитация после травм и переломов — процесс сложный. Он состоит из комплекса методов восстановительной терапии. Грамотно составить индивидуальную программу может только специалист. Успешность реабилитационного курса зависит от: правильного подбора индивидуальной схемы мероприятий; максимально раннего начала; непрерывности; комплексного характера.

ударно-волновая терапия

Высокоэффективным методом в восстановительном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата является ударно-волновая терапия.

Перед началом курса ударно-волновой терапии.

По окончании курса ударно-волновой терапии

Суть метода заключается в воздействии на поврежденные ткани инфразвуковых импульсов с высоким давлением. Ударно-волновая терапия стимулирует процессы микроциркуляции, устраняет отеки, уменьшает воспаление, снижает болевой синдром, разрыхляет плотные костные посттравматические образования, стимулирует регенерацию тканей, в том числе и регенерацию костной ткани, что позволяет в короткие сроки добиваться сращения переломов, восстановления подвижности в суставах.

До сеансов УВТ После 5-и сеансов УВТ

Это очень важно для социально активных пациентов, для спортсменов, где главным условием является быстрое возвращение к привычному ритму жизни и профессиональным обязанностям.

Где можно пройти реабилитационный курс?

Для скорейшего восстановления пациента крайне важно создать комфортные условия и при этом обеспечить грамотное лечение. Для таких целей существует множество реабилитационных центров.

По каким критериям стоит выбирать учреждение, отвечает главный врач Центра восстановительной медицины «Феникс» Галина Сермяжко:

– В первую очередь стоит оценить медицинское оборудование центра, узнать, какие специалисты здесь работают, какие медицинские и реабилитационные услуги оказываются. Следует оценить уровень сервиса и комфорта в центре.

Немаловажную роль играет и местоположение: в идеале центр должен находиться в хорошей транспортной доступности.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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