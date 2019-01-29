Лечим питомца: тульские ветклиники

Обзор ветеринарных клиник и кабинетов, в которых помогут вашим любимым животным.

Тульская скорая ветеринарная помощь «ВЕТЛАЙН»

Тульская скорая медицинская помощь «ВЕТЛАЙН» помогает пушистым, четвероногим, холоднокровным и пернатым пациентам уже 13 лет. Команда состоит из трёх врачей-ветеринаров, двух фельдшеров и кинолога. Эти специалисты помогут решить любые проблемы вашего питомца, будь то кошка, собака, попугай, кролик или экзотическое животное.

Важный плюс! Вам не нужно брать с собой питомца и ехать в клинику: врачи Тульской ветеринарной скорой помощи «ВЕТЛАЙН» сами приедут к вам домой и осмотрят вашего любимца.

В случае необходимости проведут процедуры и сделают любые анализы.

Эта ветеринарная служба оснащена современным качественным оборудованием. Так, с помощью биохимического анализа крови можно определить многие показатели, выявить, в чём проблемы, и даже определить причину отравления животного.

Кроме того, ветеринары Тульской ветеринарной скорой помощи «ВЕТЛАЙН» проводят животным тесты на инфекции, лишай, энцефалит и, конечно, вакцинацию (с выдачей паспорта). Здесь вашему любимому питомцу, при необходимости, сделают ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ и другие обследования.

Хирургическое лечение

Ветеринар-хирург с большим опытом работы Людмила Винокурова проводит разнообразные виды операций, от кесарева сечения, стерилизации и купирования до сложных случаев. Также она поможет вернуть зубам ваших питомцев здоровье — проведёт чистку зубов животного ультразвуком.

Важно! При стерилизации Людмила Винокурова использует собственный запатентованный метод — бесшовные операции. Главное их преимущество — минимальный разрез.

После такого вмешательства животное «отходит» уже на следующие сутки. И еще один плюс: животное не требует дополнительного ухода. Оно чувствует себя так же, как и до операции.

Незаменимые услуги фельдшера

Если вы не можете самостоятельно ухаживать за своим питомцем и выполнять все рекомендации ветеринара, высококвалифицированные фельдшеры Тульской скорой ветеринарной помощи «ВЕТЛАЙН» помогут животному скорее поправиться.

Прямо у вас дома фельдшер поставит капельницу и сделает уколы, проведёт стрижку когтей и чистку ушей.

Кинолог

В Тульской скорой ветеринарной помощи «ВЕТЛАЙН» работают кинологи, которые могут научить вашу собаку как элементарным, так и сложным командам, а также выровнять ее поведение, если есть какие-то проблемы.

Кроме того, вам окажут здесь другие нужные услуги: безболезненную эвтаназию безнадёжно больных животных, вывоз тел животных.

Семь причин выбрать «ВЕТЛАЙН»:

Это профессионалы — стаж врачей более 10 лет. Доступные цены. Только качественные препараты. Принимают экзотических животных. Применяют в работе новейшее оборудование. Продают полезные корма и аксессуары. Здесь работают искренние люди, которые любят животных!

Тула, ул. Пробная, 3.

Тел.: 8 (4872) 38-47-25, 8 (920) 745-38-19 .

vetpunkt.jimdo.com

Ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»

«Друг» — это современная ветеринарная клиника, которая за годы своей работы уже заслужила доверие многих туляков. Здесь работают специалисты с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря квалификации врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.

Какие услуги окажут вашим домашним любимцам в клинике «Друг»:

Терапевтическое лечение различных болезней;

Лечение травм;

Лечение последствий отравлений;

Оперативное лечение;

Профилактические обследования;

Вакцинация;

УЗИ и лабораторные исследования;

Груминг;

Стоматологическая помощь.

Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы по повышению квалификации, сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами и обмениваются опытом.

Цены в этой клинике демократичны, помощь оказывается каждому пациенту.

В клинике «Друг» работает ветаптека, где сразу можно приобрести все необходимые медикаменты, которые вам назначил врач, а также диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.

Тула, ул. Ложевая, 136.

Тел.: 8 (4872) 40-96-59, 8 (961) 260-01-61.

vetklinika-tula.ru

vet-dryg.ru

oksananecrasova@yandex.ru

Центр здоровья животных

Центр здоровья животных приглашает к себе четвероногих пациентов, которым нужна помощь в лечении или просто профилактический осмотр и вакцинация. Здесь вам окажут разнообразные ветеринарные услуги, от простой стрижки когтей до серьёзных операций.

Услуги Центра здоровья животных:

Терапия. Диагностика и лечение животных, от хомячка до лошади.

Диагностика и лечение животных, от хомячка до лошади. Хирургия. Современное оборудование позволяет делать малотравматичные лапароскопические операции, после которых животное хорошо чувствует себя уже на следующий день.

Современное оборудование позволяет делать малотравматичные лапароскопические операции, после которых животное хорошо чувствует себя уже на следующий день. Вакцинация. Большой выбор вакцин для собак и кошек, а также для птиц, кроликов, свиней, лошадей.

Большой выбор вакцин для собак и кошек, а также для птиц, кроликов, свиней, лошадей. УЗИ. Ультразвуковое исследование на современном аппарате позволяет своевременно установить диагноз и назначить правильное лечение.

Ультразвуковое исследование на современном аппарате позволяет своевременно установить диагноз и назначить правильное лечение. Стационар. Не у всех хозяев, вопреки желанию, есть возможность полноценно ухаживать за своим питомцем после операции или другого лечения. В стационаре ему обеспечат грамотный, качественный и регулярный уход.

Стоматология. Далеко не каждая ветеринарная клиника Тулы выделяет стоматологию в отдельной медицинский кабинет. Врачи Центра здоровья животных помогут вам решить любую проблему с ротовой полостью вашего любимца.

Далеко не каждая ветеринарная клиника Тулы выделяет стоматологию в отдельной медицинский кабинет. Врачи Центра здоровья животных помогут вам решить любую проблему с ротовой полостью вашего любимца. Собственная ветаптека. Вы сразу сможете приобрести назначенные препараты. Широкий выбор для всех видов домашних животных и птиц.

Вы сразу сможете приобрести назначенные препараты. Широкий выбор для всех видов домашних животных и птиц. Возможен выезд ветеринаров на дом. Врачи оснащены всем необходимым оборудованием и препаратами.

Врачи оснащены всем необходимым оборудованием и препаратами. Зоогостиница. Пушистых гостей удобно разместят на время.

Пушистых гостей удобно разместят на время. Лабораторная диагностика. Все необходимые анализы сделают прямо на месте.

Все необходимые анализы сделают прямо на месте. Орнитолог. Вашей птице помогут поправиться и дадут рекомендации по уходу.

Вашей птице помогут поправиться и дадут рекомендации по уходу. Стрижки высшего класса. Грумеры делают стрижки для йоркширского терьера, шит-цу, пуделя, спаниеля, а также гигиеническую стрижку кошек с наркозом и без него.

Работа с сельскохозяйственными животными: диагностика и лечение коров, коз, свиней, лошадей.

Тула, ул. Октябрьская, 186.

Тел.: 8 (953) 18-79-111, 8 (4872) 494-111.

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Ветеринарная клиника «Беркут» Ветеринарная клиника «Беркут» работает в Туле уже 17 лет. Она оснащена всем необходимым для качественного приёма и лечения ваших домашних любимцев: современное оборудование, широкий ассортимент препаратов, а главное — высококвалифицированные специалисты. Чем здесь могут помочь: Диагностика и УЗИ. Любые виды диагностических исследований — анализ крови, кала, мочи, УЗИ, исследования на кровепаразитарные заболевания, гистология и диетология в короткие сроки, исследования соскобов кожи, вирусологические анализы, анализы на гормоны и т. д.

Любые виды диагностических исследований — анализ крови, кала, мочи, УЗИ, исследования на кровепаразитарные заболевания, гистология и диетология в короткие сроки, исследования соскобов кожи, вирусологические анализы, анализы на гормоны Лечение и вакцинация. Квалифицированный врач, основываясь на результатах первичного осмотра, выработает тактику дальнейших действий — лечение либо назначение дополнительных исследований для выявления истинной причины патологии. Процедуры. Терапевтические: инъекции (глазная, подкожная, внутрисуставная, внутримышечная, внутривенная), введение лечебных средств (перорально, анально, вагинально), вакцинация, забор, переливание крови, катетеризация (установка, снятие катетера), инфузионная терапия, санация (обработка ран) ушного прохода, параанальных синусов, носовых ходов, мочевого пузыря, глубокая клизма, обработка швов, снятие клеща, фиксация агрессивных животных, стоматология и т. д. Хирургия : кастрация, стерилизация (возможна на дому), вскрытие и удаление абсцессов и других новообразований (грыж, флегмон), удаление и очищение параанальных желез, ампутация конечностей (даже у мелких грызунов), хвоста, ушных раковин и других органов, первичная хирургическая обработка (ПХО) раны, наложение кожно-мышечных швов, иссечение поверхности грыж разного типа. Кроме того, «Беркут» работает и с мочеполовыми проблемами животных, а также проводит операции по удалению злокачественных опухолей.

Офтальмология . Специалисты клиники прекрасно проводят операции по хирургии глаза. В перечень оказываемых услуг входят фиксация и удаление желез третьего века, пластика век при завороте либо вывороте, удаление глазного яблока.

Орнитология. В «Беркуте» работает специалист по лечению птиц — орнитолог. Он не только поможет птице в избавлении от конкретного заболевания, но и подскажет хозяину, как правильно ухаживать за питомцем, чтобы сохранить его здоровье. Ветаптека . Специалисты ветеринарной аптеки помогут подобрать все необходимые препараты и зоотовары для животного. Большой ассортимент ветпрепаратов, зоотоваров, лечебных кормов ведущих отечественных и зарубежных производителей для кошек, собак, домашнего скота, лошадей, птиц, экзотических животных.

Передержка. Не мучайтесь поиском, на кого оставить своего питомца, если вам нужно уехать. В «Беркуте» вы можете оставить своего любимца как на послеоперационный период, так и на период вашего отдыха. Квалифицированный персонал окружит животное любовью, лаской и заботой.

Тула, ул. Маршала Жукова, 5.

Тел.: 8 (4872) 39-55-98; 8 (906) 623-28-67; 8 (953) 420-47-15.

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