Компьютерная Академия Рубикон объявила набор детей от 7 до 15 лет в Зимний IT-клуб 2022

Многие ребята просиживают все свободное время в компьютерах и планшетах. Предлагаем провести его весело, с интересом и пользой!

Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает провести новогодние праздники в стиле супергероев. А значит, это будут суперканикулы!

Каждый ребенок хочет быть супергероем. Главное — найти и развить свою сверхспособность:

создать свою компьютерную игру,

собрать и запрограммировать настоящего робота,

разработать крутой дизайн-проект,

и сделать это всего за четыре дня — супергерои одобрили бы такие подвиги!