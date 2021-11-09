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Компьютерная Академия Рубикон объявила набор детей от 7 до 15 лет в Зимний IT-клуб 2022
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Компьютерная Академия Рубикон объявила набор детей от 7 до 15 лет в Зимний IT-клуб 2022

Чем занять ребенка на каникулах? Такой вопрос часто задают мамы и папы. Хочется и самим отдохнуть, и чтобы дети отлично провели время.

Многие ребята просиживают все свободное время в компьютерах и планшетах. Предлагаем провести его весело, с интересом и пользой!

Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает провести новогодние праздники в стиле супергероев. А значит, это будут суперканикулы!

Каждый ребенок хочет быть супергероем. Главное — найти и развить свою сверхспособность:

  • создать свою компьютерную игру,
  • собрать и запрограммировать настоящего робота,
  • разработать крутой дизайн-проект,

и сделать это всего за четыре дня — супергерои одобрили бы такие подвиги!

На каникулах в Академии РУБИКОН ребята будут приобретать настоящие суперспособности. Каждый день будет посвящен одной теме — разработке игры, робототехнике, дизайну, 3D-моделированию.
 

Это как раз то, что нравится всем современным детям!

Суперканикулы в Компьютерной Академии РУБИКОН пройдут по двум программам, которые учитывают возраст ребят и их увлечения.

Программа «ОТРЯД Х» для детей 7−8 лет

Время проведения: с 3 по 6 января с 10.00 до 16.00.

  • Под руководством Железного человека ребята создадут роботов-защитников Вселенной, запрограммируют их и сразятся с главным захватчиком нашей планеты.
  • Участники разработают игру на платформе Kodu Game Lab, главным героем которой станет любимый супергерой. Он будет собирать необходимые ресурсы, уворачиваться от врагов и уничтожать их своей супер-силой!
  • Ребята создадут и распечатают на 3D-принтере модели всем известных атрибутов Тора и Капитана Америки — щит и топор Мьёльнир.
  • Каждый участник разработает принт для одежды с изображением любимого супергероя. Его можно будет перевести на футболку или толстовку и превратить ее в «от кутюр»!

Что ждет участников?

  • Индивидуальная и командная работа. Ваш ребенок не только создаст собственные уникальные IT-проекты. Кроме того, он получит важный опыт работы в сплоченном коллективе, что очень важно в современной жизни.
  • Игровая форма подачи материала. Учитывая возраст ребят, все занятия будут проходить в доступной игровой форме. Их будут сочетать с физкультминутками, играми и квестами.
  • Яркие эмоции и новые друзья. В Академии ребенок познакомится с единомышленниками, увлеченными компьютерами и цифровыми устройствами.

 

Программа «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» для детей 9−15 лет

Время проведения: с 3 по 6 января с 10.00 до 16.00

  • Ребят ждет головокружительная битва роботов и дронов! Команды создадут свои проекты и устроят соревнование — кто круче!

  • Участники разработают игру на платформе GDevelop, в которой оживят любимого персонажа и наделят его супер-силой, способной победить всех врагов!

  • Ребята почувствуют себя настоящими инженерами, такими, как Тони Старк, и создадут трехмерную модель настоящего реактора!

  • Участники разработают дизайнерскую линейку принтов с изображением супергероев, которые можно будет перевести на любимую одежду!

  • Создадим уникальное видео, в котором каждый ребенок превратится в героя культового фильма!

Что ждет участников?

  • Создание собственных проектов. Ребенок будет работать индивидуально и в команде. Раскроет творческий потенциал и научится создавать крутые IT-проекты.
  • Атмосфера реальной разработки. Участники познакомятся с разными инструментами, которыми пользуются в реальной работе профессионалы — программисты, дизайнеры, инженеры.
  • Интересный досуг. В Академии ребенок отлично проведет время в компании ребят, увлеченных IT-технологиями. Это будут незабываемые зимние каникулы, наполненные новыми полезными знаниями и знакомствами.

А для тех, кто придет в тематическом костюме, предусмотрены приятные бонусы от Академии!

 

В зимнем IT-клубе Компьютерной Академии Рубикон будут соблюдены все необходимые меры безопасности согласно действующим предписаниям: ограниченное количество детей в группах, ежедневная термометрия, дезинфекция, обработка воздуха и т. д.

Раннее бронирование

Оплачивая место в зимнем IT-клубе, Вы дарите ребенку путешествие в увлекательный мир технологий будущего, даете ему возможность почувствовать себя настоящим супергероем и приобрести способности, о которых мечтают, пожалуй, все школьники!

Сделать это лучше скорее: во-первых, количество мест ограничено, а во-вторых, при раннем бронировании действуют минимальные цены.

 

Набор в зимний IT-клуб уже открыт!
 

Зимние суперканикулы — отличный подарок для ребенка. Сыну или дочке, внукам, детям друзей этот новогодний сюрприз можно будет преподнести в виде подарочного сертификата.

 

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вчера, в 10:00
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