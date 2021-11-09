Готовимся к следующему дачному сезону: что сейчас можно купить выгодно?

Магазин «Сад-Тула» приготовил для покупателей уникальные предложения на товары для дачи и загородного дома. Таких цен больше не будет!

Статистика заболеваемости коронавирусом растет, в эти непростые времена нам всем лучше оставаться дома. Сейчас самое время спокойно обдумать и спланировать дачный участок и покупки на него к следующему сезону. Тем более, что магазин «Сад-Тула» сейчас продает товары для загородных домов по ценам ушедшего сезона.

Цены на товары растут, в следующем году они ожидаемо будут больше. Купив теплицу, кресло-кокон или мангал сейчас вы прилично сэкономите.

Вот что предлагает нам один из ведущих магазинов товаров для дачи и сада «Сад-Тула»:

Тандыры и комплектующие

Подвесные кресла

Теплицы

Казаны

Беседки

Столы лавки и скамейки

тандыры и комплектующие

Тандыр позволит вам раскрыть все ваши кулинарные таланты на дачных посиделках. Готовить в нем можно при любой погоде и не отвлекаясь от встречи с друзьями и родными.

Над тандыром не нужно стоять и следить, чтобы блюда не подгорели. Достаточно приготовить угли, заложить мясо и овощи и отдыхать. Еда дойдет без присмотра, будет сочной и полезной, потому что в тандыре она не жарится, а запекается.

Хит продаж в этой категории в «Сад-Тула» тандыр «Ахмат» в комплекте с подставкой. Эта керамическая печь в разогретом состоянии держит тепло в течение 1,5-2 часов. Хотя тандыр имеет небольшой объём, но за счёт его толстых стенок можно приготовить за один розжиг до 2-3 кг мяса и много разных блюд. Обладает отличными характеристиками: высокой теплопроводностью, экологичностью, прочность. Имеет срок эксплуатации более 10 лет. В комплекте шесть шампуров из нержавеющей стали, металлический совок, металлическая кочерга, зольная решетка, устройство для подвеса и кованные ножки. Стоит комплект - 11 900 рублей.

подвесные кресла

Подвесные кресла - залог уюта на даче. Что может быть лучше, чем уютно устроиться в нем летним вечером? Кресла-коконы уже не выйдут их моды, они удобные, не занимают много места и выглядят очень красиво. Разместить кресло-кокон можно на улице, в беседке или веранде, и все домочадцы скажут вам спасибо за такую покупку.

Подвесные кресла в «Сад-Тула» сделаны из прочных материалов, устойчивых к непогоде и яркому солнечному цвету.

Такое кресло можно разместить и в квартире - на балконе или в комнате. Для таких моделей созданы специальные мягкие подушки для особо уюта и комфорта. Кресло-кокон будет стильным акцентом в вашем интерьере!

Задумываетесь о покупке подвесного кресла? Сейчас самое время, потому что цены на них максимально привлекательные!

Круглое подвесное кресло из ротанга стоит, например, 7700 рублей.

Круглый вращающийся кокон - всего 8900 рублей.

теплицы

Правильная теплица - основа будущих урожаев. Теплицы компании «Сад-Тула» заслужили отличную репутацию за годы службы. Покупатели доверяют им и знают, что эта продукция удобная и практичная. Каркасы теплицы изготовлены из оцинкованной профильной трубы с шагом 0,67-1 м, который устойчив к ветровой и снежной нагрузке, не прогибается, не ржавеет, служит годами.

Фавориты коллекции – теплицы «Стандарт» и «Кремлевская».

«Стандарт» – модель из прочного стального каркаса, отлично выдерживающего снеговую и ветровую нагрузку. Такая прочность возможна благодаря цельногнутым дугам из стального профиля размерами 20х20 мм. Теплица покрыта сотовым поликарбонатом с UF-защитой. Конструкция прошла все испытания уже не на одном дачном участке.

В дальнейшем длина теплицы может быть легко увеличена, а стандартный шаг дуги в 1 метр может быть уменьшен до 0,67 м для достижения суперпрочности.

Каркас теплицы «Кремлевской» выполнен из оцинкованной профильной трубы и сотового поликарбоната с UF-защитой. Двойная цельногнутая дуга размером 20×20 мм из оцинкованной профильной трубы укладывается шагом в 1 м или 0,67 м. Это позволяет выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки.

Теплица оборудована двумя дверными проемами с форточками. Форточка может открываться отдельно, позволяя проветривать теплицу. Теплица может устанавливаться как на грунт, так и на фундамент.

Кстати, заказав и установив теплицу с осени, вы обеспечите прогрев почвы в ней уже с ранней весны. Успеете сделать грядки и проложить систему капельного полива — сейчас дел на даче уже нет, и будет время заняться этими работами. Весной будет некогда! В апреле вы посадите рассаду и будете наслаждаться урожаем раньше, чем обычно.

казаны

В «Сад-Тула» знают толк в правильных казанах. Они здесь узбекские, из толстого чугуна, чтобы блюда получились в них по-настоящему сочными и ароматными. Необыкновенный плов, вкуснейшее мясо с овощами - выбирать вам, но будьте уверены: блюдо придется по вкусу всем гостям.

Для дачи и выездов на природу можно купить казан сразу с печью: это гораздо удобнее, чем пристраивать казан на мангале или разводить для него костер.

Идеальный вариант - казан на 10 литров. Стоит он всего 2390 рублей, а накормит сразу всю семью.

Чтобы потом подать блюдо красиво, купите красивый ляган - колоритную посуду, на которой еда заиграет новыми красками.

Кстати, при покупке казана или мангала «Сад-Тула» преподнесет вам приятный сюрприз: к казану – красивый половник или шумовку с узбекскими орнаментами, к мангалу – уголь.

беседки

Беседка на даче позволит устраивать посиделки в любую погоду. Это отличное место для трапезы или отдыха. Готовую беседку можно купить в «Сад-Тула».

Беседок в магазине много. Хитами стали беседки «Астра» и «Пион». Это комфортные и недорогие варианты, которым найдется место на любом дачном участке.

В комплект входят сама беседка с крышей, стол и две лавки. Модели компактные, практичные, легкие в сборке, удобные в использовании.

столы, лавки и скамейки

Если вы предпочитаете проводить время на открытом воздухе без навеса, обратите внимание на столы, лавки и скамейки от «Сад-Тула». Тут вы найдете разные модели от эконом-вариантом до изящных кофейных столиков.

Объединяет их одно - качество и надежность конструкции. Дачная мебель от «Сад-Тула» прослужит вам долгие годы!

Чтобы купить мебель для дачи и сада в «Сад-Тула», не нужно никуда ходить. Выбирайте на сайте и покупайте в один клик. Или обращайтесь по тел. +7 (4872) 71-66-74 или +7 (953) 957-80-00.

Оплата товара производится наличным или безналичным способом (на карту, через систему оплаты сайта и расчетный счет). Так же возможно заказать доставку на дом, дачу и т.д. и оплатить на месте.

Торопитесь, пока цены не повысились!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71-66-74, 8 (953) 957-8000.

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