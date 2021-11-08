Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба – 2021
Myslo подводит итоги народного голосования.
С 5 октября по 5 ноября мы проводили на Myslo голосование
за лучшие тульские фитнес-центры в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших спортивных заведений в городе.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.
Победителем голосования стало заведение Тройка фитнес. Оно набрало 1358 голосов.
Второе место (884 голоса) достается заведению «Олимп».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников.
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители можно получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг фитнес-клубов Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.