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Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба – 2021

Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба – 2021

Myslo подводит итоги народного голосования.

С 5 октября по 5 ноября мы проводили на Myslo голосование
за лучшие тульские фитнес-центры в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших спортивных заведений в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение Тройка фитнес. Оно набрало 1358 голосов.

Второе место (884 голоса) достается заведению «Олимп». 

 Третье место (294 голоса) – у «ВФорме».
 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников.

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители можно получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг фитнес-клубов Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

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вчера, в 09:40 0
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