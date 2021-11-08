Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба – 2021

С 5 октября по 5 ноября мы проводили на Myslo голосование

за лучшие тульские фитнес-центры в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших спортивных заведений в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение Тройка фитнес. Оно набрало 1358 голосов.

Второе место (884 голоса) достается заведению «Олимп».

Третье место (294 голоса) – у «ВФорме» .