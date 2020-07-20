ЖК «Солнечный»: Дома, в которых вам захочется жить

Уютный жилой комплекс, построенный с учетом всех современных требований, расположился всего в нескольких минутах ходьбы от проспекта Ленина.

ЖК «Солнечный» полностью оправдывает свое название. Здесь по-настоящему комфортно находиться. Дома в единой архитектуре с отделкой кирпичом теплых бежевых тонов создают атмосферу уюта.

В жилом комплексе есть все для жизни: просторные современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, большая парковка, а также новые коммуникации. В «Солнечном» построена собственная котельная, КНС, ливневая канализация и очистные сооружения.

А еще на территории есть новый, сданный только в 2019 году, детский сад «Солнышко». Рядом школы, магазины и медучреждения.

На первом месте безопасность и долговечность!

Застройкой занимается ООО Компания «Витэсс», у которой за спиной уже несколько завершенных проектов в Туле: жилые дома на ул. Николая Руднева, 54 и ул. Литейной, 22-а, а также ЖК «Кристалл» на ул. Генерала Маргелова. Все объекты были сданы всрок без нарушений.

ЖК «Солнечный» – это шесть 17-этажных домов на 5,5 гектарах. Каждый из них возведен с применением как проверенных технологий строительства, так и инноваций отрасли. В таких домах всегда тепло, тихо и сухо.

Застройщик позаботился о своих покупателях, поэтому не вкладывал деньги в то, что потом придется менять. В квартирах уже установлены качественные окна и двери, проведена современная предчистовая отделка. Новым владельцам останется только определиться с дизайном и сразу же начать воплощать свои мечты в жизнь.

Кстати, для этого в «Солнечном» есть все условия. Планировки квартир разработаны с учетом требований современных городских жителей: просторные кухни, санузлы и лоджии,а также места для вместительных шкафов и гардеробных.

5 минут до проспекта Ленина и 15 – до Центрального парка

Расположился ЖК «Солнечный» в отличие от большинства новостроек Тулы почти в центре Тулы – на пересечении улиц Макаренко и Седова. Из жилого комплекса всего 5 минут до проспекта Ленина и площади Победы, 15 минут пешком до Центрального парка и 10 минут езды до Красноармейского проспекта и ул. Советской

Из-за близости проспекта Ленина у жителей комплекса не будет проблем с транспортной развязкой и общественным транспортом. Отсюда легко добраться в любую точку города.

Ключи уже в этом году

Дома первой очереди строительства были сданы в декабре 2019 года. Собственники двух домов второй очереди получат ключи уже в 2020 году. Несмотря на пандемию, сроки строительства соблюдаются, работы находятся в завершающей стадии.

Квартир в домах второй очереди осталось совсем немного, торопитесь купить квартиру своей мечты, пока есть выбор.

Почему покупать квартиру выгодно сейчас?

Компания «Витэсс» подумала о своих клиентах и заключила договор с банком ВТБ, в рамках которого для покупателей трехкомнатных квартир в ЖК «Солнечный» ставка по ипотеке снижается до 0,5%. Такого еще не было!

Ставка 0,5% будет действовать первый год с момента оформления ипотеки. Всё это время покупатель будет экономить около десяти тысяч в месяц, которые можно потратить на ремонт или оплачивать ими ипотеку сверх ежемесячного платежа и уменьшать сумму кредита.

Со второго года ставка составит 6,5% годовых в случае, если сумма кредита составляет не больше 6 млн рублей.

Спешите, срок акции ограничен. Предложение действует до 1 ноября 2020 года.