Сервисный центр Nissan КорсГрупп: забота об автомобилях любых марок!

Сергей Сапарский, технический директор сервисного центра Nissan КорсГрупп:

В нашей компании говорят: «Если у клиента возникает проблема с автомобилем, у нас нет препятствий для ее решения». И это действительно так. Мы обслуживаем автомобили любых марок и любого возраста, делая это со всей ответственностью и профессионализмом. Мы обслуживаем как легендарную марку Nissan, так и автомобили других брендов.

Малярно-кузовной участок

Вы знаете, насколько важны для внешнего вида автомобиля и срока его эксплуатации малярно-кузовные работы. В сервисном центре Nissan КорсГрупп проводят все виды таких работ: от мелких, косметических до капитальных с ремонтом узлов и агрегатов.

Сейчас на услуги малярно-кузовного участка действует выгода до 35%. Антибактериальная обработка салона в подарок.

Расскажем об основных услугах.

Кузовной ремонт любой сложности

Специалисты МКУ справятся с любыми повреждениями, восстановят кузов автомобиля после ДТП, в том числе и пластиковые детали. Все работы проводятся с использованием дорогостоящего профессионального оборудования.

Покраска

Если нужно — автомобиль покрасят полностью, «под ключ», или частично. С подбором краски проблем нет: на МКУ опытные колористы подберут нужный оттенок для покраски авто или его отдельных узлов. В распоряжении мастеров более 200 видов качественной краски по приемлемой цене.

Детейлинг

Этот комплекс высокотехнологичных работ по уходу за автомобилем многие туляки уже опробовали и по достоинству оценили. Что входит в детейлинг?

Нанесение защитного покрытия на кузов — керамического или воска — защитит лакокрасочное покрытие автомобиля. Кузов полируют и наносят на него состав, который защищает машину от воздействия мелких камней, летящих на трассе частичек песка и грязи.

Обработать можно весь автомобиль или определенные элементы. Чем больше позиций, тем выгоднее. Максимальная скидка — 10000 рублей.

«Бронирование» всего кузова автомобиля или определенных узлов полиуретановой самовосстанавливающейся пленкой сбережет кузов от мелких повреждений.

С услугой «антидождь», когда стекла обрабатывают водоотталкивающим составом, вождение в дождливую погоду станет комфортным.

Доступна услуга по шумоизоляции автомобиля.

Ремонт вмятин без покраски

Небольшие вмятины можно исправить и без покраски кузовного элемента. Такая услуга есть далеко не во всех сервисных центрах: для ее выполнения требуется специальное оборудование и опытные специалисты. В сервисном центре Nissan КорсГрупп они есть.

Замена и ремонт стекол

На МКУ производят замену стекол на автомобилях всех марок. Есть выбор: можно установить и оригинальное стекло, и побюджетнее — аналоговое.