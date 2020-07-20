Сервисный центр Nissan КорсГрупп: забота об автомобилях любых марок!
Малярно-кузовные работы, детейлинг и автомобильный сервис: здесь нет нерешаемых проблем! Расскажем подробнее.
Сергей Сапарский.
В нашей компании говорят: «Если у клиента возникает проблема с автомобилем, у нас нет препятствий для ее решения». И это действительно так. Мы обслуживаем автомобили любых марок и любого возраста, делая это со всей ответственностью и профессионализмом. Мы обслуживаем как легендарную марку Nissan, так и автомобили других брендов.
Вы знаете, насколько важны для внешнего вида автомобиля и срока его эксплуатации малярно-кузовные работы. В сервисном центре Nissan КорсГрупп проводят все виды таких работ: от мелких, косметических до капитальных с ремонтом узлов и агрегатов.
Сейчас на услуги малярно-кузовного участка действует выгода до 35%. Антибактериальная обработка салона в подарок.
Расскажем об основных услугах.
Детейлинг
Этот комплекс высокотехнологичных работ по уходу за автомобилем многие туляки уже опробовали и по достоинству оценили. Что входит в детейлинг?
Нанесение защитного покрытия на кузов — керамического или воска — защитит лакокрасочное покрытие автомобиля. Кузов полируют и наносят на него состав, который защищает машину от воздействия мелких камней, летящих на трассе частичек песка и грязи.
Обработать можно весь автомобиль или определенные элементы. Чем больше позиций, тем выгоднее. Максимальная скидка — 10000 рублей.
«Бронирование» всего кузова автомобиля или определенных узлов полиуретановой самовосстанавливающейся пленкой сбережет кузов от мелких повреждений.
С услугой «антидождь», когда стекла обрабатывают водоотталкивающим составом, вождение в дождливую погоду станет комфортным.
Доступна услуга по шумоизоляции автомобиля.
Ремонт вмятин без покраски
Небольшие вмятины можно исправить и без покраски кузовного элемента. Такая услуга есть далеко не во всех сервисных центрах: для ее выполнения требуется специальное оборудование и опытные специалисты. В сервисном центре Nissan КорсГрупп они есть.
Замена и ремонт стекол
На МКУ производят замену стекол на автомобилях всех марок. Есть выбор: можно установить и оригинальное стекло, и побюджетнее — аналоговое.
Николай Алифанов
При ремонте и обслуживании мы используем материалы таких известных производителей как Spies Hecker, Glasurit и Meguiars. На выполненные работы действует годовая гарантия, а на использованные при этом запчасти — полгода. На все услуги нашего подразделения до конца июля этого года действуют скидки в размере до 35%.
Сервисный центр Nissan КорсГрупп оснащен самым современным лицензированным оборудованием. Все специалисты имеют сертификаты, подтверждающие их квалификацию.
КорсГрупп заботится о своих клиентах и дает год гарантии на произведенные работы. На запчасти гарантия – полгода.
Немного об экономии. Для различных брендов — гибкое ценообразование, а для автомобилей Nissan старше трех лет — выгода 20% на работу и 10% на запчасти.
Никаких сюрпризов по ценам: вы можете узнать порядок стоимости работ предварительно, еще до визита в сервисный центр.
Это просто! Сфотографируйте свой автомобиль, отправить снимки в сервисный центр по WhatsApp или Viber на номер +7(910)158-09-36. Специалисты проведут предварительную калькуляцию и свяжутся с вами для обсуждения деталей.
В сервисном центре нет очередей и длительного ожидания. Бокс рассчитан на 20 автомобилей. Звоните и записываетесь на удобное время.
Для клиентов работает бесплатная технологическая мойка и зона отдыха на втором этаже.