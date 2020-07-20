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Сервисный центр Nissan КорсГрупп: забота об автомобилях любых марок!
Партнерский материал

Сервисный центр Nissan КорсГрупп: забота об автомобилях любых марок!

Малярно-кузовные работы, детейлинг и автомобильный сервис: здесь нет нерешаемых проблем! Расскажем подробнее.

Больше никаких гаражных сервисов и мастеров, не дающих гарантий. Обслуживать автомобили любых марок теперь можно надежно и легко. Заботу о вашем транспорте возьмут на себя специалисты тульского сервисного центра Nissan КорсГрупп на ул. Октябрьской, 318.
 
 
Сергей Сапарский, технический директор сервисного центра Nissan КорсГрупп:
 

Сергей Сапарский.

В нашей компании говорят: «Если у клиента возникает проблема с автомобилем, у нас нет препятствий для ее решения». И это действительно так. Мы обслуживаем автомобили любых марок и любого возраста, делая это со всей ответственностью и профессионализмом. Мы обслуживаем как легендарную марку Nissan, так и автомобили других брендов.

Малярно-кузовной участок

Вы знаете, насколько важны для внешнего вида автомобиля и срока его эксплуатации малярно-кузовные работы. В сервисном центре Nissan КорсГрупп проводят все виды таких работ: от мелких, косметических до капитальных с ремонтом узлов и агрегатов.

Сейчас на услуги малярно-кузовного участка действует выгода до 35%. Антибактериальная обработка салона в подарок. 

Расскажем об основных услугах.

Кузовной ремонт любой сложности
Специалисты МКУ справятся с любыми повреждениями, восстановят кузов автомобиля после ДТП, в том числе и пластиковые детали. Все работы проводятся с использованием дорогостоящего профессионального оборудования.
 
 
Покраска
Если нужно — автомобиль покрасят полностью, «под ключ», или частично. С подбором краски проблем нет: на МКУ опытные колористы подберут нужный оттенок для покраски авто или его отдельных узлов. В распоряжении мастеров более 200 видов качественной краски по приемлемой цене.

 

Детейлинг
Этот комплекс высокотехнологичных работ по уходу за автомобилем многие туляки уже опробовали и по достоинству оценили. Что входит в детейлинг?

Нанесение защитного покрытия на кузов — керамического или воска — защитит лакокрасочное покрытие автомобиля. Кузов полируют и наносят на него состав, который защищает машину от воздействия мелких камней, летящих на трассе частичек песка и грязи.

Обработать можно весь автомобиль или определенные элементы. Чем больше позиций, тем выгоднее. Максимальная скидка — 10000 рублей.

«Бронирование» всего кузова автомобиля или определенных узлов полиуретановой самовосстанавливающейся пленкой сбережет кузов от мелких повреждений.

С услугой «антидождь», когда стекла обрабатывают водоотталкивающим составом, вождение в дождливую погоду станет комфортным.

Доступна услуга по шумоизоляции автомобиля.

 

Ремонт вмятин без покраски
Небольшие вмятины можно исправить и без покраски кузовного элемента. Такая услуга есть далеко не во всех сервисных центрах: для ее выполнения требуется специальное оборудование и опытные специалисты. В сервисном центре Nissan КорсГрупп они есть.

Замена и ремонт стекол
На МКУ производят замену стекол на автомобилях всех марок. Есть выбор: можно установить и оригинальное стекло, и побюджетнее — аналоговое.

Восстановление фар
Специальное оборудование Spies Hecker поможет вернуть помутневшим фарам былой блеск и идеальное преломление света. Это в разы, а то и в десятки раз экономичнее, чем замена фар на новые. Выгодно!
 
Николай Алифанов, руководитель малярно-кузовного цеха:
 

Николай Алифанов

При ремонте и обслуживании мы используем материалы таких известных производителей как Spies Hecker, Glasurit и Meguiars. На выполненные работы действует годовая гарантия, а на использованные при этом запчасти — полгода. На все услуги нашего подразделения до конца июля этого года действуют скидки в размере до 35%.

 
сервис

Сервисный центр Nissan КорсГрупп оснащен самым современным лицензированным оборудованием. Все специалисты имеют сертификаты, подтверждающие их квалификацию. 

КорсГрупп заботится о своих клиентах и дает год гарантии на произведенные работы. На запчасти гарантия – полгода.  

Немного об экономии. Для различных брендов — гибкое ценообразование, а для автомобилей Nissan старше трех лет — выгода 20% на работу и 10% на запчасти.

 
 
В зависимости от объема двигателя, стоимость составит 2,5-3,5 тысячи рублей. Помимо замены масла и масляного фильтра, вам проведут полную диагностику подвески автомобиля. Это выгодно: в регионе сложно найти альтернативу по стоимости при таком же уровне сервиса и качестве материалов.
 
 
Заправка кондиционеров и мойка радиаторов
Одна из самых востребованных летом услуг! Например, заправка кондиционера с диагностикой обойдутся примерно в 1,5 тысячи рублей, столько же стоит антибактериальная обработка системы кондиционирования аэрозольной смесью.
 
Антибактериальная обработка салона
При желании можно заказать озонирование салона всего за 1000−1500 рублей. А при заказе малярно-кузовных работ или работ по уходу за автомобилем антибактериальную обработку салона вы получите в подарок.
 
дистанционная оценка стоимости услуг

Никаких сюрпризов по ценам: вы можете узнать порядок стоимости работ предварительно, еще до визита в сервисный центр.

Это просто! Сфотографируйте свой автомобиль, отправить снимки в сервисный центр по WhatsApp или Viber на номер +7(910)158-09-36. Специалисты проведут предварительную калькуляцию и свяжутся с вами для обсуждения деталей.

удобно и быстро

В сервисном центре нет очередей и длительного ожидания. Бокс рассчитан на 20 автомобилей. Звоните и записываетесь на удобное время. 

Для клиентов работает бесплатная технологическая мойка и зона отдыха на втором этаже. 

 
 
 
 
В сервисном центре Nissan КорсГрупп на ул. Октябрьской в Туле отремонтируют и приведут в порядок автомобили любых марок и моделей. Доверьте свой автомобиль надежным рукам и опыту профессионалов!
 
Сервисный центр КорсГрупп
 
 
Тула, ул. Октябрьская, 318
(4872) 33−70−68
 
Телефон для дистанционной оценке стоимости работ +7(910)158-09-36
 

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 14:21
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