Тульские новостройки: выбираем комфортное жилье!
Специалисты уверяют: покупать новую квартиру выгоднее и надежнее. Мы собрали для вас все новостройки города в одном обзоре для того, чтобы вы убедились в их неоспоримых преимуществах.
ЖК «Молодежный»
Ленинский район, Веневское шоссе.
От 36500 руб/кв.м.
Тула, ул. Пушкинская, 53.
Тел. (4872) 52-50-66.
ЖК располагается в экологически чистом месте, вдали от вредных промышленных предприятий. В центр Тулы отсюда ведут трассы через Пролетарский и Зареченский районы. Квартиры в ЖК «Молодежный» имеют большие кухни, высокие потолки, увеличенные окна, панорамное остекление лоджий.
Дома можно отнести к новому поколению жилья: пятиэтажки с лифтами, индивидуальным отоплением и «умными планировками» квартир (smart-планировками) определяют новый стиль жизни современного горожанина.
ЖК «Кристалл»
Привокзальный район, ул. Генерала Маргелова
От 39000 руб/кв.м.
Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415.
Тел.: 8 (4872) 25-06-03,
8 (919) 085-32-33.
ЖК расположен в пяти минутах ходьбы от пр. Ленина, состоит из двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов. Квартиры отличаются удобной планировкой с изолированными комнатами, санузлами, большими кухнями, горячей водой и отоплением от собственной газовой котельной.
Предусмотрена цементно-песчаная стяжка пола, внутренние перегородки из газосиликатных блоков, разводка внутренней сети отопления с установкой биметаллических радиаторов. Сдача дома №1 – уже в первой половине следующего года!
ЖК «Дружба»
Привокзальный район, п. Мясново
От 44000 руб/кв.м.
Тула, ул. Кирова, 25.
Тел.: 8-903-844-98-27, 40-55-88.
Преимущества комплекса - удачное расположение (вблизи находятся больницы и школы, детские сады и магазины), современная архитектура, передовое инженерное наполнение, включая бесшумный лифт. А самое главное, ЖК на ул. Дружбы удовлетворяет запросы жителей поселка Мясново в современном, просторном комфортном жилье. Ввод в эксплуатацию - 3 кв. 2018 год.
Квартиры сдаются под чистовую отделку: 2-х камерные стеклопакеты, остекление лоджий, разводка электричества, отопительные приборы (биметаллические радиаторы), установка стояков с приборами учета, бесшумный лифт.
ЖК «Вертикаль»
Пролетарский район, ул. Шухова
От 42000 руб/кв.м.
Тула, ул. Пушкинская, 58-а (1-й этаж).
Тел. 8(4872) 707-707.
Проект представляет собой современную квартальную застройку. Дворовые пространства отводятся под места отдыха, детские и спортивные площадки, а общественно-деловое пространство занимают магазины, рестораны, аптеки, SPA-салоны и детские развивающие центры.
Для увеличения спортивных объектов и комфорта жителей предусмотрено строительство паркинга с эксплуатируемой кровлей, на которой будет расположена универсальная спортивная площадка.
ЖК «Северная Мыза»
Ленинский район, д. Мыза
От 29990 руб/кв.м.
Тула, пр. Ленина, 50-г.
Тел. 8 (4872) 70-62-62.
Северная Мыза – это малоэтажная жилая постройка в экологически благоприятном районе города. Предусмотрено строительство полной социальной инфраструктуры с торговыми центрами, спортивным комплексом, поликлиникой, школой, двумя детскими садами, полицейским участком и т.д.
Доехать до центра от ЖК можно за 20-25 минут: ходят маршруты городского транспорта и есть бесплатный трансфер от застройщика. В наличии готовые квартиры с ремонтом без первого взноса.
ЖК «Ваш дом»
Привокзальный район, ул. Генерала Маргелова
От 38000 руб/кв.м.
Телефон отдела продаж:
(4872) 36-30-34.
Вам больше не нужно смотреть на окраины Тулы, чтобы приобрести доступное жилье! Буквально в 300 м от проспекта Ленина возводится новый 15-этажный жилой дом. Сегодня вы можете выбрать подходящую планировку из 11 доступных вариантов: студия, 1-ком., 2-ком. и 3-х ком. квартиры.
Развитый благоустроенный район: рядом Платоновский парк, до главных тульских вузов можно добраться за несколько минут. Внимание! Уже к концу сентября ожидается повышение стоимости квадратного метра. Звоните в отдел продаж!
34-й дом мкр «Юго-Восточный»
Центральный район, ул. Кауля
От 35200 руб/кв.м.
22-этажный монолитно-кирпичный дом в новом современном жилом комплексе по ул. Кауля. Охраняемая территория, благоустроенные зоны отдыха, физкультурно-оздоровительный комплекс, детские сады и школа, многоуровневые парковки – всё для комфортной жизни туляков.
Жителям микрорайона доступна развитая инфраструктура улиц Кауля и Новомосковской.
ЖК «Времена года»
Центральный район, район Восточного обвода
От 37000 руб/кв.м.
Офис продаж: Тула, ул. Фрунзе, 20.
Тел. (4872) 25-51-51.
Это жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный на живописной территории возле реки Упы, вблизи крупных торговых центров и Восточного обвода.
Комплекс состоит из домов разной этажности (от 3 до 17 этажей), бульвара, утопающего в зелени, парковок, вынесенных за периметр дворов, благоустроенной набережной. Архитектурные решения сочетают в себе современный дизайн, красоту и удобство для жизни.