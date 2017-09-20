Тульские новостройки: выбираем комфортное жилье!

Специалисты уверяют: покупать новую квартиру выгоднее и надежнее. Мы собрали для вас все новостройки города в одном обзоре для того, чтобы вы убедились в их неоспоримых преимуществах.

ЖК «Молодежный»

Ленинский район, Веневское шоссе. От 36500 руб/кв.м.

Тула, ул. Пушкинская, 53.

Тел. (4872) 52-50-66.

молодежный-тула.рф

ЖК располагается в экологически чистом месте, вдали от вредных промышленных предприятий. В центр Тулы отсюда ведут трассы через Пролетарский и Зареченский районы. Квартиры в ЖК «Молодежный» имеют большие кухни, высокие потолки, увеличенные окна, панорамное остекление лоджий.

Дома можно отнести к новому поколению жилья: пятиэтажки с лифтами, индивидуальным отоплением и «умными планировками» квартир (smart-планировками) определяют новый стиль жизни современного горожанина.

ЖК «Кристалл»

Привокзальный район, ул. Генерала Маргелова

От 39000 руб/кв.м.

Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415.

Тел.: 8 (4872) 25-06-03,

8 (919) 085-32-33.

www.витэсс.рф

ЖК расположен в пяти минутах ходьбы от пр. Ленина, состоит из двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов. Квартиры отличаются удобной планировкой с изолированными комнатами, санузлами, большими кухнями, горячей водой и отоплением от собственной газовой котельной.

Предусмотрена цементно-песчаная стяжка пола, внутренние перегородки из газосиликатных блоков, разводка внутренней сети отопления с установкой биметаллических радиаторов. Сдача дома №1 – уже в первой половине следующего года!

ЖК «Дружба»

Привокзальный район, п. Мясново

От 44000 руб/кв.м. Тула, ул. Кирова, 25. Тел.: 8-903-844-98-27, 40-55-88. www.twinservice.ru Новостройка

Жилой комплекс на ул. Дружбы - пример современного подхода к строительству с использованием передовых технологий.

Преимущества комплекса - удачное расположение (вблизи находятся больницы и школы, детские сады и магазины), современная архитектура, передовое инженерное наполнение, включая бесшумный лифт. А самое главное, ЖК на ул. Дружбы удовлетворяет запросы жителей поселка Мясново в современном, просторном комфортном жилье. Ввод в эксплуатацию - 3 кв. 2018 год.

Квартиры сдаются под чистовую отделку: 2-х камерные стеклопакеты, остекление лоджий, разводка электричества, отопительные приборы (биметаллические радиаторы), установка стояков с приборами учета, бесшумный лифт.

ЖК «Вертикаль»

Пролетарский район, ул. Шухова

От 42000 руб/кв.м.

Проект представляет собой современную квартальную застройку. Дворовые пространства отводятся под места отдыха, детские и спортивные площадки, а общественно-деловое пространство занимают магазины, рестораны, аптеки, SPA-салоны и детские развивающие центры.

Для увеличения спортивных объектов и комфорта жителей предусмотрено строительство паркинга с эксплуатируемой кровлей, на которой будет расположена универсальная спортивная площадка.

ЖК «Северная Мыза»

Ленинский район, д. Мыза

От 29990 руб/кв.м. Тула, пр. Ленина, 50-г. Тел. 8 (4872) 70-62-62. n-myza.ru

Северная Мыза – это малоэтажная жилая постройка в экологически благоприятном районе города. Предусмотрено строительство полной социальной инфраструктуры с торговыми центрами, спортивным комплексом, поликлиникой, школой, двумя детскими садами, полицейским участком и т.д.

Доехать до центра от ЖК можно за 20-25 минут: ходят маршруты городского транспорта и есть бесплатный трансфер от застройщика. В наличии готовые квартиры с ремонтом без первого взноса.

ЖК «Ваш дом»

Привокзальный район, ул. Генерала Маргелова

От 38000 руб/кв.м.

Телефон отдела продаж:

(4872) 36-30-34.

www.vashdom-tula.com

Вам больше не нужно смотреть на окраины Тулы, чтобы приобрести доступное жилье! Буквально в 300 м от проспекта Ленина возводится новый 15-этажный жилой дом. Сегодня вы можете выбрать подходящую планировку из 11 доступных вариантов: студия, 1-ком., 2-ком. и 3-х ком. квартиры.

Развитый благоустроенный район: рядом Платоновский парк, до главных тульских вузов можно добраться за несколько минут. Внимание! Уже к концу сентября ожидается повышение стоимости квадратного метра. Звоните в отдел продаж!

34-й дом мкр «Юго-Восточный»

Центральный район, ул. Кауля От 35200 руб/кв.м. Тула, ул. Михеева, 15, офис 2. Тел. отдела продаж: (4872) 55-11-66, 8-953-433-55-44. mail: oc-secr@mail.ru

22-этажный монолитно-кирпичный дом в новом современном жилом комплексе по ул. Кауля. Охраняемая территория, благоустроенные зоны отдыха, физкультурно-оздоровительный комплекс, детские сады и школа, многоуровневые парковки – всё для комфортной жизни туляков.

Жителям микрорайона доступна развитая инфраструктура улиц Кауля и Новомосковской.

ЖК «Времена года»

Центральный район, район Восточного обвода

От 37000 руб/кв.м. Офис продаж: Тула, ул. Фрунзе, 20. Тел. (4872) 25-51-51. www.vremen.ru

Это жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный на живописной территории возле реки Упы, вблизи крупных торговых центров и Восточного обвода.

Комплекс состоит из домов разной этажности (от 3 до 17 этажей), бульвара, утопающего в зелени, парковок, вынесенных за периметр дворов, благоустроенной набережной. Архитектурные решения сочетают в себе современный дизайн, красоту и удобство для жизни.