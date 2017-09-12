Выбран лучший тульский ресторан

С 08 августа по 07 сентября мы проводили на Myslo голосование за лучшие рестораны Тулы. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за тот ресторан, в который он чаще всего любит ходить.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы задержали объявление итогов - потребовалось время для отсеивания накруток.

Вот какой итог мы получили на 00:00 часов 07 сентября:

Победителем голосования стал ресторан «Большой Кремлевский» — он набрал 974 голоса!

Второе место и 829 голосов получил ресторан «Пётр Петрович».

Третье место и 700 голосов туляки отдали ресторану «Собрание».

Поздравляем всех победителей! Теперь мы знаем, где тулякам больше всего нравится отдыхать и назначать деловые встречи!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Рестораны, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг ресторанов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.