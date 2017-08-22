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Продолжаем голосование за лучший тульский ресторан

Продолжаем голосование за лучший тульский ресторан

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие рестораны Тулы. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые заведения, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

 

07 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» ресторан Тулы.

На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за «Большой Кремлёвский», на втором и третьем месте «Пётр Петрович» и Cernovar. Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 12:29 0
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