Выбираем просторные и комфортные седаны

Фото дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Седан — наверное, самый оптимальный вариант для горожанина, мечтающего о комфортном и презентабельном автомобиле.

Седаны Citroen С4 и Peugeot 408 С-класса — одни из самых просторных и удобных. Это универсальные автомобили для города, загородных поездок и дальних путешествий, с «внедорожным» клиренсом и «легковым» комфортом и экономичностью.

Citroen С4

Современный седан С-класса имеет внушительный «честный» дорожный просвет — 176 мм. Такого клиренса вполне достаточно, чтобы спокойно ездить по разбитым дорогам, не бояться за бампер на парковках, не цеплять днищем в колеях на грунтовке.

С4 имеет скромный расход топлива: по трассе до 4,3 л на 100 км. А если выбрать дизельный двигатель, то поездки станут еще дешевле.

Дизельные двигатели в наших условиях — действительно очень умное решение: они каждый день помогают автовладельцу экономить на топливе. Кстати, французские дизели считаются эталонными в своем классе — мощные, тяговитые, надежные и долговечные. Для них и 500−600 тысяч пробега — не предел.

Просторный комфортный салон — еще одно важное преимущество Citroen С4. Спереди и на заднем ряду сидений у пассажиров — большой простор для ног.

Спинки кресел с боковой поддержкой не позволяют сидящим смещаться в поворотах и не дают уставать спине.

В этой машине можно с комфортом путешествовать на любые расстояния.

С4 обладает всеми современными опциями, которые нужны для комфортной езды в любое время года: бесключевой доступ, светодиодная оптика, обогрев всей площади лобового стекла, ткань+кожа в обивке салона, все системы безопасности.

Peugeot 408

Peugeot 408 — очень просторный, комфортный, добротный семейный автомобиль С-класса с классическим дизайном, невероятно удобным салоном и дорожным просветом, который «догоняет» паркетники, — 178 мм.

А как просторно внутри! Если на заднее сиденье 408-го установить детское автокресло, ребенок ножками не достанет пассажирское сиденье.

И даже если назад усадить баскетболиста или длинноногую красотку — места для ног всем хватит.

В пользу этого седана говорит и угол наклона спинок заднего ряда сидений: в Peugeot 408 они стоят под углом 29 градусов, что обеспечивает комфортную посадку. В этой машине сидишь вальяжно и расслабленно, и даже дальняя дорога проходит незаметно.

Этот автомобиль также доступен с дизельным двигателем. Кстати, на нашем рынке седаны с дизелем — достаточно большая редкость, а ведь они гораздо практичнее и выгоднее! За счет экономии на топливе затраты на дизельный двигатель окупятся в первые год-два эксплуатации.

В загородном цикле Peugeot 408 потребляет всего 4,3 л топлива на 100 км на дизеле. На бензине расход тоже достаточно скромный: 5,8 л по трассе.

Важный момент при выборе машины — объем багажника. У Peugeot 408 он составляет рекордные в своем классе 560 л, плюс удобная высота погрузки и большой проем. Детская коляска — лишь малая часть того, что может уместиться в этот бездонный багажник!

Среди автомобилей С-класса Peugeot 408 и Citroen С4 являются, пожалуй, самым лучшим ценовым предложением:

стоимость Peugeot 408 и Citroen С4 — от 999 000 рублей.*

Они недороги в обслуживании и прекрасно оснащены с самых первых комплектаций.

Оба седана Peugeot 408 и Citroen С4 имеют оцинкованный кузов с гарантией 12 лет от сквозной коррозии — мало кто из автопроизводителей дает гарантию на такой большой срок. Они недороги в обслуживании, прекрасно оснащены с самых первых комплектаций. Эти автомобили можно купить в кредит, условия которого сейчас очень выгодны — ставка в мае снижена до 0% годовых!** Также в мае действуют выгодные скидки до 250 000 руб. при приеме вашего автомобиля в счет покупки нового.

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