Выбираем лучшую тульскую кофейню
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие кофейни в нашем городе.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
В какую кофейню вы чаще всего ходите? Где уютно посидеть с друзьями вечером или выпить чашечку кофе ранним утром? Куда не стыдно пригласить симпатичного человека на первое свидание? Где кофе вкуснее и сэндвичи с десертами необычнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые
кофейни, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара кофеен, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
24 августа мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» кофейню в Туле.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какую кофейню вы посоветуете, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.