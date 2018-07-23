На три дня Тула стала театром!

Фото Дмитрия Дзюбина.

20, 21 и 22 июля горожане забыли о проблемах, перестали грустить и погрузились в волшебный мир театра.

Фестиваль уличных театров знаком практически каждому жителю Тулы. Армия поклонников «Театрального дворика» растет год от года. И это неудивительно, ведь фестиваль — это самый настоящий праздник театра, танца, музыки, ярких красок, вдохновения и безграничного творчества.

В этом году в фестивале приняли участие более 600 человек из 60 театральных коллективов со всех стран мира. Театрализованные, музыкальные, цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные постановки, перфомансы, живая скульптура, цирковое искусство… На улицах Тулы — театр без границ, под открытым небом, где участником представления смог стать любой желающий!

Марина Мазанова, директор фестиваля «Театральный дворик»: Марина Мазанова - Фестиваль удался, несмотря на все капризы погоды. Но дожди на фестивале не впервые, мы были к ним готовы. В субботу мы не расстраивались, а просто спокойно работали. Во время ливня мы на двух площадках были вынуждены прервать представления, мы договорились со зрителями, что продолжим представление, как только дождь утихнет. Все больше и больше туляков приходят на наши представления, это очень радует. А еще год от года все больше нравится реакция зрителей — у нас уже появилась культура смотрения уличных спектаклей. Люди быстро понимают смысл происходящего и смело идут за актерами, причем и взрослые и дети. Ведь уличный спектакль может родиться в полной мере только тогда, когда артист и зритель находятся в полном контакте. Помимо основной задачи фестиваля порадовать и развлечь зрителей, уже несколько лет подряд мы ставим себе сверхзадачу. В прошлом году у нас был девиз «Живи с улыбкой», и мы на всех площадках говорили об улыбках, насколько она помогает в жизни. В этом году наш девиз «Мечты сбываются». Наверное, в нем есть и часть меня, потому что в самом начале «Театральный дворик» был моей мечтой, и я даже представить не могла, что он вырастет в такой большой многодневный фестиваль. У каждого человека есть своя мечта, и как здорово, что в этот раз наш фестиваль дал возможность каждому желающему этой мечтой поделиться в такой яркой красивой необычной форме. Мы уже активно готовимся к фестивалю в следующем году. Обещаю привезти испанских барабанщиков Brincadeira и французский уличный театр Rara Woulib, а также еще один интереснейший французский оркестр. Я уже предпринимаю усилия, чтобы обеспечить их приезд в Тулу в 2019 году.

слово зрителям и актерам

Загадочная гадалка, актриса аттракциона

«Непредсказуемый предсказатель» (Санкт-Петербург):

- Я в этом году впервые на тульском фестивале. Атмосфера великолепная! Все три дня, несмотря на дождь. Потому что для Питера такая погода вполне привычна. Очень яркое ощущение, что в городе проходит праздник, идет какое-то движение. На Набережной приятно выступать — открытое пространство, зеленое, свежее, у воды, энергетика реки присутствует. Мы очень любим тульских зрителей!

Иван Исаев, актер театра «Небесная карусель"

(Санкт-Петербург): - Нашему театру три года, и уже два раза мы выступаем на тульском фестивале. Тульский зритель очень добрый, он как тульский пряник очень сладкий (смеется). Мы, птицы, очень много думаем о еде. Сегодня мы представили зарисовку-перфоманс «Сад мечты». Нас любят дети, но они — самый страшный зритель. У нас перья — дети любят перья, у нас шары, хвосты, носы — все это дети обожают. А еще у них энергии больше, чем у нас!

Елизавета Соколова,

зрительница фестиваля:

- Я каждый год с удовольствием прихожу на фестиваль «Театральный дворик», но в этом году получилось попасть только на закрытие. Мне все очень понравилось, особенно шоу барабанщиков. Жаль, что в этом году не было моих любимых испанских барабанщиков Brincadeira. Это очень красивый фестиваль, хочется, чтобы он проходил в нашем городе не раз в год, а гораздо чаще, да и дней чтобы прибавилось. Три дня нам мало!

Мария Плаксина, режиссер театра «СоЛу» (Санкт-Петербург): - Весной мы отпраздновали трехлетие нашего театра. Уже второй раз мы привезли тулякам спектакль «Карнавал Солнца и Луны». Он о том, как Солнце и Луна были одним целым, а потом поссорились. Это спектакль о равновесии мужского и женского, темного и светлого. У меня уже задумана новая работа — хочется сделать что-то красивое и интересное с масками, непохожее на то, что мы делаем сейчас, что-то еще более ритуальное.

Дарья Буланова, актриса

театра «Мечта» (Тольятти):

- Фестиваль в этом году проходит под девизом «Мечты сбываются», и наш театр называется «Мечта» — это совпадение, но оно очень крутое и классное! Мы молодой коллектив, нам даже еще нет года, мы приехали сюда ввосьмером: четыре девушки и четыре молодых человека. Мы всегда с радостью приезжаем в Тулу, зрители здесь душевные, принимают нас прекрасно. Сегодня я в образе девушки стим-панк, для меня это девушка-мечта.

Екатерина Катасонова, зрительница фестиваля: - В Туле великолепный праздник! Организаторы большие молодцы, все настолько прекрасно, что и дождь не помеха! У меня двое детей — Насте девять лет, Саше два годика. Они счастливы, хоть маленький еще не все понимает. Насте очень нравится представление театра «Небесная карусель», а Саше — просто бегать везде и всюду. Мне же нравятся абсолютно все коллективы, я готова рассматривать каждого артиста с большим удовольствием.

Даниил Прокофьев,

зритель фестиваля:

- «Театральный дворик», несомненно, понравился. Как всегда поразило разнообразие коллективов, отдельных артистов, красочность костюмов. Грандиозное закрытие с фейерверком и танцами всех зрителей и выступающих перед сценой под позитивную музыку ВИА «Волга-Волга». Даже дождь не помеха театральному безумию! Больше всего мне нравится театр танца «Отражения» из Минска. Третий год хожу на их выступления и третий год они показывают красивые, глубокие постановки.