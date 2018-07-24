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Новые Renault LOGAN и SANDERO: привычная надежность в современном исполнении!

SANDЕRO-2018 — обновленная внешность и отличная проходимость
Партнерский материал

Новые Renault LOGAN и SANDERO: привычная надежность в современном исполнении!

Автомобили Renault давно пользуются неизменной популярностью у автовладельцев. Они заслужили репутацию надежных, практичных и экономичных в обслуживании автомобилей.

Около 20 лет марку Renault на тульском рынке представляет Группа компаний «Автокласс».

В жесткой конкурентной среде авторынка «Автокласс» и марка Renault продолжают радовать покупателей новинками и условиями покупки, которые остаются одними из самых выгодных.

Новые LOGAN и SANDERO — сделаны для России!

Очень многие владельцы Renault LOGAN и SANDERO с нетерпением ожидали обновленных моделей, интересовались ими в салоне официального дилера Renault «Автокласс». И сегодня новинки уже можно увидеть в дилерском центре!

Renault SANDЕRO

Новые LOGAN и SANDERO ждет большой успех, ведь они объединили в себе знаменитый комфорт, безопасность, практичность и стали действительно более элегантными, динамичными и технологичными.

Так, в дизайне использованы элементы более высоких сегментов моделей Renault: новые бамперы, светодиодные дневные ходовые огни, иное оформление противотуманных фар, черная фальшрешетка радиатора с хромированными накладками.

Салон стал еще более функциональным и элегантным благодаря новому эргономичному рулю из высококачественных материалов, созданному в соответствии с последними дизайнерскими стандартами Renault, центральная консоль с увеличенными подстаканниками и 12-вольтовой розеткой.

Дизайн нового LOGAN стал еще более динамичным и стильным.

В списке опций появилась дистанционная система открывания лючка топливного бака, указатели поворота, которые трижды «моргают» в ответ на касание переключателя, на дисплее приборной панели появился индикатор температуры двигателя. Обновленные модели можно приобрести в новом цвете — коричневом — и с 15-дюймовыми легкосплавными дисками Symphonie.


Благодаря надежной и энергоемкой подвеске Renault уверенно едет и по ровному асфальту, и по разбитой грунтовке. Высокий клиренс дает возможность без труда преодолевать препятствия на дороге и обеспечивать хорошую проходимость — автомобиль справится даже с легким бездорожьем. Благодаря аккумулятору увеличенной емкости и полной адаптации двигателя к холодному климату двигатель автомобиля уверенно запустится даже в сильные морозы.

Новые автомобили Renault LOGAN и Renault SANDERO оснащены всеми необходимыми технологиями, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство в салоне и за рулем.

Галерея
Новые Renault LOGAN и SANDERO, Фото: 1
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Новые Renault LOGAN и SANDERO, Фото: 3
Новые Renault LOGAN и SANDERO, Фото: 4
Новые Renault LOGAN и SANDERO, Фото: 5
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Купить легко!

Автомобили Renault продолжают оставаться одними из самых доступных иномарок на российском рынке, их стоимость начинается от 524 000 рублей. Низкая процентная ставка — от 0,9% - дает возможность приобрести автомобиль практически без переплаты. В салоне официального дилера Renault «Автокласс» можно ознакомиться с полным модельным рядом. Огромный выбор автомобилей в наличии позволит выбрать идеальный именно для вас.


Еще одна отличная возможность купить Renault — кредитная программа «Поехали!». Ее преимущество в том, что размер ежемесячных платежей до двух раз меньше, чем при обычном кредите: в течение трёх лет вы платите равными платежами от 3900 руб., а затем можете легко обменять автомобиль на новый.


Нет первого взноса по кредиту? Воспользуйтесь услугой трейд-ин — обменяйте ваш автомобиль на новый. Вы не только избавите себя от забот, связанных с его продажей, но и получите выгодную цену за ваше авто и дополнительную выгоду, а именно скидку до 200 000 рублей на новый Renault.


Для корпоративных клиентов действуют выгодные условия при покупке автомобилей Renault. Например, при покупке Renault Logan для такси скидка достигает 15%, для других корпоративных клиентов скидки достигают 11%.

Покупка нового автомобиля — это всегда праздник, поэтому ДЦ «Автокласс» не оставит без подарка ни одного покупателя!

* Кредитор А. О. «РН Банк» (лиц. Банка России № 170, бессрочная). Указанный платеж рассчитан исходя из рекомендованной розничной цены 534000/674990 р. на новые а/м Renault LOGAN/SANDERO/SANDERO SW. Первоначальный взнос 271223 р./348528 р., срок кредита 3 года. Сумма последнего платежа 40% стоимости а/м. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» на 1 год, «Защита бюджета» на срок кредита. Обеспечение— залог а/м. Действительно до 31.08.2018 г. на новые а/м 2018 г. в. Количество а/м ограничено.

                 

Дилерский центр Renault
Тула, Новомосковское шоссе, 25,
тел. 70−03−03.
www.autoclass-renault.ru
Вконтакте: renault71
 

сегодня, в 16:43 0
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