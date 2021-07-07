Выбираем загородную недвижимость: на что обратить внимание и что поможет сэкономить деньги

Свой личный дом – мечта для многих. На самые популярные вопросы о загородной недвижимости отвечает руководитель отдела загородной недвижимости компании «Этажи» Дмитрий Борзов:

Можно ли построить дом на даче?

– Да. Сейчас законодательство позволяет перевести дом на дачном участке в жилой фонд. Никаких ограничений по постройке дома не будет, к тому же в нем можно без проблем прописаться.

Что такое СНТ, ДНП? Что предпочтительнее?

– Если расшифровать дословно, то это садовое некоммерческое товарищество и дачное некоммерческое партнерство. Но по сути, это дачи. Большой разницы между СНТ и ДНП, если вы задумываете строительство или покупаете готовый дом, нет.

Что выгоднее: купить дом или купить участок и построить дом самому?

– Если рассматривать с финансовой точки зрения, то строительство обычно выгоднее. К тому же вы сразу создаете дом своей мечты, который не нужно потом переделывать. Вы решаете, сколько будет комнат, где расположится кухня и т.д.

С точки зрения времени, быстрее и проще купить уже построенный дом.

Решили купить готовый дом. Что дальше?

– Внимательно изучите недвижимость. Начните с инфраструктуры: узнайте, где ближайшие аптеки, больницы, магазины, школы и детские сады, а также места для отдыха – водоемы и леса. Если присматриваете дом в коттеджном поселке, узнайте о планах по его застройке.

Если все это вас устраивает, оцените техническое состояние дома. Осматривайте его сверху вниз. Обратите внимание, в каком состоянии крыша. Нет ли на стенах подтеков, трещин или плесени. После этого осматриваем фасад: стены должны быть без трещин, наклонов и явных дефектов. Следом смотрим, чтобы потолок и пол был без прогибов.

Расспрашиваем у хозяина дома о типе фундамента, обращаем внимание на его качество.

Если вы выбрали дом с ремонтом, изучите работу коммуникаций: отопление, напор воды, спуск канализации. Не забываем также про электричеством и вентиляционную систему.

Если вы обнаружили какой-то дефект, не пугайтесь. Большинство из них можно исправить, но ваша внимательность поможет вам сэкономить деньги.

Какие документы нужно проверить?

– Прежде всего, документы на землю или дом. Если дом был построен до 2016 года, должно быть свидетельство о праве собственности, после 2016 года – выписка из ЕГРН.

Также проверьте технический паспорт дома с поэтажным планом и расположением всех строений на участке. Если на участок заведены коммуникации, на них должно быть разрешение. Если собственник не предоставил его, рискуете нарваться на незаконные врезки со всеми вытекающими проблемами.



На фото: специалист по недвижимости Григорий Иванов, специалист по недвижимости Вероника Литвинова и руководитель

отдела загородной недвижимости компании «Этажи» Дмитрий Борзов.

Чтобы не запутаться, при покупке обращайтесь к профессионалам. Специалисты агентства недвижимости «Этажи» всегда могут сориентировать покупателя на рынке недвижимости, выбрать наиболее выгодные условия ипотечного кредита с минимальным ежемесячных платежом и низкой ставкой, а также проверить документы и отследить надежность покупки.

Сделка с агентством недвижимости «Этажи» - это всегда быстро и качественно.

Все хлопоты по оформлению документов берут на себя опытные специалисты, а вам остается только наслаждаться новосельем.

Покупать квартиру в новостройке с «Этажами» удобно!

В компании «Этажи» полноценно работает офис государственного многофункционального центра. Специалисты МФЦ регистрируют сделки клиентов «Этажей» по переходу прав собственности на объекты недвижимости без очередей и лишнего ожидания.

Тула, ул. Советская, 74.