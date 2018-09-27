Идём учиться танцевать!

Обзор тульских школ танца для взрослых и детей на Myslo.

Умение танцевать — это не только радость движения, навык владеть своим телом и хорошая физическая тренировка. Умение красиво двигаться придаёт человеку уверенность в себе и помогает в жизни.

Выбираете для своих детей танцевальную студию? Мы расскажем вам о нескольких школах танца и курсах, которые работают в Туле.

BM1, танцевальный дом

MEGADance, школа танца Марии Стаценко



Стиль, танцевально-спортивный клуб

BM1, танцевальный дом

Танцевальный дом BM1 — первая школа уличных направлений танцев в Туле. Ученики и педагоги этой школы являются неоднократными призёрами различных фестивалей России и за рубежом: двукратные Чемпионы России по хип-хопу, бронзовые Чемпионы Европы 2018, участники шоу «Танцы на ТНТ — 4 сезон».

ВМ1 предлагает ученикам, пожалуй, самый большой выбор направлений современного танца в нашем городе.

Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия детишек с четырёх лет, а также подростков и взрослых. Даже если вы никогда не танцевали, вы научитесь красиво двигаться, чувствовать своё тело и уверенно управлять движениями, или даже начнёте свой путь в профессионалы мира танца!

Выбирайте направление:

HIP HOP — от 4 лет

DANCEHALL — от 7 лет

HOUSE — от 7 лет

VOGUE — от 7 лет

CONTEMPORARY — от 7 лет

BREAK DANCE — от 7 лет

TWERK — от 16 лет

FRAME UP STRIP — от 16 лет

STRECHING.

Набор идёт в вечерние и утренние группы.

В этой школе танца есть специальные курсы по ускоренному обучению.

Также в BM1 есть профессиональная команда для участия в фестивалях и чемпионатах.





Ещё один плюс — здесь приятно учиться:

Большое помещение, общей площадью 300 м²,

2 больших зала, раздевалки для девушек и мужчин,

Удобное расположение в самом центре города,

Комфортная и домашняя обстановка.

Приходите в BM1 и танцуйте с удовольствием!

Тула, ул. Каминского, 24 В (ТЦ «Тройка», 3 этаж)

8 (910) 152-88-88 , 8 (4872) 54-60-46

ВК

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MEGADance, школа танца Марии Стаценко

Школа танцев Марии Стаценко MEGADance на сегодня одна из самых крупных в Туле. За годы своей работы, она заслужила признание сотен учеников, которые приходят сюда учиться, чтобы раскрепоститься, найти себя в танце или начать путь к будущей профессии в этой сфере.

Высококвалифицированные педагоги школы благодаря своему опыту и чуткости помогли многим ученикам поступить в престижные высшие учебные заведения. За долгие годы работы ученики и педагоги MEGADance добились очень больших успехов и стали призёрами соревнований в Туле, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Орле и во многих других городах.

В арсенале этой школы более 20 стилей танца, поэтому каждый ученик может выбрать для себя занятия по душе:

Студия балета (с 3 лет),

Современная хореография для детей,

Хореография для взрослых,

Фламенко,

Боди-балет,

Джаз-модерн,

Народные танцы,

Восточные танцы,

Латина,

Стрип-пластика,

Go-Go,

Стретчинг

Пилатес,

Зумба-фитнес,

Хип-хоп,

Парный танец,

Свадебный танец,

Кавказские танцы.

Здесь вы не только научитесь танцевать, но еще и получите возможность выступать, обмениваться опытом с другими танцорами.

Ученики школы успешно участвуют в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах.

Школа танца Марии Стаценко:

Мы растим профессионалов!

Если вы хотите достигнуть новых высот, хотите познать себя и раскрыть свои таланты, приходите в школу танца MEGADance.

Тула, улица Металлистов, 16

Тула, улица Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»)

8 (930) 89−89−777, 8 (920) 78−40−914

mega-dance.su

Группа ВК

Стоимость абонемента на 8 занятий: 2200 руб.

Стоимость абонемента на 12 занятий: 3000 руб.

Стоимость одного занятия: 400 руб.

Стиль, танцевально-спортивный клуб

Школа танца «Стиль» приглашает к себе всех, кто мечтает танцевать! Здесь занимаются дети от 3 лет и взрослые. Вас ждут современные программы обучения и сильный преподавательский состав. Здесь вы сможете выбрать направление танца, которое вам по душе, научиться новому и стать увереннее.

В этой танцевальной школе не просто учат красиво двигаться — здесь меняют стиль жизни.

В школе танцев «Стиль» работают хореографы, которые всей душой отдают себя танцам и ученикам, и вы станете частью этой большой семьи!

Направления:

Спортивные бальные танцы (Стандарт и Латина),

Детские танцы,

Современные танцы (Street dance, Hip Hop, Club hop, Jump style, R'n'B),

Zumba фитнес,

Постановка свадебных танцев.

Ученики школы «Стиль» выступают на концертах и участвуют в танцевальных конкурсах.

Можно выбрать групповые или индивидуальные занятия.

8 причин заниматься танцами именно в школе «Стиль»:

4 зала в разных районах города; Высококвалифицированные тренеры, Занятия для детей и взрослых, Разнообразные направления, Дружный коллектив, Индивидуальный подход к каждому ученику, Более 20 лет опыта работы, Бесплатные пробные занятия.

Тула, ул. Майская, 4 (Школа № 50 центра образования № 40),

Тула, ул. Литейная, 34 (Школа-сад центра образования № 12),

Тула, ул. Кирова, 171 (Школа № 64 центра образования № 33),

Тула, ул. М. Горького, 41, корп 2 (Нач.школа центра образования № 10)

8 (910) 551-55-44, 8 (919) 074-90-40

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