Идём учиться танцевать!
Обзор тульских школ танца для взрослых и детей на Myslo.
Умение танцевать — это не только радость движения, навык владеть своим телом и хорошая физическая тренировка. Умение красиво двигаться придаёт человеку уверенность в себе и помогает в жизни.
Выбираете для своих детей танцевальную студию? Мы расскажем вам о нескольких школах танца и курсах, которые работают в Туле.
MEGADance, школа танца Марии Стаценко
Стиль, танцевально-спортивный клуб
BM1, танцевальный дом
Танцевальный дом BM1 — первая школа уличных направлений танцев в Туле. Ученики и педагоги этой школы являются неоднократными призёрами различных фестивалей России и за рубежом: двукратные Чемпионы России по хип-хопу, бронзовые Чемпионы Европы 2018, участники шоу «Танцы на ТНТ — 4 сезон».
ВМ1 предлагает ученикам, пожалуй, самый большой выбор направлений современного танца в нашем городе.
Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия детишек с четырёх лет, а также подростков и взрослых. Даже если вы никогда не танцевали, вы научитесь красиво двигаться, чувствовать своё тело и уверенно управлять движениями, или даже начнёте свой путь в профессионалы мира танца!
Выбирайте направление:
- HIP HOP — от 4 лет
- DANCEHALL — от 7 лет
- HOUSE — от 7 лет
- VOGUE — от 7 лет
- CONTEMPORARY — от 7 лет
- BREAK DANCE — от 7 лет
- TWERK — от 16 лет
- FRAME UP STRIP — от 16 лет
- STRECHING.
Набор идёт в вечерние и утренние группы.
В этой школе танца есть специальные курсы по ускоренному обучению.
Также в BM1 есть профессиональная команда для участия в фестивалях и чемпионатах.
Ещё один плюс — здесь приятно учиться:
- Большое помещение, общей площадью 300 м²,
- 2 больших зала, раздевалки для девушек и мужчин,
- Удобное расположение в самом центре города,
- Комфортная и домашняя обстановка.
Приходите в BM1 и танцуйте с удовольствием!
Тула, ул. Каминского, 24 В (ТЦ «Тройка», 3 этаж)
MEGADance, школа танца Марии Стаценко
Школа танцев Марии Стаценко MEGADance на сегодня одна из самых крупных в Туле. За годы своей работы, она заслужила признание сотен учеников, которые приходят сюда учиться, чтобы раскрепоститься, найти себя в танце или начать путь к будущей профессии в этой сфере.
Высококвалифицированные педагоги школы благодаря своему опыту и чуткости помогли многим ученикам поступить в престижные высшие учебные заведения. За долгие годы работы ученики и педагоги MEGADance добились очень больших успехов и стали призёрами соревнований в Туле, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Орле и во многих других городах.
В арсенале этой школы более 20 стилей танца, поэтому каждый ученик может выбрать для себя занятия по душе:
- Студия балета (с 3 лет),
- Современная хореография для детей,
- Хореография для взрослых,
- Фламенко,
- Боди-балет,
- Джаз-модерн,
- Народные танцы,
- Восточные танцы,
- Латина,
- Стрип-пластика,
- Go-Go,
- Стретчинг
- Пилатес,
- Зумба-фитнес,
- Хип-хоп,
- Парный танец,
- Свадебный танец,
- Кавказские танцы.
Здесь вы не только научитесь танцевать, но еще и получите возможность выступать, обмениваться опытом с другими танцорами.
Ученики школы успешно участвуют в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах.
Школа танца Марии Стаценко:
Мы растим профессионалов!
Если вы хотите достигнуть новых высот, хотите познать себя и раскрыть свои таланты, приходите в школу танца MEGADance.
Тула, улица Металлистов, 16
Тула, улица Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»)
8 (930) 89−89−777, 8 (920) 78−40−914
Стоимость абонемента на 8 занятий: 2200 руб.
Стоимость абонемента на 12 занятий: 3000 руб.
Стоимость одного занятия: 400 руб.
Стиль, танцевально-спортивный клуб
Школа танца «Стиль» приглашает к себе всех, кто мечтает танцевать! Здесь занимаются дети от 3 лет и взрослые. Вас ждут современные программы обучения и сильный преподавательский состав. Здесь вы сможете выбрать направление танца, которое вам по душе, научиться новому и стать увереннее.
В этой танцевальной школе не просто учат красиво двигаться — здесь меняют стиль жизни.
В школе танцев «Стиль» работают хореографы, которые всей душой отдают себя танцам и ученикам, и вы станете частью этой большой семьи!
Направления:
- Спортивные бальные танцы (Стандарт и Латина),
- Детские танцы,
- Современные танцы (Street dance, Hip Hop, Club hop, Jump style, R'n'B),
- Zumba фитнес,
- Постановка свадебных танцев.
Ученики школы «Стиль» выступают на концертах и участвуют в танцевальных конкурсах.
Можно выбрать групповые или индивидуальные занятия.
8 причин заниматься танцами именно в школе «Стиль»:
- 4 зала в разных районах города;
- Высококвалифицированные тренеры,
- Занятия для детей и взрослых,
- Разнообразные направления,
- Дружный коллектив,
- Индивидуальный подход к каждому ученику,
- Более 20 лет опыта работы,
- Бесплатные пробные занятия.
Тула, ул. Майская, 4 (Школа № 50 центра образования № 40),
Тула, ул. Литейная, 34 (Школа-сад центра образования № 12),
Тула, ул. Кирова, 171 (Школа № 64 центра образования № 33),
Тула, ул. М. Горького, 41, корп 2 (Нач.школа центра образования № 10)
8 (910) 551-55-44, 8 (919) 074-90-40