Где отремонтировать и помыть машину в Туле?

Ремонт машины – это не всегда дорого, если поручить заботу о ней грамотному и честному специалисту.

Экспресс-сервис «Тульский мастер»

Тула, ул. Пролетарская, 26а.

8 4872 52 22 29,

8 961 265 91 22.

Быстро, не дорого, качественно, честно и с гарантией. Для автосервиса «Тульский мастер» это не пустые слова. Мастера ценят время клиентов, поэтому на ремонт и обслуживание 90% машин тратится в зависимости от поломки не более одно дня: утром поставил машину – вечером принимай работы.

«Тульский мастер» – это сертифицированный автосервис полного цикла, расположенный в нескольких минутах от центра Тулы:

Квалифицированные мастера и современное оснащение сервиса помогут практически в любых вопросах, связанных с автомобилем: замена масла, фильтров, ГРМ, ремонт тормозной системы, подвески, двигателей, электроники, ремонт и заправка кондиционеров и многое другое...

гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей всех производителей. Работу с каждым автомобилем «Тульский мастер» начинает с диагностики, составления дефектного акта и заключения договора. Владельцу сообщается о всех выявленных недочетах в работе машины и согласовываются с ним виды работ. После его одобрения мастера приступают к ремонту. Если вдруг в процессе вскрываются скрытые дефекты, о них также сообщается собственнику, обговаривается дополнительная стоимость. Стоимость работ адекватная, тут нет скрытых доплат. Клиенты уважают честность и открытость этого автосервиса: по окончании работ вы сможете увидеть все замененные детали, осмотреть их и при желании забрать. Также выдается акт выполненных работ, в которой прописаны выполненные виды работ, их стоимость, а также цена на замененные детали. Сервис работает с проверенными поставщиками запчастей, поэтому за качество их не стоит волноваться.

На все виды работ предоставляется гарантия.

«Тульский мастер» – это еще и официально зарегистрированная станция техосмотра. Здесь вы можете пройти ТО официально, получив по окончании диагностическую карту. При желании тут же оформят и полис ОСАГО, причем без лишних доплат!

Вы точно оцените его высокий уровень сервиса: удобный подъезд, парковка, комфортная зона ожидания и возможность присутствовать при ремонте автомобиля.

Бонусы для клиентов:

скидки постоянным клиентам или бесплатная мойка машины;

акции в соцсетях;

бесплатная замена фильтра и масла, при покупке их в автосервисе.

Техцентр Автоплюс Тула, ул. Рязанская, 5 Пн-Пт: 09:30—18:00; Сб: 09:30—14:00 +7 (4872) 58-44-54 avtoplyus.ru

Автомобиль – это удобно, но выполнять свою функцию он может только при своевременном и квалифицированном обслуживании. Техцентр Автоплюс — это автосервис, где всегда позаботятся о вашей машине максимально оперативно: большинство проблем устраняются в течение дня. Одна из особенностей этого сервиса – компьютерная диагностика автомобиля перед ремонтом. Компьютерная диагностика более точная, в сравнении с обычной. А значит и выяснение причины поломки машины, и ее устранение занимает гораздо меньшее время. Будь то запланированный визит или срочное вмешательство, клиенты этого сервиса всегда могут рассчитывать на разумные цены и добросовестное отношение к своему делу. Виды работ: Замена масла ( бесплатная! при его покупке в автосервисе), заправка и ремонт кондиционеров, автостекол, двигателей (в том числе дизельных), АКПП и вариаторов, выхлопных систем, подвески, ходовой части, сход-развал, электрооборудования и электронных систем управления автомобиля, шиномонтаж.

при его покупке в автосервисе), заправка и ремонт кондиционеров, автостекол, двигателей (в том числе дизельных), АКПП и вариаторов, выхлопных систем, подвески, ходовой части, сход-развал, электрооборудования и электронных систем управления автомобиля, шиномонтаж. Здесь также можно пройти диагностику автомобиля перед покупкой, проконсультироваться по подбору машины или подготовить ее к продаже. Кстати, при сервисе работает магазин автозапчастей. При необходимости можно приобрести тут запчасти в наличии и на заказ. Клиент может остаться в автосервисе окончания ремонта своего транспортного средства. Для этого здесь имеется клиентская зона, где автовладелец может в приятной обстановке провести время, пока с его машиной занимаются. На услуги мастерской предоставляется гарантия, срок которой зависит от типа работ и используемых материалов. Актуальные на момент публикации акции: * Компьютерная диагностика (чтение ошибок) - бесплатно! * Диагностика подвески - бесплатно! * Сход развал от 800 рублей! * Профессиональная заводская покраска с гарантией 3 года! * Замена масла в Вариаторе со снятием поддона * 90 000 рубле – FIX цена на ремонт вариатора под ключ

На сайте автосервиса всегда указаны актуальные акции. Следите за ними, чтобы не пропустить выгодное предложение.

Автомойка самообслуживания «Люкс»

В Туле недавно открылась автомобильная мойка самообслуживания «Люкс» нового формата. Чем же отличается эта автомойка от многих других?

Крытые боксы и современное оборудование: ни ветер, ни снег, ни минусовая температура на улице не помешает автовладельцам привести свое транспортное средство в порядок. При необходимости можно воспользоваться пылесосом и навести чистоту в салоне. Для тех, кто любит до блеска натирать машину, есть современный рукомойник. Качественная автохимия: средства для мытья машины отлично, а главное быстро отмывают грязь и при этом не портят ее лакокрасочное покрытие. Доступная цена: 30 рублей за минуту – стандартная для Тулы цена, при том, что качество сервиса намного выше уровня «стандарт». Оплатить можно как банковской картой, так и наличными: купюрами или монетками. Режим работы 24/7: мойка «Люкс» работает круглосуточно, а значит вы можете в любое удобное время воспользоваться ее услугами. Не нужно записываться и подстраивать планы. Удобное расположение: на мойку «Люкс» удобно подъехать с любой стороны. Она находится на ул. Пролетарская, всего в пяти минутах от центра Тулы. Разнообразная система лояльности:

* прогрессивные скидки для постоянных клиентов – карты скидок для клиентов – от 10 до 30% ;

* счастливые часы: с 22.00 до 8.00 – цена ниже на 15% для всех. Комплексное обслуживание: рядом с мойкой «Люкс» расположен сертифицированный автосервис «Тульский мастер», мастера которого быстро устранят практически любую неисправность автомобиля.

Карту клиента можно получить в автосервисе «Тульский мастер» или в группе Вконтакте. Там же, кстати, регулярно проводятся различные акции и розыгрыши. Следите за обновлениями в группе и приезжайте на мойку. Сделайте этот мир немного чище: начните со своей машины!

Тула, ул. Пролетарская, 26А.

8 4872 52 22 29,

8 961 265 91 22.