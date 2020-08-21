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Где отремонтировать и помыть машину в Туле?
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Где отремонтировать и помыть машину в Туле?

Ремонт машины – это не всегда дорого, если поручить заботу о ней грамотному и честному специалисту.

Экспресс-сервис «Тульский мастер»

Тула, ул. Пролетарская, 26а.
8 4872 52 22 29,
8 961 265 91 22.
тульскиймастер.рф

 

Быстро, не дорого, качественно, честно и с гарантией. Для автосервиса «Тульский мастер» это не пустые слова. Мастера ценят время клиентов, поэтому на ремонт и обслуживание 90% машин тратится в зависимости от поломки не более одно дня: утром поставил машину – вечером принимай работы. 

 

«Тульский мастер» – это сертифицированный автосервис полного цикла, расположенный в нескольких минутах от центра Тулы:

  • Квалифицированные мастера и современное оснащение сервиса помогут практически в любых вопросах, связанных с автомобилем: замена масла, фильтров, ГРМ, ремонт тормозной системы, подвески, двигателей, электроники, ремонт и заправка кондиционеров и многое другое... 
  • гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей всех производителей.

Работу с каждым автомобилем «Тульский мастер» начинает с диагностики, составления дефектного акта и заключения договора. Владельцу сообщается о всех выявленных недочетах в работе машины и согласовываются с ним виды работ. После его одобрения мастера приступают к ремонту. Если вдруг в процессе вскрываются скрытые дефекты, о них также сообщается собственнику, обговаривается дополнительная стоимость. 

Стоимость работ адекватная, тут нет скрытых доплат.

Клиенты уважают честность и открытость этого автосервиса: по окончании работ вы сможете увидеть все замененные детали, осмотреть их и при желании забрать. Также выдается акт выполненных работ, в которой прописаны выполненные виды работ, их стоимость, а также цена на замененные детали. Сервис работает  с проверенными поставщиками запчастей, поэтому за качество их не стоит волноваться.

На все виды работ предоставляется гарантия. 

«Тульский мастер» – это еще и официально зарегистрированная станция техосмотра. Здесь вы можете пройти ТО официально, получив по окончании диагностическую карту. При желании тут же оформят и полис ОСАГО, причем без лишних доплат!

Вы точно оцените его высокий уровень сервиса: удобный подъезд, парковка, комфортная зона ожидания и возможность присутствовать при ремонте автомобиля.

Бонусы для клиентов:

  • скидки постоянным клиентам или бесплатная мойка машины;
  • акции в соцсетях;
  • бесплатная замена фильтра и масла, при покупке их в автосервисе.
 

Техцентр Автоплюс

Тула, ул. Рязанская, 5
Пн-Пт: 09:30—18:00;
Сб: 09:30—14:00
+7 (4872) 58-44-54
avtoplyus.ru

Автомобиль – это удобно, но выполнять свою функцию он может только при своевременном и квалифицированном обслуживании. Техцентр Автоплюс — это автосервис, где всегда позаботятся о вашей машине максимально оперативно: большинство проблем устраняются в течение дня.

Одна из особенностей этого сервиса – компьютерная диагностика автомобиля перед ремонтом.

Компьютерная диагностика более точная, в сравнении с обычной. А значит и выяснение причины поломки машины, и ее устранение занимает гораздо меньшее время. 

Будь то запланированный визит или срочное вмешательство, клиенты этого сервиса всегда могут рассчитывать на разумные цены и добросовестное отношение к своему делу. 

Виды работ:

  • Замена масла (бесплатная! при его покупке в автосервисе), заправка и ремонт кондиционеров, автостекол, двигателей (в том числе дизельных), АКПП и вариаторов, выхлопных систем, подвески, ходовой части, сход-развал, электрооборудования и электронных систем управления автомобиля, шиномонтаж.
  • Здесь также можно пройти диагностику автомобиля перед покупкой, проконсультироваться по подбору машины или подготовить ее к продаже. 

 Кстати, при сервисе работает магазин автозапчастей. При необходимости можно приобрести тут запчасти в наличии и на заказ.

Клиент может остаться в автосервисе окончания ремонта своего транспортного средства. Для этого здесь имеется клиентская зона, где автовладелец может в приятной обстановке провести время, пока с его машиной занимаются. 

На услуги мастерской предоставляется гарантия, срок которой зависит от типа работ и используемых материалов.

Актуальные на момент публикации акции:

* Компьютерная диагностика (чтение ошибок) - бесплатно!

* Диагностика подвески - бесплатно!

* Сход развал от 800 рублей!

* Профессиональная заводская покраска с гарантией 3 года!

* Замена масла в Вариаторе со снятием поддона

* 90 000 рубле – FIX цена на ремонт вариатора под ключ

 

На сайте автосервиса всегда указаны актуальные акции. Следите за ними, чтобы не пропустить выгодное предложение.

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Автомойка самообслуживания «Люкс»

В Туле недавно открылась автомобильная мойка самообслуживания «Люкс»  нового формата. Чем же отличается эта автомойка от многих других?

  1. Крытые боксы и современное оборудование: ни ветер, ни снег, ни минусовая температура на улице не помешает автовладельцам привести свое транспортное средство в порядок. При необходимости можно воспользоваться пылесосом и навести чистоту в салоне. Для тех, кто любит до блеска натирать машину, есть современный рукомойник.
  2. Качественная автохимия: средства для мытья машины отлично, а главное быстро отмывают грязь и при этом не портят ее лакокрасочное покрытие.
  3. Доступная цена: 30 рублей за минуту – стандартная для Тулы цена, при том, что качество сервиса намного выше уровня «стандарт». Оплатить можно как банковской картой, так и наличными: купюрами или монетками.
  4. Режим работы 24/7: мойка «Люкс» работает круглосуточно, а значит вы можете в любое удобное время воспользоваться ее услугами. Не нужно записываться и подстраивать планы. 
  5. Удобное расположение: на мойку «Люкс» удобно подъехать с любой стороны. Она находится на ул. Пролетарская, всего в пяти минутах от центра Тулы.
  6. Разнообразная система лояльности:
    * прогрессивные скидки для постоянных клиентов – карты скидок для клиентов – от 10 до 30%;
    * счастливые часы: с 22.00 до 8.00 – цена ниже на 15% для всех.
  7. Комплексное обслуживание: рядом с мойкой «Люкс» расположен сертифицированный автосервис «Тульский мастер», мастера которого быстро устранят практически любую неисправность автомобиля. 
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Карту клиента можно получить в автосервисе «Тульский мастер» или в группе Вконтакте. Там же, кстати, регулярно проводятся различные акции и розыгрыши. Следите за обновлениями в группе и приезжайте на мойку. Сделайте этот мир немного чище: начните со своей машины!

 

Тула, ул. Пролетарская, 26А.
8 4872 52 22 29,
8 961 265 91 22.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:45
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