Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Туле: Современная гинекология и интимная пластика
Опыт врачей и передовые технологии позволяют гинекологическому отделению ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула» находиться в лидерах в этой отрасли медицины.
Каждая женщина должна посещать гинеколога минимум один раз в год. В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула» можно не только получить консультацию квалифицированного врача, но и пройти необходимое медицинское исследование: анализы и УЗИ.
Качественное обследование очень важно, поскольку в последние годы женщины все чаще сталкиваются с такими недугами, как патология молочной железы и рак шейки матки. Спровоцировать болезни могут экология, питание, образ жизни и наследственная предрасположенность. И главное, чем может обезопасить себя девушка, – это профилактические обследования у врача.
Ольга Александровна Данилина, акушер-гинеколог врач отделения эндоскопической и малоинвазивной хирургии.
– В нашей больнице вы можете получить консультацию гинеколога и в тот же день пройти необходимое обследование. Не надо отдельно записываться на УЗИ. Если есть такая необходимость, то в кабинете врача имеется все необходимое оборудование, – рассказывает врач Ольга Данилина. – Отделения гинекологии оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое отвечает высоким международным стандартам качества. У нас работают специалисты высшей квалификационной категории, применяющие передовые методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний.
С какими вопросами можно обратиться к гинекологу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»:
- получить консультацию врача-гинеколога;
- диагностика болезней женской половой сферы;
- комплексная терапия гинекологических заболеваний;
- хирургические операции на органах малого таза;
- интимная контурная пластика;
- подготовка к зачатию и услуги по ведению беременности вплоть до родов;
- проведение мероприятий, направленных на предотвращение осложнений при вынашивании ребенка и в процессе родовспоможения;
- лечение бесплодия;
- профессиональный подбор средств контрацепции;
- эстетическая гинекология.
Кирилл Юрьевич Сороколетов
При необходимости делаются анализы крови (на гормоны, ПЦР), мочи, применяются дополнительные методы исследований – лапароскопия, биопсия эндометрия и пр. Железнодорожная больница предлагает доступные цены на диагностические мероприятия.
Высокоточное лабораторное оборудование позволяет в короткие сроки получить результат и поставить верный диагноз.
- Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;
- Лечение доброкачественных заболеваний яичников;
- Коррекция нарушений менструального цикла;
- Консервативное лечение при бесплодии;
- Лечение патологии первой половины беременности.
Оперативная гинекология:
- Лечение заболеваний шейки матки (диатермоконизация радиохирургическая);
- Диагностические выскабливания полости матки и гистероскопия при патологии эндометрия (удаление полипов шейки матки и полости матки, удаление ВМС);
- Гистерорезектоскопия (удаление субмукозных узлов);
- Лечение заболеваний матки и придатков (миома матки, кисты яичников, эндометриоз): полостные и эндоскопические операции;
- Пластические операции на половых органах (на влагалище, шейке, половых губах);
- Операции при опущении и выпадении половых органов с недержанием мочи;
- Операции при бесплодии (непроходимость маточных труб, эндометриоз);
- Хирургическая стерилизация.
Все операции и процедуры проводятся с современными обезболивающими средствами и с последующей реабилитацией.
Гинекологическое отделение оснащено уникальными оборудованием, с помощью которого выполняются малоинвазивные вмешательства. Такие процедуры отличаются эффективность, безопасностью, коротким восстановительным периодом.
Бескровные и малотравматичные вмешательства не требуют длительной реабилитации, отличаются минимальным риском осложнений.
Хирургические операции выполняются строго по показаниям – для удаления опухолевых образований (доброкачественных и злокачественных), при спаечной болезни, кисте яичников и прочих сложных патологиях. Предпочтение отдается щадящим операциям, когда доступ к проблемной зоне осуществляется через влагалище или небольшие проколы в животе.
Лапароскопические операции:
- Лечение пролапса гениталий – лапароскопическая промонтофиксация
- Лечение миомы матки – лапароскопическая консервативная миомэктомия, надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки.
- Эндометриоз - лапароскопическое лечение инфильтративного эндометриоза придатков, матки и тазовой брюшины.
- Привычное невынашивание беременности – лапароскопический абдоминальный циркляж.
- Лечение истомоцеле – лапароскопическая пластика нижнего сегмента матки при несостоятельном рубце на матке после кесарева сечения.
Малоинвазивные методики:
- Лечения пролапса гениталий с сетчатым имплантом – кресцово-осистая фиксация при апикальном пролапсе гениталий.
- Лечение недержания мочи при напряжении и пролапса гениталий на период 2019г. проводится на основе ОМС и Добровольного страхования.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города ТулаТула, ул. Дм. Ульянова, 8
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