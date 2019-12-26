Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Туле: Современная гинекология и интимная пластика

Опыт врачей и передовые технологии позволяют гинекологическому отделению ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула» находиться в лидерах в этой отрасли медицины.

Каждая женщина должна посещать гинеколога минимум один раз в год. В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула» можно не только получить консультацию квалифицированного врача, но и пройти необходимое медицинское исследование: анализы и УЗИ.

Качественное обследование очень важно, поскольку в последние годы женщины все чаще сталкиваются с такими недугами, как патология молочной железы и рак шейки матки. Спровоцировать болезни могут экология, питание, образ жизни и наследственная предрасположенность. И главное, чем может обезопасить себя девушка, – это профилактические обследования у врача.



Ольга Александровна Данилина, акушер-гинеколог врач отделения эндоскопической и малоинвазивной хирургии.

– В нашей больнице вы можете получить консультацию гинеколога и в тот же день пройти необходимое обследование. Не надо отдельно записываться на УЗИ. Если есть такая необходимость, то в кабинете врача имеется все необходимое оборудование, – рассказывает врач Ольга Данилина. – Отделения гинекологии оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое отвечает высоким международным стандартам качества. У нас работают специалисты высшей квалификационной категории, применяющие передовые методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний.

Многолетний опыт врачей и новые возможности диагностики и лечения гинекологических заболеваний помогут вам справиться с любым недугом. Здесь к вашим услугам последние достижения отечественной и зарубежной гинекологии.

– Мы справляемся с самыми сложными случаями, проводим органосохраняющие операции, лечим скрытые инфекции, помогаем женщине обрести радость материнства, – добавила Ольга Александровна. – Основные виды исследований, необходимых для постановки диагноза: микробиологический анализ мазка – проводится с целью выявления воспалительных и инфекционных патологий; цитологический анализ – необходим для раннего обнаружения злокачественного процесса; кольпоскопия (простая, расширенная); гистероскопия – выявляет внематочные патологии; УЗИ органов малого таза.

С какими вопросами можно обратиться к гинекологу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»: получить консультацию врача-гинеколога;

диагностика болезней женской половой сферы;

комплексная терапия гинекологических заболеваний;

хирургические операции на органах малого таза;

интимная контурная пластика;

подготовка к зачатию и услуги по ведению беременности вплоть до родов;

проведение мероприятий, направленных на предотвращение осложнений при вынашивании ребенка и в процессе родовспоможения;

лечение бесплодия;

профессиональный подбор средств контрацепции;

эстетическая гинекология.

При получении медпомощи в условиях стационара пациенты находятся в комфортабельных палатах с отдельными санузлами, обеспечивающие максимальное удобство для пациенток.

Пребывание в стационаре обеспечивает полный объем необходимой медицинской помощи по высоким мировым стандартам.

Заведут гинекологическим отделением Кирилл Юрьевич Сороколетов – врач акушер-гинеколог гинекологического отделения стационарного подразделения.



Кирилл Юрьевич Сороколетов

При необходимости делаются анализы крови (на гормоны, ПЦР), мочи, применяются дополнительные методы исследований – лапароскопия, биопсия эндометрия и пр. Железнодорожная больница предлагает доступные цены на диагностические мероприятия. Высокоточное лабораторное оборудование позволяет в короткие сроки получить результат и поставить верный диагноз.

Консервативная гинекология:

Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;

Лечение доброкачественных заболеваний яичников;

Коррекция нарушений менструального цикла;

Консервативное лечение при бесплодии;

Лечение патологии первой половины беременности.

Оперативная гинекология:

Лечение заболеваний шейки матки (диатермоконизация радиохирургическая);

Диагностические выскабливания полости матки и гистероскопия при патологии эндометрия (удаление полипов шейки матки и полости матки, удаление ВМС);

Гистерорезектоскопия (удаление субмукозных узлов);

Лечение заболеваний матки и придатков (миома матки, кисты яичников, эндометриоз): полостные и эндоскопические операции;

Пластические операции на половых органах (на влагалище, шейке, половых губах);

Операции при опущении и выпадении половых органов с недержанием мочи;

Операции при бесплодии (непроходимость маточных труб, эндометриоз);

Хирургическая стерилизация.

Все операции и процедуры проводятся с современными обезболивающими средствами и с последующей реабилитацией.

Гинекологическое отделение оснащено уникальными оборудованием, с помощью которого выполняются малоинвазивные вмешательства. Такие процедуры отличаются эффективность, безопасностью, коротким восстановительным периодом.

Бескровные и малотравматичные вмешательства не требуют длительной реабилитации, отличаются минимальным риском осложнений.

Хирургические операции выполняются строго по показаниям – для удаления опухолевых образований (доброкачественных и злокачественных), при спаечной болезни, кисте яичников и прочих сложных патологиях. Предпочтение отдается щадящим операциям, когда доступ к проблемной зоне осуществляется через влагалище или небольшие проколы в животе.

Лапароскопические операции:

Лечение пролапса гениталий – лапароскопическая промонтофиксация

Лечение миомы матки – лапароскопическая консервативная миомэктомия, надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки.

Эндометриоз - лапароскопическое лечение инфильтративного эндометриоза придатков, матки и тазовой брюшины.

Привычное невынашивание беременности – лапароскопический абдоминальный циркляж.

Лечение истомоцеле – лапароскопическая пластика нижнего сегмента матки при несостоятельном рубце на матке после кесарева сечения.

Малоинвазивные методики:

Лечения пролапса гениталий с сетчатым имплантом – кресцово-осистая фиксация при апикальном пролапсе гениталий.

Лечение недержания мочи при напряжении и пролапса гениталий на период 2019г. проводится на основе ОМС и Добровольного страхования.

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