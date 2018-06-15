Как шьют обувь для бальных танцев

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Myslo побывал в гостях у тульского мастера Дмитрия Мясоедова, где вот уже 26 лет он создает туфли, сапожки, босоножки и ботинки для танцоров.

Для многих «бальные танцы» – это легкие воздушные движения, страстные ритмы, роскошные платья… Но это далеко не главное, ведь фееричные па — заслуга отточенных движений и правильных взмахов ногами, а значит, обувь для танцоров и танцовщиц — основная деталь гардероба.

Требования к такой обуви высоки: она должна выдерживать испытания многочасовыми тренировками и выступлениями на европейских паркетах. Обувь для танцев шьют вручную.

И вот проект «Как всё устроено» в мастерской Дмитрия Мясоедова.

Едва переступив порог комнаты, сразу понимаешь: здесь всё серьезно. На стеллажах аккуратно расставлены колодки, каждая модель со своим кодовым названием. Здесь и вальс, и румба, и фокстрот, и танго, и стандарт, и народные…

На противоположной полке сложены рулоны ткани и листы кожи — каких только здесь нет цветов! И яркий пурпурный, и строгий черный, и нежно-фиолетовый… Рядом стенд с красками — их здесь десятки.

– Это чтобы придать каждой паре обуви свою «изюминку», выделить хлястик на босоножках для латины другим цветом или раскрасить мужские туфли, — объясняет Дмитрий.

На полках возле окна стопки папок, в каждой из них детальное описание модели и лекала, по которым будет создаваться будущая пара обуви. А скляночек с клеем, набоек со штырьками, стелек и специальных колпаков на каблуки — просто не сосчитать!

Так с чего же начинается путь каждой пары обуви для танцев?

– Самый первый вопрос, который я задаю своим клиентам: сколько лет вы занимаетесь танцами и с какого возраста? Это важно! Чем раньше человек начал занятия, тем подвижнее у него стопа. В бальных танцах есть две программы — европейская и латиноамериканская. В европейской каблук женской обуви не может быть выше 5 см. В латиноамериканской высота каблука зависит от профессионального уровня танцовщицы, а 10,5 см — абсолютный максимум, — рассказывает мастер.

У мужчин другие стандарты. Для европейской программы средняя высота каблука – 2-2,5 см, для латиноамериканской — 4-5,5 см.

А еще с помощью каблучков пары «уравновешивают» по росту, чтобы на танцполе они выглядели гармонично.

Цвет будущей пары обуви зависит от платья танцовщицы. Порой девушки выбирают несколько моделей под разные платья, специально сшитые для выступлений и конкурсов.

После цвета наступает очередь выбора модели.

– Многие пары приходят с картинками или фотографиями того, что они хотели бы в итоге получить. Но в большинстве случаев выбор падает на классические базовые модели, но с какими-то интересными дополнениями — застежка вокруг ноги или же чуть измененный дизайн, — говорит Дмитрий.

Следующий этап — измерение стопы. Есть две системы измерения обуви: метрическая и штрих-массовая. Метрическая измеряет в сантиметрах, штрих-массовая — по размерам (35, 36, 37 и т. д. ). Метрическая — точнее, и тут на помощь мастеру приходит стопомер: измеряет длину стопы до миллиметра!

Мастер снимает мерки с обеих ног — у большинства людей длина стоп разная. Помимо длины замеряются «пучки» — объем ноги, подъем и «косой проход».

Дальше подбираем колодку. Выбор зависит от высоты каблука и формы носа. В мастерской более 1000(!) разных колодок. Для каждой модели и даже бальной программы колодка своя.

Объем ноги, или «пучки», — ключевое измерение при выборе колодки. Чтобы во время танцев туфли не слетали, объем должен быть на 1 см меньше реального. Добирается необходимый объем специальными вкладышами — «личинками».

На каждую базовую модель у мастера есть выкройки. По этим лекалам закройным ножом вырезаются части будущей туфли. У каждого мастера, как у хирурга, свой набор инструментов.

По лекалам мастер вырезает подкладку из кожи. Чтобы детали легко гнулись и не натирали ногу во время движения, на специальной брусовочной машине с деталей подкладки снимают слой. Доводят до совершенства вручную.

Обе заготовки сшивают.

Из специального материала — гранутоля — вырезают задник. Пятка не должна быть слишком твердой, поэтому вырезанную деталь вымачивают в специальном растворе.

Специальным клеем все заготовки соединяют и затягивают на колодке. Делать всё нужно очень быстро, немного промедлил, и заготовка испорчена.

Потом затяжными гвоздями крепят стельку. Внутри каждой их них супинатор — он фиксирует каблук.

При больших нагрузках супинаторы укрепляют — для производства используют специальный сплав металлов.

Затем заготовку отправляют на два часа сушиться в печь при температуре 120°С.

Потом модель вынимают и оставляют на несколько часов остывать.

Следующий шаг — подошва. Ее делают из толстой кожи или замши, заготовки вырезают на специальном прессе. Каблук обтягивают в тон туфлям и специальными гвоздиками — тексиками — прибивают к подошве.

Причем каблуки, как правило, вырезают вручную из бука, а затем обтачивают.

Это последняя проверка — каблук должен стоять под углом ровно 90о. Если отступить от нормы хотя бы на пару градусов, то первый танец для этой пары обуви станет последним.

Обязательное условие — специальная набойка и силиконовый накаблучник. Он увеличивает площадь каблука. К тому же без него пару на соревнования попросту не пустят — гвозди могут поцарапать дорогой паркет.

В среднем на создание одной пары у мастера уходит два дня. За год танцовщице нужно как минимум четыре пары: по две пары для европейской и латиноамериканской программ. Одна тренировочная, вторая — для конкурсов.

– Я занимаюсь этим ремеслом с 1992 года. А до этого занимался авиамодельным спортом — собирал и запускал модели самолетов. Казалось бы, самолеты и туфельки — разные вещи, но производство очень похоже! Все детали должны идеально подходить друг к другу, как пазл, складываясь в целую картину, — поделился Дмитрий Мясоедов.

Клиенты Дмитрия — не только танцоры, но и актеры, певцы, музыканты. За 26 лет работы у него скопилась приличная коллекция интересных сапог и туфель для разных спектаклей и выступлений.

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