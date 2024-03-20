«Свинцовые тябусы жизни»: каким запомнился Василий Уткин в Туле

Кадр из видео.

Не стало Василия Уткина. Банально писать, что он перевернул наше представление о профессии футбольного комментатора, об этом уже написали очень много.

Поэтому просто вспомним, насколько часто пересекались футбольные траектории Тулы и журналиста Василия Уткина.

В 1997 году случился памятный конфликт гендиректора «Арсенала» Виктора Тябуса и коллектива очень популярной в то время телепередачи НТВ «Футбольный клуб», основателем которой был Василий Уткин. Тябус тогда не пустил съемочную группу на кубковый матч 1/16 финала «Арсенал» — «Ростсельмаш», а та, в свою очередь, сделала злобный сюжет про все это в своей передаче.

Георгий Черданцев на фоне наглухо закрытой западной трибуны рассказал, что здесь, за этими железными воротами, команда второй лиги «Арсенал» громит 3:0 представителя футбольной элиты «Ростсельмаш». Но впервые в практике «Футбольного клуба» съемочную бригаду не пустили на стадион, потребовав заплатить за съемку. Все это было спровоцировано одним человеком — генеральным директором клуба Виктором Тябусом.



Героем закрытого для ТВ матча с «Ростсельмашем» стал Валерий Климов, забивший два мяча.

И далее по сюжету горохом так и катилось: Тябус, Тябус, Тябус… «Царек тульского футбола», «Тябусовское самодурство». Кто себе сейчас подобное позволит, даже после сильной обиды? Показали препирательство со службой охраны, рассказавшей, в каком месте начинается территория стадиона, короткое интервью с губернатором Василием Стародубцевым, заявившим, что такую компанию, как НТВ, обижать не надо. Однако к тому времени ее уже обидели.

Под горячую руку попали и ростовские болельщики, которых тоже не пустили на стадион без билета, хотя в то время в России существовало негласное джентльменское соглашение гостевых болельщиков на стадион пропускать бесплатно.

В общем, вселенский скандал. «Арсенал» стал едва ли не первым клубом российского футбола, потребовавшим деньги за съемки, и первым клубом, удостоившимся такого разгрома на центральном телевидении. Правда, выпуск «Футбольного клуба», в котором вышел сюжет, вел достаточно сдержанный Владимир Маслаченко, он лишь пожурил туляков: «Директор, вы неправы». Василий Уткин был в отпуске. Но очень скоро вернулся и успел скаламбурить про «свинцовые тябусы жизни».

Очевидно, что конфликт зашел далеко и Туле никаких хороших сюжетов в Москве в ближайшее время не светит. Достаточно долго обе стороны слышать не хотели друг про друга.



Тульские болельщики девяностых.

Как вдруг в 1999 году в Туле на товарищеском матче сборных России и Белоруссии все с удивлением увидели, как по беговой дорожке поле обходит Василий Уткин в сопровождении оператора, который нес на плече свою неподъемную камеру вместе со штативом. Это было тем удивительнее, поскольку все знали, что помимо Тябуса у Уткина нешуточный конфликт с Олегом Романцевым. На матчах сборной и «Спартака» он однозначная персона нон-грата.



Матч сборных России и Белоруссии 1999 года в Туле.

Позже Виктор Тябус рассказал всю подоплеку той истории.

— Дело в том, что я и тогда, в 97-м, пустил бы съемочную бригаду. Но незадолго до этого я позвонил на передачу, предложил сделать программу о нашем футбольном клубе, о детской спортивной школе. Мне сказали: «500 рублей минута». Но у меня таких денег нет. А потом они приезжают на игру с «Ростсельмашем». Говорю: «Платите деньги в кассу и работайте». Отсюда и сыр-бор.

Прошел год или два, я позвонил сам, сказал: «Василий, хотел бы помириться». И мы нашли общий язык. А перед матчем с Белоруссией уже он позвонил. Я говорю: «Вася, приезжай, для тебя пропуск будет». Львов, пресс-атташе «Спартака» и сборной, пытался потом разбираться: «Как его на стадион пустили?..» Говорю: «Ничего не знаю, мои службы пропуск выдали…» Я человек необидчивый. Но принципиальный.

Когда двое взрослых мужчин не ищут усугубления конфликта, не копят внутри себя обиды, а сами делают шаг навстречу друг другу — это ведь что-то значит, правда?

Хотя, конечно, в дальнейшем от злых шуток Уткина в адрес «Арсенала» это не избавило.

В 2019-м, когда у нас опять не подготовили в марте поле перед матчем с ЦСКА и игру перенесли в другой город, Уткин констатировал, что «спор за право называться пердью в этот раз выиграла Тула, потому что именно там не смогли подготовить поле. Место, где не могут подготовить поле к весне, мы справедливо можем считать пердью. Это переходящий титул, сейчас он у Тулы».

Тремя годами раньше, когда «Арсенал» вернулся в Премьер-лигу и бездарно проиграл в стартовой игре 0:4 «Спартаку», его футболистов Василий Уткин назвал «случайным сбродом» за то, что после третьего пропущенного мяча бросили играть. Посчитал, что прекрасная тульская болельщицкая аудитория такого отношения не заслуживает.

Поддержал, кстати, Аленичева за его демарш, когда игру с ЦСКА из-за неготовности в Туле поля в первый раз перенесли на нейтральное поле и главный тренер тульской команды в знак протеста послал молодежный состав. Назвал историю с переносом бесстыдной.

Конечно, он часто о чем-то говорил на грани фола, а то и за гранью, был бескомпромиссным в оценках, но при этом оставался очень искренним по отношению к футболу и к окружающей жизни, невероятно остроумным, эрудированным и интересным. Дар быть интересным либо есть, либо нет, тут не обманешь.

Как жаль, что всё так неожиданно и безжалостно оборвалось.