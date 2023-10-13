«ПроСебя»: в Туле открылся Центр психотерапии и психологического консультирования

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Психика человека динамична и откликается на любые события. К сожалению, реакция ее может быть не всегда очевидной. Разобраться в проблемах помогут в Центре психотерапии и психологического консультирования «ПроСебя».

Аллергические реакции, проблемы со сном, избыточный вес и многие другие заболевания могут являться сигналами организма о наличии психологических проблем.

Как их решить, знает руководитель Центра психотерапии и психологического консультирования «ПроСебя» Любовь Ивашиненко. Она психолог и клинический психолог с 20-летним стажем, транзактный аналитик, член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа и Российской Психотерапевтической Ассоциации.

Любовь Ивашиненко — Чрезмерная загруженность, работа в условиях многозадачности — в такой ситуации зачастую у человека просто не находится времени на то, чтобы проанализировать свое состояние и пережить то или иное событие в жизни. К сожалению, сегодня в таком ритме живет, наверное, каждый второй. Стрессы и проблемы образуют запутанный клубок проблем. Найти, что стало поводом для конфликтов на работе, наладить взаимоотношения в семье, — во всем этом помогают психологи. У нас большой арсенал методов для того, чтобы выявить ту самую причину, которая стала отправной точкой развития событий, а затем ее преодолеть. Транзактный анализ, который я активно применяю в работе, позволяет выстроить диалог с каждым человеком и найти причину его состояния.

Для общения здесь созданы комфортные условия. Спокойные бежевые тона, уютная домашняя обстановка расслабляют и дарят ощущение защищенности.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В некоторых случаях помощи только одного специалиста недостаточно, и требуется междисциплинарное сопровождение. Центр психотерапии и психологического консультирования «ПроСебя» — это место, где квалифицированно оказывается психологическая, психотерапевтическая и психиатрическая помощь.

Дмитрий Ивашиненко, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ТулГУ, врач-психиатр, психотерапевт:

Дмитрий Ивашиненко — В нашем Центре имеются все необходимые специалисты. Благодаря этому человек не перенаправляется от психолога к психотерапевту, от него — к психиатру и обратно, не нужно ездить по всему городу. Это существенно упрощает работу и ускоряет процесс оказания помощи. В нашем Центре будут работать детский и подростковый психолог и психиатр, психолог для взрослых, психотерапевт и психиатр, а также сексолог. Кроме того, будет специалист, который помогает лицам старшего возраста, страдающим в том числе тяжелой деменцией. В последнем случае мы будем консультировать пациентов на дому.

Важность комплексного подхода к оказанию помощи подчеркивает и сексолог Центра Владимир Русаков:

Владимир Русаков — Нарушения сексологические имеют самую разную природу. В зависимости от состояния, при сексологических расстройствах требуются в ряде случаев и консультации психотерапевта и психиатра. В этом Центре собраны одни из лучших специалистов Тульской области, в квалификации которых я уверен, знаю, как они работают, и поэтому могу доверять им своих пациентов.

Удобный в современных реалиях формат, который будет применяться наряду с личными встречами с клиентами, — консультации в формате онлайн. В отдельных случаях такая форма позволяет максимально быстро получить психологическую помощь.

— В нашем обществе все, что связано со словами с приставкой психо-, стигматизировано, поэтому обратиться за помощью к психиатру и даже психологу просто страшно, — поясняет Дмитрий Ивашиненко. — Из-за этого часто ситуация во многих случаях затягивается, и в результате момент, когда достаточно только психологической помощи и нет необходимости в медикаментозной корректировке состояния, бывает упущен. Как понять, что пора обратиться к психологу? Если начинаются проблемы на работе или учебе, скандалы дома, тяжелее стало контактировать с друзьями, апатия и никого не хочется видеть, кажется, что все валится из рук и никто не понимает. В этом случае в проблемах поможет разобраться психолог.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Не стоит бояться, если психотерапевт назначает лекарственные препараты. Сегодняшняя фармакология производит достаточно широкий спектр препаратов, которые облегчают состояние и имеют минимум побочных эффектов.

— Пациенты, принимающие препараты, могут продолжать вести привычный образ жизни, сохранить работу, семью, — подчеркивает психиатр.

Своевременное обращение за помощью позволяет предупредить многие проблемы со здоровьем. Об этом говорит Дмитрий Шустов, заведующий кафедрой психиатрии Рязанского медицинского университета:

Дмитрий Шустов — Гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, заболевания щитовидной железы, пищевые расстройства, проявляющиеся в том числе повышенным или пониженным весом, — все это может свидетельствовать о присутствии психологических расстройств.

Сберечь здоровье — физическое и психологическое — помогут в Центре психотерапии и психологического консультирования «ПроСебя». Кредо Центра — психотерапия с любовью.

Тула, ул. Бундурина, 40.

Записаться на консультацию можно по телефону: +7-920-273-66-37.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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