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Туляки выбрали три лучших торгово-развлекательных центра

Туляки выбрали три лучших торгово-развлекательных центра

Итоги народного голосования на Myslo.

С 10 августа по 10 сентября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие торгово-развлекательные центры в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят туляки за покупками.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 10 сентября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал ТРЦ «РИО» — он набрал 582 голоса!

Второе место и 523 голоса получил ТРЦ «МАКСИ».

Третье место и 504 голоса туляки отдали ТЦ «Парадиз».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание торгового центра.

 

 

Торгово-развлекательные центры занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

10 сентября, в 15:36 −5
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