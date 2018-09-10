Туляки выбрали три лучших торгово-развлекательных центра
Итоги народного голосования на Myslo.
С 10 августа по 10 сентября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие торгово-развлекательные центры в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят туляки за покупками.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 10 сентября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал ТРЦ «РИО» — он набрал 582 голоса!
Второе место и 523 голоса получил ТРЦ «МАКСИ».
Третье место и 504 голоса туляки отдали ТЦ «Парадиз».
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание торгового центра.
Торгово-развлекательные центры занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.