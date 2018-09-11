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Выбираем лучшие тульские пабы

Выбираем лучшие тульские пабы

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие пабы в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какое тульское заведение вы чаще всего выбираете, чтобы пропустить кружечку-другую? Где пенное вкуснее и меньше разбавлено, а выбор его побогаче? А где закуска отменная и обстановка душевная? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
пабы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места также будут наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара пабов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

11 октября мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» паб в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше отдыхать и наслаждаться любимым напитком, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 17:33 +2
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