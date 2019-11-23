Туляки выбрали три лучших площадки для пейнтбола-2019
Итоги народного голосования на Myslo.
С 23 октября по 23 ноября мы проводили на Myslo голосование за лучшие площадки для пейнтбола в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 23 ноября.
Победителем голосования стал пейнтбольный клуб «Анти-Террор».
Второе место и 95 голосов получила пейнтбольная площадка парка-отеля «Цитадель».
Третье место и 87 голосов туляки отдали клубу «Тульский легион».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание пейнтбольного клуба.
Пейнтбольные площадки, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг площадок для пейнтбола Тулы за 2019 год, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.