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Туляки выбрали три лучших площадки для пейнтбола-2019

Туляки выбрали три лучших площадки для пейнтбола-2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 23 октября по 23 ноября мы проводили на Myslo голосование за лучшие площадки для пейнтбола в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится играть и каким компаниям они доверяют. 

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 23 ноября.

 

Победителем голосования стал пейнтбольный клуб «Анти-Террор».

Второе место и 95 голосов получила пейнтбольная площадка парка-отеля «Цитадель».

Третье место и 87 голосов туляки отдали клубу «Тульский легион».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание пейнтбольного клуба.

 

Пейнтбольные площадки, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг площадок для пейнтбола Тулы за 2019 год, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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вчера, в 18:34 0
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