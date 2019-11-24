Фото Дмитрия Дзюбина.
Выставка «Пряничные кошки»: сфинксы, бенгалы и сибирские красотки
Смотрите наш фоторепортаж!
В эти выходные в тульском торговом центре «РИО» проходит большая выставка «Пряничные кошки». Организатор события — клуб любителей кошек «Микс».
В оба выставочных дня показываются ринги взрослых и молодых и монопородные шоу. Посетить выставку мог любой желающий. Фотограф Myslo тоже заглянул посмотреть на котиков и готов поделиться с вами умилительными фото.
Скорее смотрите наш фоторепортаж!
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