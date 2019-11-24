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Выставка «Пряничные кошки»: сфинксы, бенгалы и сибирские красотки
Фото Дмитрия Дзюбина.

Выставка «Пряничные кошки»: сфинксы, бенгалы и сибирские красотки

Смотрите наш фоторепортаж!

В эти выходные в тульском торговом центре «РИО» проходит большая выставка «Пряничные кошки». Организатор события — клуб любителей кошек «Микс».

В оба выставочных дня показываются ринги взрослых и молодых и монопородные шоу. Посетить выставку мог любой желающий. Фотограф Myslo тоже заглянул посмотреть на котиков и готов поделиться с вами умилительными фото.

Скорее смотрите наш фоторепортаж!

Галерея
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Пряничные кошки, Фото: 6
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Пряничные кошки, Фото: 10
Пряничные кошки, Фото: 11
Пряничные кошки, Фото: 12
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Пряничные кошки, Фото: 14
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Пряничные кошки, Фото: 16
Пряничные кошки, Фото: 17
Пряничные кошки, Фото: 18
Пряничные кошки, Фото: 19
Пряничные кошки, Фото: 20
Пряничные кошки, Фото: 21
Пряничные кошки, Фото: 22
Пряничные кошки, Фото: 23
Пряничные кошки, Фото: 24
Пряничные кошки, Фото: 25
Пряничные кошки, Фото: 26
Пряничные кошки, Фото: 27
Пряничные кошки, Фото: 28
Пряничные кошки, Фото: 29
Пряничные кошки, Фото: 30
Пряничные кошки, Фото: 31
Пряничные кошки, Фото: 32
Пряничные кошки, Фото: 33
Пряничные кошки, Фото: 34
Пряничные кошки, Фото: 35
Пряничные кошки, Фото: 36
Пряничные кошки, Фото: 37
Пряничные кошки, Фото: 38
Пряничные кошки, Фото: 39
Пряничные кошки, Фото: 40
Пряничные кошки, Фото: 41
Пряничные кошки, Фото: 42
Пряничные кошки, Фото: 43
Пряничные кошки, Фото: 44
Пряничные кошки, Фото: 45
Пряничные кошки, Фото: 46
Пряничные кошки, Фото: 47
Пряничные кошки, Фото: 48
Пряничные кошки, Фото: 49
Пряничные кошки, Фото: 50
Пряничные кошки, Фото: 51
Пряничные кошки, Фото: 52
Пряничные кошки, Фото: 53
Пряничные кошки, Фото: 54
Пряничные кошки, Фото: 55
Пряничные кошки, Фото: 56
Пряничные кошки, Фото: 57
Пряничные кошки, Фото: 58
Пряничные кошки, Фото: 59
Пряничные кошки, Фото: 60
Пряничные кошки, Фото: 61
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вчера, в 15:59 +8
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