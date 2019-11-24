Выставка «Пряничные кошки»: сфинксы, бенгалы и сибирские красотки

Фото Дмитрия Дзюбина.

В эти выходные в тульском торговом центре «РИО» проходит большая выставка «Пряничные кошки». Организатор события — клуб любителей кошек «Микс».

В оба выставочных дня показываются ринги взрослых и молодых и монопородные шоу. Посетить выставку мог любой желающий. Фотограф Myslo тоже заглянул посмотреть на котиков и готов поделиться с вами умилительными фото.