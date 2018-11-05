город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших медицинских центра

Туляки выбрали три лучших медицинских центра

Итоги народного голосования на Myslo.

С 5 октября по 5 ноября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие медицинские центры в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще обращаются, когда нужна срочная помощь врача или просто проконсультироваться по вопросам здоровья.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 5 ноября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Из-за накруток реальные результаты и распределение мест отличается от рейтинга, который отображается в таблице голосования.

 

Победителем голосования стал медицинский центр «Л`мед» — он набрал 1608 голосов!

Второе место и 1227 голосов получил медицинский центр «Консультант».

 

Третье место и 1225 голосов туляки отдали медицинскому центру «Созвездие здоровья и красоты».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание клиники.

 

 

Медицинские центры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг медцентров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

сегодня, в 14:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших медицинских центра
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские медцентры
Как избавиться от простуды и гриппа?
Как избавиться от простуды и гриппа?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.