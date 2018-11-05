Туляки выбрали три лучших медицинских центра

С 5 октября по 5 ноября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие медицинские центры в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще обращаются, когда нужна срочная помощь врача или просто проконсультироваться по вопросам здоровья.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 5 ноября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Из-за накруток реальные результаты и распределение мест отличается от рейтинга, который отображается в таблице голосования.

Победителем голосования стал медицинский центр «Л`мед» — он набрал 1608 голосов!

Второе место и 1227 голосов получил медицинский центр «Консультант».

Третье место и 1225 голосов туляки отдали медицинскому центру «Созвездие здоровья и красоты».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание клиники.

Медицинские центры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг медцентров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.