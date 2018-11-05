Как избавиться от простуды и гриппа?

Фото Дмитрия Дзюбина

Традиционно осенью начинается сезон простуд. Как защитить свою семью от инфекций? Что поможет быстро встать на ноги? И реально ли выздороветь за три дня, как нам обещают в рекламных роликах?

Обо всем этом мы поговорили с врачом с 30-летним стажем, заведующей приемным отделением Отделенческой больницы на ст. Тула ОАО «РЖД» Викторией Черевко.

– Чем различаются ОРЗ, ОРВИ и грипп? Можно ли различить их без помощи врача?

– ОРЗ и ОРВИ – это одно и то же, поскольку оба этих заболевания так или иначе имеют вирусную природу. И даже если вы промочили ноги и простудились, это всё равно означает, что в организме активизировалась вирусная инфекция, а вот спровоцировало ее переохлаждение. Грипп – это тоже ОРВИ, но его выделяют отдельно из-за более серьезных осложнений и воздействия на верхние дыхательные пути. На 100% определить грипп можно только после проведения лабораторных исследований. Однако человек может сориентироваться по эпидемиологической обстановке: если вокруг все болеют гриппом и у человека вдруг начали проявляться симптомы простуды, лучше перестраховаться и пойти к врачу, чтобы не допустить осложнений.

– Как защитить себя и свою семью от ОРВИ, когда все вокруг чихают?

– Самый надежный метод – медицинские маски. Они очень распространены во всем мире и действительно спасают, потому что верхние дыхательные пути – это основной путь заражения ОРВИ. Заразиться через слизистую глаз почти невозможно. Преграду для инфекции также создают специальные мази, которыми можно обрабатывать слизистую носа. Ну и конечно, весной и осенью, когда идет перестройка организма и намечается подъем заболеваемости, можно увеличить прием витамина C. Лимон – с чаем, сахаром или мёдом – будет как нельзя кстати!

– Какие народные средства помогают – чеснок, апельсины, мёд или малина?

– Все эти средства! Чеснок и лук вообще считаются незаменимыми фитонцидами, природными антибиотиками. Есть замечательный рецепт: мелко нарезать чеснок и лук в равных долях, немного пересыпать солью и заполнить этой смесью наполовину баночку с герметичной крышкой. Поставьте смесь в холодильник и время от времени открывайте баночку и вдыхайте накопившиеся в ней частицы. Так у вас под рукой всегда будут природные антибиотики – ваши помощники в борьбе с простудой. Мёд и малина – тоже приятное и действенное средство. Теплый чай с этими добавками помогает выводить токсины и вирусы из организма и хорош как для профилактики, так и для борьбы с вирусом.

– Как избавиться от болезни в короткие сроки?

– Во-первых, простуженный человек по возможности должен находиться дома, в теплой и комфортной для организма обстановке. Немаловажно также обильное питье – лучше всего, если это будет чай с мёдом, липой или малиной. Есть совет: если вы болеете, немного смочите кусочек ваты пихтовым маслом и положите его на батарею. Очень быстро начнется испарение, и воздух насытится фитонцидами. Это будет обеззараживать верхние дыхательные пути и поможет бороться с инфекцией. То же самое можно сделать и с маслом чайного дерева. Эфирные масла имеют приятный запах, в отличие от чеснока, но действуют не хуже. Не забывайте про влажную уборку и проветривание. И самое главное – настройтесь на позитивный лад. Доказано, что отрицательные эмоции снижают иммунитет. Если человек находится в негативе, выздороветь ему сложнее, в то время как люди с хорошим настроением приходят в себя гораздо быстрее. Так что читайте позитивную литературу, смотрите хорошие фильмы и окружите себя приятными вещами!

– В рекламе лекарственных средств говорят, что от простуды можно вылечиться за три дня. Так ли это на самом деле?

– Пять дней – минимальный срок, за который человек может выздороветь. Всё это время инфекция находится в организме, носоглотке и слизистой. За три дня возможно вернуться в трудоспособное состояние. Но выходить из дома нежелательно, так как, во-первых, велик риск, что инфекция вспыхнет снова, а, во-вторых, все пять дней вы всё еще можете быть заразны для окружающих.