Туляки выбрали три лучших квеста и клуба виртуальной реальности

С 10 января по 11 февраля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие квесты и клубы виртуальной реальности в Туле. Теперь мы знаем, куда вы ходите играть.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 февраля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Реальные итоги отличаются, после вычета лишних голосов.

Победителем голосования стал CREATORS PERFORMANCE QUESTS —

он набрал 714 голосов!

Второе место и 532 голоса получил HORRROOM.

Третье место и 351 голос туляки отдали квесту HellHome.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание квеста.

Квесты и клубы виртуальной реальности, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг квестов и клубов виртуальной реальности Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.