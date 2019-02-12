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Туляки выбрали три лучших квеста и клуба виртуальной реальности

Туляки выбрали три лучших квеста и клуба виртуальной реальности

Итоги народного голосования на Myslo.

С 10 января по 11 февраля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие квесты и клубы виртуальной реальности в Туле. Теперь мы знаем, куда вы ходите играть.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 февраля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Реальные итоги отличаются, после вычета лишних голосов. 

 

Победителем голосования стал CREATORS PERFORMANCE QUESTS —
он набрал 714 голосов!

 

Второе место и 532 голоса получил HORRROOM.

Третье место и 351 голос туляки отдали квесту HellHome.

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание квеста.

 

Квесты и клубы виртуальной реальности, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг квестов и клубов виртуальной реальности Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 14:44 0
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