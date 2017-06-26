Пять идей необычной отделки балкона

Как можно уйти от шаблонных решений при ремонте балкона, чтобы сделать его уютным, ярким и удобным?

Вы решили обновить свой балкон, но хотите вместо обычных однотонных стен с пластиковой или деревянной вагонкой, что-то более яркое или необычное? Предлагаем вам несколько вариантов нетипичной отделки, которую можно предусмотреть при планировании ремонта балкона и заказа работ в компании по ремонту.

Любимый цвет

Однотонная вагонка с неожиданным цветовым решением может придать вашему балкону особенную атмосферу. Любите яркие тона? Сделайте сочный акцент под подоконником, полоски или даже все стены в своём любимом ярком цвете. Такое исполнение возможно как в вагонке, так и в деревянной обшивке стен, покрытой сверху краской нужного оттенка.

Необычный материал.

Пробковое покрытие для стен и пола не боится влаги, не гниёт, защищает стены балкона от грибка и отлично сохраняет тепло. К тому же, монтаж такого материала может быть легче, чем обшивка вагонкой или панелями.

Использование декоративного камня для отделки одной или нескольких стен придаст вашему балкону стиля и уюта.

Контрастное цветовое решение

Любите деревянные поверхности, но стены и пол из тёмного дерева сделают ваш балкон слишком мрачным? Разбавьте цвет насыщенного тёмного дерева светлыми панелями. Кстати, натуральное дерево можно заменить на более бюджетную вагонку, тонированную под тёмное дерево.

Для придания интерьеру балкона стиля кантри или шале можно добавить к оформлению деревянные потолочные балки.

Пространство для творчества

Если вы любите часто менять интерьер, или планируете использовать лоджию как место для отдыха или творчества, внутренние стены можно обшить влагозащитным гипсокартоном. Так вы получите ровную поверхность, готовую для любого окрашивания, оклеивания обоями и даже свободного рисования прямо на стенах. Детям нравится рисовать на обоях, но в квартире это не лучший вариант? Устройте арт-пространство на балконе! В будущем, когда захочется перемен в интерьере, вы всегда сможете самостоятельно перекрасить и обновить стены.

Необычные полы

Не только стены на балконе могут стать ярким или необычным акцентом. Покрытие на полу из искусственного газона или мягкого зелёного ковролина, сделает ваш балкон местом для уютного отдыха. При использовании таких покрытий балкон должен быть хорошо изолирован от сырости.

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