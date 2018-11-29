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Тула - новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках

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Тула - новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках

Myslo рекомендует - тульские бани и сауны. 

VIP-центр

VIP-центр — это, пожалуй, единственный в Туле комплекс, вмещающий в себя гостиницу, ресторан с бильярдом (и другими развлечениями, в том числе — разнообразными шоу-программами), просторный бассейн с водными горками, джакузи и, разумеется, сауну.

В VIP-центре гостям предлагают посетить две разных, непохожих друг на друга сауны.

Сауна № 1 — Оформлена в марокканском стиле и рассчитана на 10−12 человек.

Здесь вас ждёт:

  • Парилка,
  • Бассейн,
  • Раздевалка,
  • Стол,
  • Туалет.

Стоимость: 1000 р. час.

3D-панораму сауны смотрите здесь.

Сауна № 2 — с большим бассейном, вмещает 5−6 человек, и отлично подойдет для тех, кто желает провести время в небольшой компании.

Здесь вас ждёт:

  • Парилка,
  • Бассейн,
  • Раздевалка,
  • Стол,
  • Туалет.

Стоимость: от 1200 р. час.

3D-панораму сауны смотрите здесь.

Цены на сауну в VIP-центре отличаются доступностью и демократичностью. При этом вам предложат действительно качественные и даже эксклюзивные услуги.

Здесь заботятся об удобстве гостей: если вы хотите посетить сауну, но не захватили с собой банных принадлежностей, то всё необходимое (простыни, полотенца, тапочки и др.) легко приобрести на месте. Напитки и еду можно приносить с собой. Также здесь можно заказать любые блюда в ресторане.

Если вы арендуете сауну на продолжительный срок, получите бонус: после четырёх часов пятый час предоставляется бесплатно.

Сауны VIP-центр — ваш душевный отдых!

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Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 2
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 3
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 4
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Тула, ул. Максимовского, 15
8 (4872) 49-66-44

vip-tula.ru

 

Баня на Тульской

«Баня на Тульской» – это замечательный отдых в атмосфере уюта и чистоты. Здесь рады видеть вех любителей настоящей русской парной, которые хотят получить отдых для души и наполнить здоровьем тело. 

Баня вмещает компании до 6 человек. 

Жаркая парилка отделана натуральным деревом и топится только экологически чистыми берёзовыми и дубовыми дровами. Парьтесь и наслаждайтесь тонким ароматом тлеющего дерева. Это наполнит вас энергией и создаст незабываемое ощущение тепла и расслабления.

После целебной парилки вы сможете поплавать в просторном светлом бассейне с современной системой очистки воды или принять освежающий душ.

Ну а после водных процедур так приятно расположиться в уютной комнате отдыха. Здесь можно посидеть, расслабиться, пообщаться, посмотреть телепередачи на любой вкус, подкрепиться и насладиться ароматным чаем. На улице можно пожарить шашлык и отдохнуть на свежем воздухе в беседке. Если вам не хочется самим делать шашлык, заботливый банщик приготовит его для вас. 

А ещё в «Бане на Тульской» можно отпраздновать любое событие: день рождения, мальчишник или девичник, и просто особенный день. Для этого здесь есть просторная гостиная с современной стильной отделкой.

«Баня на Тульской» удачно расположена – в частном двухэтажном доме за высоким забором в тихом районе города, недалеко от центра.

Приходите в «Баню на Тульской», отдыхайте и заряжайтесь теплом и силами. Вас ждёт идеальный порядок, комфорт, приятный интерьер, демократичные цены и приветливый персонал.

При заказе 3-х часов – 4-й час в подарок!

Добро пожаловать в «Бани на Тульской»!

Галерея
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 1
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 2
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 3

Тула, ул. Тульская, 30
8 (960) 594-61-16

bani71.ru

Стоимость:
до 12.00: 600 руб./час,
с 12.00 до 18.00: 800 руб./час,
с 18.00 до 24.00: 1000 руб./час,
после 24.00: 1200 руб./час.

Количество человек (максимальное): 6.

 

Баня на дровах

Приходите отдохнуть, расслабиться, отвлечься от проблем, и от души попариться в русскую «Баню на дровах».

Здесь вас ждут приветливые и заботливые сотрудники, которые устроят вам душевный отдых с горячим ароматным паром,
в уютной и чистой атмосфере.

Одновременно здесь смогут разместиться до 8 человек.

В «Бане на дровах» вас ждёт:

  • Русская парилка,

  • Бассейн,

  • TV/DVD,

  • Комната отдыха,

  • Беседка и зона отдыха на улице с мангалом.

Если вы не взяли с собой необходимые для бани вещи, здесь вам предложат всё, что нужно (полотенца, простыни и тапочки, и др.).

 

Машину можно спокойно оставить на охраняемой парковке.

Добро пожаловать в «Баню на дровах»! Парьтесь и отдыхайте душой и телом!

Галерея
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 1
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 2
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 3
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 4
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 5
Тула-новогодняя столица: куда сходить попариться на праздниках, Фото: 6

Тула, улица Зои Космодемьянской, 34
8 (905) 622-63-37

вчера, в 12:16 +3
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