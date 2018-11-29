«Ростелеком» –до 100% экономии на мобильной связи

В погоне за экономией многие выбирают менее качественные, но более дешевые услуги. Кто-то ждет «черной пятницы», а кто-то просто, из-за незнания, лишает себя возможности пользоваться желанным сервисом по доступной цене.

В погоне за экономией многие выбирают менее качественные, но более дешевые услуги. Кто-то ждет «черной пятницы», а кто-то просто, из-за незнания, лишает себя возможности пользоваться желанным сервисом по доступной цене.

Итак, устроим ликбез! Несмотря на то, что «черная пятница» уже миновала, возможность разумной и ощутимой экономии осталась. Обратимся к рынку мобильной связи, без которой жизнь сегодня уже нельзя представить.

За мобильную связь мы привыкли платить. Постоянно, по тарифу оператора. Но, оказывается, совсем недавно появилась редчайшая возможность не платить за нее вовсе. Не верите? Тогда вам в «Ростелеком»!

Недавно компания предложила клиентам специальное предложение с возможностью экономии на мобильную связь до 100%. Речь про «Мобильную программу» от «Ростелекома».

Согласитесь, такие бонусы может позволить себе далеко не каждая компания. Чем она крупнее и мощнее, тем реальнее и выгоднее могут быть ее предложения. Цель таких акций понятна: скоро Новый год, хочется сделать приятное своим нынешним клиентам и привлечь новых.

Как говорить бесплатно

Что необходимо для получения 100% скидки на мобильную связь? Совсем немного: подключить услугу «Домашний интернет» или пакет «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» по специальным тарифам.

Затем в Едином личном кабинете (ЕЛК) надо указать мобильный номер от «Ростелекома». И все! Скидка 100% на ежемесячную абонентскую плату уже ваша. Теперь, оплачивая доступ в интернет отдельно или вместе с телевидением, вы будете пользоваться мобильной связью бесплатно! Предложение не имеет срока действия: это не кратковременная акция. Главный принцип: пока пользуетесь интернетом и ТВ от «Ростелекома», за мобильную связь платить не придется.

В меню личного кабинета есть пункт «Мобильная программа». Он появляется только в случае, если ваш тариф на интернет участвует в акции. Если вы не видите такого раздела в кабинете, то ваш тариф не подходит для подключения скидки: его нужно поменять, и все заработает. Сменить тариф можно тут же, в ЕЛК. При выполнении условий акции вы получите специальную «Суперсимку» на бесплатную мобильную связь.

Озвучим еще несколько приятных и важных моментов «Мобильной программы». Изначально выбранный номер для получения скидки можно сменить в любой момент, не прервав при этом участия в Программе. И совсем необязательно, чтобы владельцем мобильного номера был тот человек, на которого оформлен лицевой счет по услугам «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Можно подключить к программе телефон кого-то из своих близких, предоставив ему возможность не платить за мобильную связь. Главное, чтобы этот номер принадлежал сети «Ростелеком» и был зарегистрирован в том же регионе, где активировано спецпредложение.

Предложение «Мобильная программа» для жителей Тулы и области действует до 31 декабря 2018 года. В акции участвуют тариф «Домашний Интернет 100 Мбит/с (2016)», а также тарифные планы на мобильную связь «Суперсимка M» и «Суперсимка L».

Все подробности можно уточнить по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Не связью единой

Все популярнее становится мобильный интернет от «Ростелекома». Самые востребованные тарифные планы – это «На всех L» и «На всех XL». Эти «семейные» предложения позволяют подключить несколько SIM-карт к пакетам минут и интернета с единым балансом. Тарифы дают возможность регулировать расходы на мобильную связь и оплачивать общий счет раз в месяц.

Юридическим лицам «Ростелеком» предлагает гибкие корпоративные тарифные планы для решения любых бизнес-задач. Для тех, кто всегда на связи, есть предложения, включающие безлимитные звонки или безлимитный интернет по технологии 4G без ограничений трафика. При подключении можно сохранить имеющийся номер мобильной связи и подключить прямой городской тульский номер. Безлимитные звонки внутри сети и отсутствие роуминга в России позволяют сотрудникам выгодно общаться между собой и экономить на междугородных звонках.

Из первых уст

Ольга и Николай Егоровы, Тула:

– Один оператор на все услуги – это удобно, именно поэтому мы отдали предпочтение «Ростелекому». Теперь интернет, телевидение и услуги сотовой связи у нас от одного провайдера. Все же знают – когда покупаешь оптом, выходит дешевле. У «Ростелекома» много пакетных предложений, которые сильно экономят семейный бюджет.

Карина Седакова, Тула:

- Я не так давно переехала в Тулу из Орла, там остались жить родители, с которыми каждый день говорим по телефону. Еще я часто созваниваюсь с подругой из Краснодарского края. Друзья подсказали подключить симку «Ростелекома», и теперь я по всей России могу звонить бесплатно, как на городские телефоны, так и на мобильные. Это особенно удобно: мама любит говорить по домашнему телефону, а я – по мобильному. Очень выгодно!

Константин Демидов, Киреевск:

- Не так давно решили попробовать подключить всю семью на тариф «На всех». У нас общий пакет минут, мобильного интернета и SMS, при этом требования к провайдеру у каждого свои, но в итоге, каждый получает то, что хочет. При этом семейных расходов на мобильную связь немного – всего 500 рублей!

Олег Перваков, пенсионер, Суворов:

– Мне запоминать сотовые номера тяжело, цифр много. Городские как-то лучше в памяти откладываются. Поэтому даже с мобильного чаще всего звоню на городские. Главное, мне надо быть всегда на связи: то внучку забрать из школы, то с дочкой поговорить. Вот и решил подключить симку «Ростелекома», чтобы не быть привязанным к домашнему телефону, а звонить бесплатно – и на домашний и на мобильный. Я всем доволен. Работает без сбоев, и слышно отлично.

Татьяна Атяшева, предприниматель:

– На связь от «Ростелекома» перешли в январе 2018 года, выбрав пакет «Быть в плюсе». В нем есть опции интернета и услуги виртуальной АТС. Недавно подключили еще и «SMS - Рекламу». Последняя опция очень проста и не требует дополнительного оборудования. Удобный интерфейс sms.rt.ru позволяет настроить автоматическую подстановку имени, возраста или дня рождения получателя. Наша деятельность связана с сервисом доставок, поэтому каждая минута на счету. Организовали такие персонализированные рассылки от фирмы для своих клиентов, результат – увеличение продаж! Клиенты ценят оперативность в работе, и мы рады, что можем это предложить.