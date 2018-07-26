Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Находим подход к каждому студенту»

Небольшой вуз раскрывает каждого студента с разных сторон, именно поэтому каждый год из него выпускаются десятки квалифицированных экономистов, менеджеров и управленцев, которые востребованы на крупнейших предприятиях области.

Вуз работает в Тульской области с 1959 года. А в 2014 году Тульский филиал стал частью Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова – ведущего экономического вуза страны.

Сейчас учебное заведение соответствует всем современным требованиям, о чем свидетельствуют высокие показатели ежегодного мониторинга Министерства образования и науки. В нем учитывается средний балл ЕГЭ поступивших, уровень финансовой стабильности вуза, профессионализм преподавателей и трудоустройство выпускников.

Уже много лет вуз ведет обучение по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело». Ежегодно его студентами становятся десятки абитуриентов не только из нашего региона, но и из Московской, Ивановский, Брянской, Серпуховской и других областей.

Раньше студенты могли выбирать между очной и заочной формой обучения.

В 2018 году университет открыл набор на очно-заочную (вечернюю) форму обучения.

Расписание занятий будет составлено таким образом, что студенты смогут без труда совмещать учебу и работу.

Кроме того, филиал тесно сотрудничает с комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и Центром поддержки предпринимательства. Студенты филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова поучаствуют в программе «Ты - предприниматель», научатся азам построения бизнеса, встретятся с известными тульскими бизнесменами, а также узнают всё о мерах региональной и федеральной поддержки предпринимателей.

В 2018 году в РЭУ им. Г. В. Плеханова продолжится набор в магистратуру по направлениям «Экономика» (программа «Экономика коммерческой организации») и «Торговое дело» (программа «Стратегии и инновации в маркетинге»). Обучение доступно на очной, очно-заочной и заочной форме.

Поступление в магистратуру происходит на основе вступительных испытаний, проводимых вузом. Для поступления на программу «Экономика коммерческой организации» абитуриентам необходимо будет сдать тест по экономической теории, а на программу «Стратегии и инновации в маркетинге» – тест по экономике торговой организации.

Вуз позаботился о том, чтобы перед экзаменами студенты могли освежить знания по этим дисциплинам, и организовал бесплатные экспресс-курсы, которые пройдут в августе. Информация об экспресс-курсах доступна на сайте вуза.

Выпускники РЭУ им. Г. В. Плеханова успешны и востребованы на таких крупных предприятиях региона, как ОАО «Щекиноазот», ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» и других. Диплом вуза дает возможность работать в любом регионе России и за границей. РЭУ им. Г. В. Плеханова, по различным оценкам, входит в десятку лучших вузов страны.



На фото: ректор РЭУ им. Г.В.Плеханова Гришин В.И. и директор филиала Калинин Н.В. (слева) со студентами

В небольшом филиале есть возможность уделить максимально много внимания каждому студенту. Преподаватели знают по именам всех учащихся и всегда готовы прийти им на помощь.

В вузе ни один студент не растворяется в массе. Проявить свой потенциал можно в студенческом совете.

Учащиеся РЭУ им. Г. В. Плеханова активно занимаются спортом и побеждают на региональных соревнованиях, а еще в вузе хорошо развито волонтерское движение. Например, на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в качестве волонтеров работала целая команда студентов тульского филиала Российского экономического университета.

Это свидетельствует о высоком уровне владения английским языком и хороших коммуникативных навыках.

Помимо этого вуз ведет активную научную работу. Университету заказывают научные исследовательские работы крупные предприятия. Например, недавно научное исследование по системе менеджмента качества на дочерних предприятиях заказал крупный российский концерн «Алмаз Антей».

Направления подготовки РЭУ им. Плеханова

Очная форма обучения

Бакалавриат

Экономика: «Финансы и кредит», «Мировая экономика»;

Менеджмент: «Менеджмент организации»

(Срок обучения – 4 года)

Магистратура

Экономика: «Экономика коммерческой организации»

(Срок обучения 2 года)

Заочная и очно-заочная форма обучения

Бакалавриат

Экономика – «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Менеджмент: «Менеджмент организации»

Срок обучения – 3,5-5 лет

Магистратура

Экономика: «Экономика коммерческой организации»

Торговое дело: «Стратегии и инновации в маркетинге»

(Срок обучения – 2 года 5 месяцев)

Сроки приема заявлений

На очную форму обучения: 20.06.2018 – 15.08.2018

На очно-заочную форму обучения: 20.06.2018-15.08.2018

На заочную форму обучения: 20.06.2018-14.09.2018

Тула, пр. Ленина, 53.

Дополнительная информация о приёме: tula.rea.ru

тел.: 31-29-87