Легкоатлет Александр Ефимов: «Хочу показать себя на международных соревнованиях»

Фото Алексея Пирязева.

Александр Ефимов – гордость Тульской области. Уже несколько лет спортсмен уверенно прославляет наш регион на просторах России. А недавно Саше удалось побить 20-летний рекорд области. Знакомимся с легкоатлетом!

Сашу Ефимова в Туле застать очень сложно. Спортсмен постоянно в разъездах — то на сборах, то на соревнованиях. Нам удалось с ним поговорить после чемпионата России, где легкоатлет стал чемпионом в беге на 200 метров. Его результат — 20,81 секунды. Он всего на одну сотую опередил серебряного призера.

— Саша, как проходила подготовка к чемпионату России?

– Подготовка была очень тяжелой, так как зимой я травмировался на тренировке — на двух ногах «полетели» связки. Из-за этого я полностью пропустил зимний сезон. Реабилитация заняла месяц. Затем со сборной России мы поехали на сборы в Португалию. Там я получил еще одну травму… Не знал, что делать. Уже нужно было входить в сезон, ведь скоро первые старты.

— В сборной сейчас нет хороших врачей, — добавил Владимир Аллахвердян, президент Федерации легкой атлетики Тульской области. — Таких врачей, которые были в 70-80 годы, нет. Есть несколько толковых специалистов. По-хорошему они должны вести спортсмена, когда идет тренировочный процесс.

– Начало сезона было не очень, — продолжает Саша. — Я стал вторым на Кубке России. Потом начал восстанавливаться, приходить в форму, но сил всё равно не хватало. Как раз до стартов оставался месяц-полтора. Я успел восстановиться. Стал чемпионом.

— Что случилось во время финального забега на чемпионате России? Почему победу удалось вырвать в последние секунды? Заставил всех понервничать...

– В предварительном забеге чувствовал себя хорошо, нормально выступил. А что случилось в финале, не пойму. Первые 30 метров пробежал, а потом почему-то начал останавливаться. Вижу, как меня обгоняют Денис Агарков и Руслан Берестюк. Я побежал со всех ног, думал, что проиграл уже. Но на финише обогнал ребят, сотые секунды всё решили.

Возможно, повлияло то, что между предварительным этапом и финалом был очень маленький промежуток для отдыха. Думаю, сказалась усталость.

— Недавно на Кубке России ты побил рекорд Тульской области.

– Честно, даже не знал, какой рекорд был. После Кубка мне позвонил тренер и сказал, что я побил рекорд области. Я очень удивился! Но надо все результаты улучшать. Хочу в следующем году побить рекорд России, пробежать 200 метров за 20,50 сек. (сейчас рекорд принадлежит олимпийскому чемпиону Владимиру Крылову — 20,53 сек. — Прим. авт.).

Мало кто знает, но такие высоты Саше покорились не сразу. Его путь был очень и очень непрост. Самое страшное для спортсмена — повреждения. В начале спортивной карьеры Александра Ефимова подкосила череда травм. Но силе духа легкоатлета можно только позавидовать — Саша решил бороться буквально с самим собой.

– Я пришел в легкую атлетику лет в 15-16, меня привела моя учительница по физкультуре Наталья Евгеньевна. До этого занимался футболом, волейболом. Но из волейбольной секции меня выгнал тренер. У меня часто болела спина, я не мог прыгать. Тренер сказал: «Не прыгнешь – уйдешь». Так и вышло.

Наталья Евгеньевна порекомендовала перейти в легкую атлетику. Я показывал неплохие результаты: в 4-5 классе выигрывал на соревнованиях у старшеклассников. Мой первый тренер — Андрей Вячеславович, потом я стал заниматься у Вячеслава Николаевича (оба Мариновы). Выступал неплохо, а потом пошли травмы. Я уходил на полгода. Было желание всё бросить. Когда получаешь травму, не можешь реализовать себя, психологически сложно.

Видишь, что вокруг тебя все прогрессируют, а ты стоишь на месте и ничего не можешь сделать.

Меня очень поддерживали мама и тренер.

В 2013 году меня отобрали на первенство Европы среди юниоров. Попал в полуфинал. За 30 метров до финиша у меня случился спазм в ноге — так называемый хлопок. Я кое-как допрыгал до конца, оказалось, что у меня надрыв связок… После этого я очень долго восстанавливался. Не знал даже, к кому обратиться с этой травмой в Туле. Ездил в Липецк. Говорили месяц не тренироваться, ничего не делать.

Я, конечно, испугался. Не понимал, что происходит. После таких травм начинается резкий спад. Ты физически восстанавливаешься, но в голове этот страх остается.

Потом я попал к тренеру сборной, у него были совсем другие методы тренировок. Я восстановился, но мои результаты серьезно упали. Думал, пора заканчивать. Тренер сказал мне: «Ты сюда попал, Сань, борись». Я решил бороться. Забил на все страхи, расслабился. И мне всё удалось! С тех пор начал собирать медали. Сейчас ко всему отношусь проще.

— Есть ли у тебя кумиры в спорте?

– Кумиров у меня нет. Я уважаю тех ребят, с которыми тренируюсь, — это Денис Агарков, Руслан Берестюк, Дмитрий Лопин («коллеги» по сборной России).

На вопрос, считают ли его кумиром юные тульские спортсмены, с которыми он пересекается на тренировках, Саша ответил довольно скромно:

– Маленькие спортсмены фотографируются иногда со мной. Ну какой из меня кумир? Если бы я что-то показывал на международных соревнованиях в Европе, другое дело. Но пока не было возможности.

— Кстати, как сейчас обстоят дела на международной арене? Подавал ли ты заявку на участие в международных соревнованиях? (когда состоялся разговор с Александром, еще не было известно, что IAAF продлила временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. — Прим. авт.).

– Ситуация такая, что нас не выпускают на международные соревнования. Но надо быть всегда готовым, кто знает, когда это случится. Если честно, стало скучно, потому что сейчас соревнуешься со своими за попадание в сборную.

Пока заявку не подавал, не хватает допинг-проб — было только три, а нужно пять.

Мы готовы показывать результаты, но нам не дают шанса. Нас душат в прямом смысле слова. Сейчас у наших легкоатлетов только один стимул — остаться в сборной.

— Какова твоя цель на ближайшие пару лет?

– Стать мастером спорта России международного класса, а затем на Олимпиаде в Токио показать хорошие результаты. Главное, чтобы нас допустили.

— Как ты проводишь свободное время?

– Я тренируюсь почти по пять часов в день. Свободного времени практически нет. Но отдыхать люблю с друзьями на природе или же играть в компьютерные игры — Dota, World of Tanks. Это отвлекает от повседневности. Недавно защитил диплом бакалавра в ТулГУ.

— Планируешь ли в дальнейшем стать тренером?

– Не знаю, честно. Но не исключаю такой возможности. Это очень тяжело, огромная ответственность. Нужно полностью отдаваться процессу. А я пока не готов. Я еще не всего достиг сам как спортсмен.

из досье myslo

Александр Ефимов

Победитель командного первенства Европы, неоднократный призер чемпионата России.

Родился: 30 июля 1994 года.

Любимое блюдо: картошка в любом виде.

Любимая музыка: слушаю всё.

Любимый фильм: «Мстители» и другие фильмы Вселенной «Марвел».