Экотуризм в Тульской области: три места для яркого отдыха на природе

Куда отправиться на выходные? Таким вопросом задаются многие. Myslo предлагает нестандартные варианты отдыха в Тульской области, о котором захочется рассказать друзьям и знакомым!

Эко-парк «Моя деревня»

Агротуризм — молодое направление туризма, набирающий с каждым годом все большую популярность. Наиболее активно он развит в Испании, Италии и Франции. Поклонники такого отдыха отправляются на ферму, чтобы окунуться в сельскую жизнь и изнутри узнать о ее особенностях.

В Тульской области в живописном месте — недалеко от Оки — вблизи деревни Иваньково расположилось молодое частное фермерское хозяйство эко-парк «Моя деревня». Хотите незабываемо и с пользой провести выходные? Тогда вам сюда!

Вы сможете не только хорошенько выспаться в тишине леса, посидеть у камина, попариться в бане, но и принять активное участие в жизни нашей фермы.

Хотите подоить коров, попасти коз и овец или поучаствовать в сенокосе? У вас будет такая уникальная возможность!

Для гостей здесь имеются уютные домики, в каждом из которых могут с комфортом разместиться до 6 человек.

В каждом две спальни, современный санузел с теплым полом, просторная кухня-гостиная, оборудованная всем необходимым: плита, микроволновка, электрочайник, холодильник, а также посуда на 6 персон и телевизор.

В стоимость проживания входят натуральные фермерские продукты для завтрака.

Свежие продукты для приготовления вкусных обедов и ужинов можно приобрести непосредственно на ферме. А если не хочется готовить, то профессиональные повара сделают это за вас и подадут заказ в домик.

Продукты производятся здесь же на ферме, и гости могут при желании увидеть весь процесс своими глазами.

Дровяная баня – идеальное завершение насыщенного событиями дня.

А еще на территории эко-парка «Моя деревня» расположен конный клуб «Карат», который предлагает вам покататься на лошадях в окрестностях фермы. На конную прогулку можно отправиться как с детьми, так и с компанией друзей. А можно заказать и индивидуальную прогулку! Прогулки на лошадях и общение с этими удивительными животными поднимут настроение и станут ярким событием в вашем отдыхе. Кстати, покататься на лошадях можно и без заезда в домики. Если вы никогда раньше не ездили верхом, то это не повод отказываться от прогулки на лошадях. Для новичков предусмотрен вариант спокойной верховой прогулки шагом по окрестным полям и лесам, которой обязательно предшествует инструктаж и предварительное обучающее занятие на плацу (специальная огороженная площадка). Если вы опытный наездник, то предложим для вас есть несколько маршрутов различной сложности и продолжительности в окрестностях эко-парка. Хотите заниматься верховой ездой более профессионально? При конном клубе «Карат» работает школа верховой езды, где опытный тренер-инструктор поможет вам освоить все тонкости, начиная с самых азов и заканчивая обучением конкуру (прыжковые тренировки). Специально для маленьких гостей на территории эко-парка создан контактный зоопарк. Зимой в лесу можно пройтись на лыжах, а на замерзшем пруду — на коньках. Летом вы можете насладиться тихими прогулками со сбором грибов и ягод. После прогулок можно перекусить в живописном уединенном тихом месте, на берегу лесного пруда, где расположилась уютная беседка-кафе. Кстати, если у вас намечается корпоратив, юбилей, день рождения или любое другое торжество, это идеальное место для проведения торжеств. В любое время года и в любую погоду вам будет тепло, светло и комфортно. Вместимость беседки до 30 человек. Рядом находится беседка-кухня с огромной печкой-казаном и вместительным мангалом с электроприводом, в котором запросто можно запечь целого поросенка на вертеле! Вы можете готовить сами из своих продуктов, можете купить продукты с фермы или заказать банкет «под ключ». Профессиональные повара приготовям для вас любые горячие блюда, шашлыки, закуски и деликатесы из фермерских закромов эко-парка. Ваши гости смогут полноценно отдохнуть, погулять в березовом лесу, потанцевать или расслабиться у горящего камина, накрывшись уютным пледом. Что же касается продукции фермы, то стол будет ломиться от вкусных и полезных продуктов эко-парка: ароматный «ХлебНамаж», домашняя выпечка, сыры, яйца, готовая еда и напитки, домашние заготовки, варенье, овощная консервация, тушенка, каши и мёд. Особым разнообразием отличается мясной перечень: мясо домашней птицы, свинина, баранина, говядина, козлятина, кролик, фарш, сало, мясные деликатесы, колбаса домашняя, запеченное мясо, сыровяленое мясо, копчености, рыбные деликатесы, полуфабрикаты, соусы. Все это можно попробовать прямо тут, а если это мясо, то можно как заказать шашлык, так и приготовить его самостоятельно. Ферма небольшая, в сравнении с промышленными масштабами, и именно это позволяет производить качественные натуральные мясные и молочные продукты питания без консервантов, ароматизаторов и прочих усилителей вкуса, цвета и запаха.

Сотрудники фермы самостоятельно заготавливают для животных корма. Ставка именно на натуральность, поэтому при выращивании животных не используются ускорители роста и антибиотики.

Бронировать домики лучше заранее.

Тульская область, Ясногорский район, д. Кузьмищево +7 960-594-62-68

База отдыха «Барсучок»

Тишина, нарушаемая только пением птиц, живописные просторы, аромат разнотравья, нежная утренняя роса и бревенчатый охотничий домик — при сочетании всех составляющих воображение рисуется идеальную картинку, которая позволяет забыть о городской суете и насладиться отдыхом. В Тульской области есть такое место — база отдыха «Барсучок».

База работает круглый год и имеет все, чтобы вы могли интересно и безопасно провести отпуск или выходные за чертой вашего города. «Барсучок» располагается в экологически чистом уголке Тульской области — поселке Настасьино Веневского района.

Для гостей на выбор несколько домиков, оформленных в охотничьем стиле, и позволяющие с комфортом расположиться как семье с детьми, так и большой компании.

В стоимость проживания включены завтраки и обеды в уютном ресторане базы. Большинство продуктов используемых в ресторане с собственного фермерского подворья. Кормят очень вкусно, по-домашнему.

Так же на базе для удобства гостей предусмотрены: автостоянка, детская площадка и беседки с мангалами.

Для всех желающих отметить торжество, свадьбу или юбилей, база «Барсучок» предложит свои услуги. Уютное торжество в стиле «Рустик» или «Бохо», никого не оставит равнодушным и подарит незабываемые впечатления на всю жизнью.

В «Барсучке» рады и гостям, которые решили не оставлять своих четвероногих друзей на знакомых и родственников. Их также можно разместить в номере. Для владельцев лошадей есть специальное предложение по отдыху со своим конем.

Администраторы базы отдыха помогут составить индивидуальную программу отдыха гостей. Варианты самые различные: от тихого спокойного времяпрепровождения, до ежедневно насыщенного новыми событиями отпуска. Здесь каждый надет себе варианты для развлечения.

Круглогодично работает конный клуб «Ярый», который предлагает, как просто прокат в леваде для детей всех возрастов и любителей лошадей, так и обучение верховой езде с инструктором. Для опытных всадников наш Конный клуб организовывает конные маршруты «В ночное», различной протяженностью и сложностью.

Для любителей попариться, на базе есть все условия: уютная баня с купелью и русским бильярдом — ждет Вас. По Вашему заказу: чаепитие из тульского самовара с медом и травами, а так же с ароматным вареньем, сваренным шеф-поваром «Барсучка».

Для тех, кто предпочтет уединение и тишину — лучшим занятием будет рыбалка.

Нестандартные мероприятие, проводимые только на базе отдыха «Барсучок» — конное шоу с борзыми собаками и шоу с ловчими птицами. Их обязательно стоит посетить. Равнодушными вряд ли останетесь!

Ближайшее мероприятие -" Фестиваль Русской соколиной охоты". Он состоится 15 сентября 2018, в рамках Ежегодной Международной встречи практикующих сокольников. Единственная в России программа, посвященная хищным птицам и охоте с ними. На Фестивале будет работать выставка, рассказывающая о соколиной охоте, экспозиция ловчих птиц. Сможете посетить мастер-класс по соколиной охоте, состязания ловчих птиц и сделать памятные фотографии в фото-зоне.

Обязательно приезжайте с детьми — для них будет проводиться анимационная программа «Соколиное око», на которой в игровой форме дети будут познавать азы общения с хищными птицами.

Если вы приехали отдыхать с детьми, то непременно посетите мини-зоопарк и небольшую конную ферму, для юных гостей по ним проводятся экскурсии: посещение станет не только интересным, но и поможет деткам ближе познакомиться с миром животных. Помимо этого для детей еженедельно организуются развлекательные программы, проводятся мастер-классы, а также работает клуб «Братец Барсучок».

«Барсучок» — разноплановая база отдыха. Тут можно необычно отметить Новый Год, Масленицу, день Ивана Купала и другие праздники (в том числе и Хэллоуин). А если следить за новостями, то точно не пропустите стилизованные гангстерские вечеринки!

База отдыха «Барсучок» приглашает на различные экскурсии: Демонстрация работы ловчих птиц : работа ловчих птиц вызывает восторг каждого, кто хоть раз наблюдал за этими пернатыми хищниками. Ловчие птицы — это воплощение самых смелых людских представлений о свободе, справедливости и красоте, именно в этом вы убедитесь, посетив базу «Барсучок».

: работа ловчих птиц вызывает восторг каждого, кто хоть раз наблюдал за этими пернатыми хищниками. Ловчие птицы — это воплощение самых смелых людских представлений о свободе, справедливости и красоте, именно в этом вы убедитесь, посетив базу «Барсучок». Экскурсия по племенному питомнику и конной ферме «Ярый» , знакомство с животными мини зоопарка и лошадьми спортивных пород.

, знакомство с животными мини зоопарка и лошадьми спортивных пород. Фермерское хозяйство : это то, что скрыто, но всегда вызывает всеобщее любопытство. Вы сможете тщательно изучить особенности содержания и выращивания животных и птиц, с которыми так часто сталкиваетесь, но крайне мало о них знаете — коровы, свиньи, гуси, куры и многие другие. А, возможно, Вы никогда не гладили теленка и не держали в руках живую курицу. Попробуйте — положительные эмоции Вам обеспечены. Так же Вы всегда сможете попробовать продукты с нашей фермы, под заказ мы делаем мороженое, из цельного молока и лесных ягод.

: это то, что скрыто, но всегда вызывает всеобщее любопытство. Вы сможете тщательно изучить особенности содержания и выращивания животных и птиц, с которыми так часто сталкиваетесь, но крайне мало о них знаете — коровы, свиньи, гуси, куры и многие другие. А, возможно, Вы никогда не гладили теленка и не держали в руках живую курицу. Попробуйте — положительные эмоции Вам обеспечены. Так же Вы всегда сможете попробовать продукты с нашей фермы, под заказ мы делаем мороженое, из цельного молока и лесных ягод. Велосипедные прогулки : удовольствие от велосипедных вояжей доступна не только детям — нет никого, кто бы не испытывал радости от этой свободы — когда попутный ветер приносит тебе манящие запахи летнего леса — наливающейся соком земляники, распустившейся цветущей липы, созревшей душицы.

: удовольствие от велосипедных вояжей доступна не только детям — нет никого, кто бы не испытывал радости от этой свободы — когда попутный ветер приносит тебе манящие запахи летнего леса — наливающейся соком земляники, распустившейся цветущей липы, созревшей душицы. Пикники и барбекю на природе: семейный выезд на природу, в компании друзей или корпаратива — во всех случаях это незабываемое времяпрепровождение. Для всех наших гостей и их друзей, база «Барсучок» предоставляет накопительные скидки и специальные подарочные сертификаты на повторный приезд. Приезжайте в «Барсучок» и Вам обязательно захочется вернуться! Все наши гости становятся нашими друзьями!

Тульская область, Веневский р-н, пос. Настасьино

Телефон: +7 (910) 555-17-71 ,

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Провести активные выходные в исторически значимом месте — это легко можно сделать в музее-усадьбе «Ясная Поляна», присоединившись к велопрогулкам.

Участникам предлагается на выбор два маршрута:

От Риги до Купальни на реке Воронке и обратно до Риги. Протяженность 6 километров. Маршрут радиальный, подходит для взрослых и детей от 7 лет, умеющих кататься по пересеченной местности (грунтовые дороги). Продолжительность — 1 час 40 минут. От Риги до деревни Грумант и обратно. Протяженность 10 километров. Маршрут для более подготовленных участников. Включает в себя отрезок первого маршрута от Риги до Купальни и идет вдоль водохранилища Полторы, мимо Подкапустника к роднику в деревне Грумант (месту бывшего летнего дома князя Н.С. Волконского). Продолжительность — 2 часа 40 минут. Во время велоэкскурсии вы увидите места, упомянутые в дневниках Л. Н. Толстого , его романах и народных рассказах, узнаете историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, историю Тульских засек — части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVII века. Оба маршрута проложены по грунтовым дорогам и тропинкам. Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Старт/финиш — от Риги (центральная часть усадьбы за Домом Волконского)

Велоэкскурсии проводятся опытным гидом, в хорошую сухую погоду, небольшими группами. Необходима предварительная запись по телефону +7−953−438−03−07



Стоимость:



- первый маршрут: для взрослых — 500 рублей, для детей — 300 рублей. в выходные и праздничные дни: для взрослых — 600 рублей, для детей — 350 рублей.

- второй маршрут: 1000 рублей, в выходные и праздничные дни — 1200 рублей. - на своем велосипеде: взрослые на 10 км — 350 рублей, на 6 км — 250 рублей, дети (до 12 лет) на 6 км — 100 рублей.

Уточнить график велоэкскурсий можно здесь.