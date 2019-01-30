«Тульский дедушка» – профессиональный уход и забота после инсульта

Как быть, если человеку после инсульта требуется постоянный присмотр и грамотная медицинская помощь?

Пока человек здоров, он редко задумывается о том, как может измениться его жизнь в случае внезапной тяжёлой болезни. В один момент сильный и здоровый человек среднего или пожилого возраста может стать беспомощным, и его состояние может потребовать постоянного ухода, медицинских манипуляций, физиотерапии и снятия боли.

Одним из таких случаев является инсульт. Кровоизлияние или нарушение кровообращения мозга лишает человека возможности самостоятельно передвигаться, нарушает координацию движений, речь делает невнятной или вовсе лишает возможности говорить. Также при этом нередко возникает нарушение чувствительности в конечностях и паралич.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Главная задача родственников в период реабилитации такого больного — обеспечить все условия для скорейшего устранения всех серьёзных последствий после инсульта. Очень важно не допустить рецидивов, свести последствия к минимуму и восстановить утраченные функции.

Неправильный уход при инсульте может стоить больному шанса полностью восстановиться в будущем.

Создать дома все необходимые условия и чётко следовать указаниям врача родным бывает сложно. Для этого кому-то из близких приходится оставить работу, которая зачастую бывает единственным источником дохода. Тяжелое состояние после инсульта может длиться месяцами и даже годами, а при недостаточно квалифицированном уходе сильно уменьшаются шансы на значительное восстановление.

Есть рациональный и обнадёживающий вариант — помещение больного в частный специализированный пансионат. Пансионат для пожилых людей «Тульский дедушка» — настоящее спасение в такой ситуации.

Здесь под контролем практикующих врачей высшей категории и грамотной заботе пациенты получают возможность восстановиться эффективнее и быстрее.

Специалисты этого пансионата берут на себя не только заботу о больном человеке в период полной неподвижности, но и создают для него комфортные психологические и бытовые условия для скорейшего возвращения к полноценной жизни дома.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При инсульте больной человек даже элементарные бытовые вещи сделать самостоятельно не может. Это часто вызывает депрессию больного и эмоциональный стресс у его родных.

Если с вашим близким случилась такая беда — обеспечьте ему максимально комфортный, профессиональный уход и поддерживайте его морально. Нужно дать понять родному человеку, что вы уверены в его скорейшем выздоровлении и готовы всеми силами приблизить этот момент вместе с ним. Постарайтесь сами и настройте перенесшего инсульт члена семьи на длительную, совместную работу с врачами и сиделками.

В пансионате «Тульский дедушка» ваш родственник будет в надёжных руках!

Какие проблемы могут настигнуть человека после инсульта?

Главная задача — восстановление центральной нервной системы. Но кроме этого возможны другие серьёзные сбои в работе организма:

атрофия мышц из-за долгой неподвижности;

нарушение работы мочевой системы (непроизвольное мочеиспускание или задержка вывода мочи);

повышение артериального давления и тахикардия;

застойные явления в легких;

пролежни;

судороги и паралич конечностей;

запоры;

нарушение речи, зрения, функции глотания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В тяжелых случаях справиться даже с некоторыми из этих последствий дома бывает просто невозможно. Чтобы сохранить подвижность суставов, нужно регулярно осуществлять «пассивные упражнения» — вращать парализованную конечность. Для обеспечения нормального пищеварения требуется особое питание. Больного нужно несколько раз в сутки переворачивать, чтобы не было пролежней, и проводить все гигиенические процедуры.

Доверьте специалистам пансионата полноценный уход за родным человеком 24 часа в сутки.

Круглосуточно дежурящие нянечки частного пансионата помогут человеку, утратившему самостоятельность:

проводят ежедневный гигиенический уход;

кормят при параличе или нарушении глотательных функций;

делают массаж и разрабатывают слабо действующие конечности;

проводят грамотную профилактику пролежней;

осуществляют контроль над своевременным приёмом лекарств;

проводят развивающие занятия для восстановления речи и моторики.

Пансионат «Тульский дедушка» – это по-домашнему уютная атмосфера, быстрое оформление административных документов, чуткий и отзывчивый медперсонал, новейшие технологии и европейские методики по восстановлению.

Здесь для каждого больного, перенёсшего инсульт, лечащий врач разрабатывает индивидуальную схему восстановления. Доктор ежедневно контролирует состояние пациента и в зависимости от показателей меняет режим, добавляя новые и более интенсивные нагрузки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ключевые преимущества хосписа для престарелых

«Тульский дедушка»:

Пансионат принимает лежачих больных с разного рода тяжёлыми заболеваниями, в том числе после инсульта. Также он открыт для пожилых людей, которым требуется ежедневное медицинское обслуживание и особый уход. Госпитализация проводится без бюрократических формальностей, ведь это медицинский пансионат, где лечат, восстанавливают и обеспечивают достойный уровень жизни тяжелобольным и старым людям. В пансионате «Тульский дедушка» оказывают паллиативную помощь значительно шире, чем в бесплатных государственных больницах. Здесь больным помогают не только в облегчении течения болезни, но и применяют современные медицинские меры для замедления развития заболевания, а это отражается на продлении жизни при максимально возможном сохранении её качества. Специальный уход для людей с онкологическими заболеваниями, для больных инсультом, болезнью Альцгеймера или иными неизлечимыми заболеваниями. Особый уход достигается благодаря высокопрофессиональному медобслуживанию. В каждой комнате есть тревожная кнопка, сестринские посты функционируют круглосуточно. Комнаты для лежачих больных и самостоятельных стариков обустроены с домашним уютом и оборудованы всем, что требуется для качественной жизни пациентов: современные функциональные кровати, антипролежневые матрасы, душевая, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, хорошая меблировка. Люди могут привезти с собой дорогие сердцу вещи и тем самым внести родные нотки в интерьер своей комнаты. Полноценное 5-разовое питание. Здесь есть большая, отлично оборудованная кухня. Меню разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом медицинских рекомендаций и личных предпочтений. Психологический комфорт. Атмосфера душевного равновесия способствует улучшению настроения больных, значимо сказывается на их самочувствии, избавляет от депрессии и страха смерти. Родные могут посещать своих близких в любое удобное время без ограничений, а также звонить и общаться по телефону. Весь медицинский и сестринский персонал владеет не только методиками облегчения страданий больных, но и душевными качествами искреннего стремления помочь и облегчить людям страдания. Все работают по высоким стандартам паллиативной помощи. Удачное расположение. Пансионат «Тульский дедушка» расположен в экологически чистом зелёном районе. Тишина, кристально чистый воздух лесопарковой зоны обеспечивают настоящие оздоровительно-санаторные условия пребывания.

Каждый пациент здесь получает:

Светлый уютный одно- или многоместный номер с санузлом.

Персональное пятиразовое питание, включающее витаминизированные полезные продукты.

Специальное оснащение: инвалидные кресла, тревожные кнопки, ходунки, функциональные кровати и т. п.

Регулярный медицинский контроль и ежедневный мониторинг здоровья.

Персональное внимание и особый уход.

Главная цель создания медицинского пансионата «Тульский дедушка» — организация для беспомощных и больных людей таких условий, при которых они бы не чувствовали обречённость, боль и страх.

Специалисты пансионата стремятся помочь людям оставаться прежними, по максимуму вернуть нормальное качество жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В чём же именно преимущество ухода за больным человеком в пансионате перед уходом даже самыми любящими близкими, но без специальных навыков?

Каждый пациент получает профессиональное медицинское обслуживание и круглосуточный полноценный уход.

Ежедневно больного осматривает профильный врач.

Боль снимают качественными медикаментозными препаратами.

Регулярно проводится профессиональный массаж.

Специалисты оказывают психологическую помощь.

Сёстры кормят, моют, переодевают, расчесывают пациентов, общаются с ними.

В пансионате работают специалисты высокой квалификации в восстановлении больных после инсульта. Они знают все тонкости и способы возврата утерянных функций, облегчения болезненности, и поддерживают оптимальное самочувствие пациентов.

Помните, инсульт — не приговор! При помощи профессионалов есть шанс вернуть человека частично или полностью к обычной жизни.

8 (4872) 44-04-80,

8 (953) 192-78-27.

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