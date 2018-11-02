город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти

Партнерский материал

Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти

Обзор Myslo – салоны красоты и школы красоты в Туле, в которых можно получить новый образ и стать мастером.

Мастерская красоты

«Мастерская красоты» — это, пожалуй, первая в Туле студия профессиональной колористики волос.

Мастера с опытом всех современных видов окрашивания подарят вам совершенно новый образ или помогут обновить и поддержать ваш любимый оттенок волос.

Покрасились в чёрный, а теперь хотите другой оттенок, но не знаете, как правильно и эффективно перекраситься? Хотите стать ослепительной блондинкой, но никак не получается избавиться от желтизны?

Приходите в «Мастерскую красоты»! Здесь знают все секреты окрашивания волос.

В этой студии вам предложат множество вариантов поддержания здоровья и лечения волос, например:

  • Лечение волос Joico,
  • Систему восстановления Glodal.

Стилист-парикмахер и колорист помогут вам выбрать и воплотить в жизнь любой оттенок волос и стрижку, от минимального поддержания формы до кардинальной смены длины волос.

В «Мастерской красоты» можно записаться к высококлассному мастеру по визажу (с опытом работы в Москве), а также к специалисту по архитектуре бровей.

Кроме того здесь проводится обучение мастеров. Хотите работать в сфере красоты? Приходите учиться!

Галерея
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 1
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 2
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 3
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 4
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 5
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 6
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 7
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 8
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 9
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 10
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 11
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 12
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 13
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 14
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 15
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 16
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 17
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 18
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 19
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 20
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 21
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 22
показать все фотографии

Тула, ул. Ф. Энгельса, 53
8 (902) 901-45-45.

Инстаграм

ВК

 

Polly. S Beauty. room

Каждой женщине в любом возрасте важно, как она выглядит. Ведь от того, насколько она чувствует себя красивой и ухоженной, зависит уверенность в себе, впечатление, которое она производит на окружающих, а значит, успех в делах и даже здоровье.

Ключевыми составляющими женского образа являются глаза. Например, когда брови красиво очерчены, они становятся не только прекрасным обрамлением глаз, но и помогают визуально смягчить резкие черты лица или скорректировать его особенности.

Придание бровям идеальной формы и приятного эстетического вида — это искусство, ведь броу-мастер не просто проводит традиционное выщипывание, а формирует правильный изгиб с учётом овала лица, а также окрашивает и прорисовывает нужные участки, выполняет специальные салонные процедуры с долгим эффектом, а также даёт рекомендации по ежедневному уходу и макияжу.

Мастера студии Polly. S Beauty.room знают все секреты современной архитектуры бровей. Здесь вам помогут поменять свой образ, скорректировать черты лица и просто стать ещё прекраснее!

Ещё один способ подчеркнуть взгляд — нарощенные ресницы. Это очень удобно в любое время года, чтобы использовать минимальное количество косметики или избежать необходимости её применения вообще. Ваши глаза будут яркими всего лишь за счёт густых и длинных ресниц, а лицо станет выразительнее и привлекательнее.

Выбор надёжного мастера очень важен на пути к обретению роскошных ресниц. Работа должна быть выполнена качественно, главное — без ущерба здоровью и качественными материалами.

В студии Polly. S Beauty. room работает сертифицированный мастер, который знает и строго соблюдает все нюансы качественных и безопасных бьюти-процедур.

Здесь вы сможете сделать как полное наращивание ресниц, так и частичное — для устранения дефектов своих ресниц и корректировки уже нарощенных.

А ещё в этой студии можно сделать профессиональный макияж на любой случай, от повседневного до вечернего или яркого и необычного — для особого случая.

Все услуги проводятся с помощью профессиональной косметики и средств класса-люкс.

Студия расположена самом центре Тулы.

Хотите стать ещё прекраснее? Записывайтесь!

Галерея
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 1
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 2
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 3
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 4
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 5
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 6
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 7
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 8
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 9
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 10
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 11
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 12
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 13
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 14
показать все фотографии

Тула, ул. Советская, 72

Запись в директ Инстаграм,
WhatsApp, Viber +7 (915)696-77-81

 

BRENDA

SPA Студия BRENDA — это дружная команда мастеров с опытом, которые постоянно учатся и следят за новыми тенденциями, чтобы дарить своим клиентам красоту.

К вашим услугам:

  • Шугаринг,
  • Ламинирование ресниц,
  • Художественное оформление бровей,
  • Ботокс для ресниц,
  • Биотатуаж бровей,
  • SPA-процедуры для лица и тела,
  • Продажа косметики.

Хотите, чтобы ваша кожа была гладкой? Шугаринг – современный, удобный и, пожалуй, лучший уход за телом! Надоели бритва, раздражение и колючки? Записывайтесь в SPA Студию BRENDA на шугаринг! Профессиональные мастера сделают процесс сахарной депиляции комфортным.

Главная задача в работе мастеров этой студии — красота и здоровье каждой гостьи, которая пришла, чтобы
стать неотразимой.

Кроме качественных услуг специалист с удовольствием поделится своими знаниями и даст рекомендации по уходу дома.

Все услуги выполняются только с помощью профессиональных средств и одноразовых материалов. Здесь тщательно следят за полной дезинфекцией поверхностей.

SPA Студия BRENDA приглашает на художественное оформление
бровей и spa-уход.

В процедуру входит:

  • Подбор формы,
  • Очищение зоны бровей мицеллярной водой,
  • Скрабирование Professional Brow Scrub,
  • Очищение зоны бровей шампунем CC Brow,
  • Архитектура формы,
  • Укладка гелем.
  • Консультация по уходу и при необходимости отращиванию бровей.

Добро пожаловать в SPA Студию BRENDA!

Галерея
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 1
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 2
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 3
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 4
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 5
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 6
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 7
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 8
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 9
Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти, Фото: 10
показать все фотографии

Тула, ул. Советская, 23
8 (953)970-90-09
8 (920)740-24-47

ВК

Инстаграм

сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Тульские мастера красотывыбираемкуда пойти
Место
Тула
Прочее
Салоны красоты в Тулетульские студии красоты
Выходные в Туле: 2-5 ноября
Выходные в Туле: 2-5 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.