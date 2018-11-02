Тульские мастера красоты: выбираем, куда пойти

Обзор Myslo – салоны красоты и школы красоты в Туле, в которых можно получить новый образ и стать мастером.

Мастерская красоты

«Мастерская красоты» — это, пожалуй, первая в Туле студия профессиональной колористики волос.

Мастера с опытом всех современных видов окрашивания подарят вам совершенно новый образ или помогут обновить и поддержать ваш любимый оттенок волос.

Покрасились в чёрный, а теперь хотите другой оттенок, но не знаете, как правильно и эффективно перекраситься? Хотите стать ослепительной блондинкой, но никак не получается избавиться от желтизны?

Приходите в «Мастерскую красоты»! Здесь знают все секреты окрашивания волос.

В этой студии вам предложат множество вариантов поддержания здоровья и лечения волос, например:

Лечение волос Joico,

Систему восстановления Glodal.

Стилист-парикмахер и колорист помогут вам выбрать и воплотить в жизнь любой оттенок волос и стрижку, от минимального поддержания формы до кардинальной смены длины волос.



В «Мастерской красоты» можно записаться к высококлассному мастеру по визажу (с опытом работы в Москве), а также к специалисту по архитектуре бровей.

Кроме того здесь проводится обучение мастеров. Хотите работать в сфере красоты? Приходите учиться!

Тула, ул. Ф. Энгельса, 53

8 (902) 901-45-45 .

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Polly. S Beauty. room

Каждой женщине в любом возрасте важно, как она выглядит. Ведь от того, насколько она чувствует себя красивой и ухоженной, зависит уверенность в себе, впечатление, которое она производит на окружающих, а значит, успех в делах и даже здоровье.

Ключевыми составляющими женского образа являются глаза. Например, когда брови красиво очерчены, они становятся не только прекрасным обрамлением глаз, но и помогают визуально смягчить резкие черты лица или скорректировать его особенности.

Придание бровям идеальной формы и приятного эстетического вида — это искусство, ведь броу-мастер не просто проводит традиционное выщипывание, а формирует правильный изгиб с учётом овала лица, а также окрашивает и прорисовывает нужные участки, выполняет специальные салонные процедуры с долгим эффектом, а также даёт рекомендации по ежедневному уходу и макияжу.

Мастера студии Polly. S Beauty.room знают все секреты современной архитектуры бровей. Здесь вам помогут поменять свой образ, скорректировать черты лица и просто стать ещё прекраснее!

Ещё один способ подчеркнуть взгляд — нарощенные ресницы. Это очень удобно в любое время года, чтобы использовать минимальное количество косметики или избежать необходимости её применения вообще. Ваши глаза будут яркими всего лишь за счёт густых и длинных ресниц, а лицо станет выразительнее и привлекательнее.

Выбор надёжного мастера очень важен на пути к обретению роскошных ресниц. Работа должна быть выполнена качественно, главное — без ущерба здоровью и качественными материалами.

В студии Polly. S Beauty. room работает сертифицированный мастер, который знает и строго соблюдает все нюансы качественных и безопасных бьюти-процедур.

Здесь вы сможете сделать как полное наращивание ресниц, так и частичное — для устранения дефектов своих ресниц и корректировки уже нарощенных.

А ещё в этой студии можно сделать профессиональный макияж на любой случай, от повседневного до вечернего или яркого и необычного — для особого случая.

Все услуги проводятся с помощью профессиональной косметики и средств класса-люкс.

Студия расположена самом центре Тулы.

Хотите стать ещё прекраснее? Записывайтесь!

Тула, ул. Советская, 72

Запись в директ Инстаграм,

WhatsApp, Viber +7 (915)696-77-81

BRENDA

SPA Студия BRENDA — это дружная команда мастеров с опытом, которые постоянно учатся и следят за новыми тенденциями, чтобы дарить своим клиентам красоту.

К вашим услугам:

Шугаринг,

Ламинирование ресниц,

Художественное оформление бровей,

Ботокс для ресниц,

Биотатуаж бровей,

SPA-процедуры для лица и тела,

Продажа косметики.

Хотите, чтобы ваша кожа была гладкой? Шугаринг – современный, удобный и, пожалуй, лучший уход за телом! Надоели бритва, раздражение и колючки? Записывайтесь в SPA Студию BRENDA на шугаринг! Профессиональные мастера сделают процесс сахарной депиляции комфортным.

Главная задача в работе мастеров этой студии — красота и здоровье каждой гостьи, которая пришла, чтобы

стать неотразимой.

Кроме качественных услуг специалист с удовольствием поделится своими знаниями и даст рекомендации по уходу дома.

Все услуги выполняются только с помощью профессиональных средств и одноразовых материалов. Здесь тщательно следят за полной дезинфекцией поверхностей.

SPA Студия BRENDA приглашает на художественное оформление

бровей и spa-уход.

В процедуру входит:

Подбор формы,

Очищение зоны бровей мицеллярной водой,

Скрабирование Professional Brow Scrub,

Очищение зоны бровей шампунем CC Brow,

Архитектура формы,

Укладка гелем.

Консультация по уходу и при необходимости отращиванию бровей.

Добро пожаловать в SPA Студию BRENDA!

Тула, ул. Советская, 23

8 (953)970-90-09

8 (920)740-24-47

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