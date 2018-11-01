Выходные в Туле: 2-5 ноября

Нам предстоят длинные выходные, в программе которых Всероссийская акция «Ночь искусств», фестиваль кинокомедий, презентации новых альбомов звезд и зажигательные танцы.

Ночь искусств

Главное событие этих выходных — Всероссийская акция «Ночь искусств». 4 ноября с 18.00 акция пройдет во всех культурно-развлекательных объектах Тулы. В Тульском областном театре юного зрителя акция пройдет чуть раньше — 3 ноября в 20.00

Полная афиша бесплатных мероприятий на «Ночь искусств» доступна по ссылке.

Фестивали

Когда: 3-9 ноября, открытие 3 ноября в 18.30 в ГКЗ

Где: на пяти площадках города: ГКЗ, к/т «Киносити», к/т «Алмаз», к/т «Октябрь», Тульский областной центр молодежи

Вход по бесплатным приглашениям, которые можно получить в кассах всех площадок фестиваля.

В субботу стартует кинофестиваль российских комедий «Улыбнись, Россия!». Как и в предыдущие годы, туляков и гостей региона ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии и, конечно, новые комедии.



Во второй раз на суд зрителей будут вынесены зарубежные картины. В этом году зрители увидят киноленты из Италии, Франции, Испании, Бельгии.

На фестиваль приедут специальные гости, среди которых Михаил Боярский, Александр Масляков и Павел Глоба и многие другие. Полное расписание фестиваля доступно в афише.

Когда: 4 ноября, воскресенье, 14.00

Где: Тульский кремль, музей

Вход свободный.

В воскресенье в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет ХII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

Гостей ждет насыщенная программа: выступление народных творческих коллективов из Тульской и Московской области, народные игры и забавы, мастер-классы, выставка национальных костюмов, знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства.

Когда: 3-4 ноября, суббота, воскресенье, 10.30

Где: 127*А класс, тренинговый центр, Тула, пр. Ленина, 127-а

Вход свободный.

3-4 ноября в тульском мобильном пространстве 127А*КЛАСС пройдет фестиваль трансформационных игр. На этом мероприятии гости познакомятся с одним из психологических инструментов работы над собой — трансформационными играми.

С помощью трансформационных игр можно будет проработать несколько жизненных направлений: работа с целями и задачами, работа с отношениями, с поиском своего дела и предназначения, с препятствиями на жизненном пути, с вопросами благосостояния и поиска спутника жизни. Правила проведения игр и полное расписание можно найти в афише.

Танцевальный праздник

Когда: 4 ноября, воскресенье, 09.00

Где: Дворец культуры, ОАО «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52

Цена: 600 р., только в myslo-кассе — 360 р.

В воскресенье в ДК « Туламашзавода » состоится зрелищный танцевальный праздник. Здесь пройдет чемпионат Тульской области по сценическим видам хореографии. В соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастных категорий от 7 до 50 лет. Участники представят сольные и командные танцевальные номера в дисциплинах: классический танец, деми-классика, джаз, модерн, народный танец, стилизованный танец, эстрадный танец, street show.

Концерты

Когда: 3 ноября, суббота, 19.00

Где: Дворец культуры, ОАО «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52

Цена: 1500 р.

В субботу в Туле выступит молодой, но очень перспективный коллектив Artik & Asti. Группа звучит в ротации популярных радиостанций и успела завоевать несколько крупных музыкальных премий. На концерте группа исполнит полюбившиеся хиты из своего платинового альбома «Здесь и сейчас».

Когда: 3 ноября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 1000 р.

3 ноября на сцене Harat's pub выступит белорусская cупергруппа Trubetskoy бывших участников «Ляпис Трубецкой». Группа была воссоздана в 2014 году экс-участниками коллективов «Ляпис Трубецкой» и «Крамбамбуля». На концерте группа представит как собственные песни, так и золотые хиты эпохи «Ляписов» («Ты кинула», «Котик», «Евпатория», «Яблони» и др.).

Когда: 3 ноября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 1100 р.

Один из гостей фестиваля «Улыбнись, Россия!» выступит перед тульскими зрителями со своей отдельной программой. Дмитрий Назаров выступит в Тульской филармонии как чтец. В программу вечера войдут стихи и проза русских поэтов и писателей.

Когда: 3 ноября, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

В субботу на сцене рок-клуба М2 выступит легендарная метал-группа «Чёрный Обелиск». На концерте музыканты представят свой новый, десятый по счету альбом. Также в программу большого концерта, по традиции, войдут все главные хиты группы с прошлых релизов. Десятая по счёту пластинка в дискографии легендарной команды должна стать настоящим откровением для многочисленных болельщиков «Обелиска».

Когда: 3 ноября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51

Цена: от 1300 р.

Вечеринки

Когда: 3 ноября, суббота, 21.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный и депозит 500 р. (на эту сумму делаете заказ в баре либо единовременный, либо несколько заказов).

Празднование Хеллоуина продолжается. В «Типографии» пройдет крутая зомби-вечеринка GAC-ZOMBIE party.

С 21.00 каждый «живой» может стать зомби благодаря профессиональным мейкаперам, а если ты уже зомби, то ковыляй на танцпол. Весь вечер классические фильмы ужасов и отличная музыка, а также съемка тульского видеоблога. Это будет самое большое скопление зомби, и такое пропустить никак нельзя.

Детям

Когда: 4 ноября, воскресенье, 14.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 1000 р.

В воскресенье в Тульской филармонии состоится легендарный 3D-мюзикл «Остров сокровищ». Пять юных актеров, исполняющих роль Джима Хокинса (Лев Аксельрод, Ален Ершов, Андрей Клубань, Михаил Смирнов и Александр Савинов), приняли участие в конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале, а «Песня о свободе» стала настоящим хитом не только в России, но и далеко за её пределами. Потрясающая история поразит и детей, и взрослых.

Когда: 3 ноября, суббота, 12.00 и 17.00, 4 ноября, воскресенье, 12.00

Где: Тульский государственный цирк, Тула, ул. Советская, 96

Цена: 500-1500 р.

В длинные праздничные выходные в Тульском государственном цирке продолжает свою работу шоу «Цирк на воде». Представление разворачивается на озере с 15-метровыми фонтанами, каскадами и водопадом. Главная героиня представления — маленькая девочка, которая путешествует по чудесной стране. В программе яркие номера в исполнении артистов животных, трюки эквилибристов канатоходцев, лазерное шоу и самый захватывающий трюк — борьба дрессировщика с крокодилом.

Когда: 3-4 ноября, суббота-воскресенье

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: детский — 100 р., взрослые — 150 р., дети до 5 лет — бесплатно.

Еще на выходных пройдет выставка кошек, организованная клубом «Микс». На выставке будут представлены кошки нескольких пород: мейн-куны, британские, сибирские, скоттиш фолды/хайленд фолды, скоттиш страйты/хайленд страйты, абиссинские, сфинксы.

В программе монопородные шоу (от 15 животных), ринги между породами, аквагрим и конкурсы.

Спорт

Когда: 4 ноября, воскресенье, 08.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход по предварительной регистрации.

В этом году все желающие смогут отметить знаменательный день на беговой дорожке легкоатлетическим забегом «Россия объединяет». В программе детские дистанции на 300 и 600 метров и основной забег на 3000 метров. Также в программе концерты, ярмарка и горячее питание на финише.

Когда: 2 ноября, пятница, 14.00, 16.00, 3-4 ноября, суббота-воскресенье

11.30

Где: «Игровые виды спорта», спортивная школа, Тула, ул. Демьянова, 26-а

Вход свободный.

В спортивной школе «Игровые виды спорта» пройдет турнир по баскетболу среди команд юношей 2005 г. р. и моложе. В этом году за победу будут бороться пять баскетбольных команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Орла.

Выставка

Когда: 2-5 ноября, пятница-понедельник, 10.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский пр., 16

Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно

На этой неделе в Туле открывается выставочный проект государственного музея-заповедника «Царицыно» при поддержке правительства Тульской области. Посетители увидят более 60 работ самых ярких художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века. В мире наивного искусства можно всё: прижаться щекой к пантере, отрастить бороду-самобранку, переехать в просторную квартиру с красными обоями и познакомиться с Пушкиным. Здесь не всегда действуют законы времени, гравитации и перспективы, но сюжеты повседневной жизни неизменно обретают вес и значимость мифа.

А что в кино?

В кино вышел еще один ужастик в честь Хеллоуина. По сюжету фильма парочка ребят, гуляя по заброшенному дому, находит там странную книгу «Беспокойный Хеллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.

Цена: от 140 р.