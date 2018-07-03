Анастасия Волочкова: «Творческий мир — это клубок целующихся змей»

Фото Алексея Пирязева.

На днях с благотворительными концертами в Туле выступила одна из самых неординарных представительниц современного шоу-бизнеса Анастасия Волочкова. И дала корреспонденту Myslo эксклюзивное интервью.

Собираясь на встречу, я никак не ожидала теплого приема от человека, коллеги которого постоянно стараются достать каверзными и бестактными вопросами. Однако опасения мои оказались напрасными: собеседница была мила, в меру проста и, как мне показалось, очень искренна. Я говорила с женщиной, которая вынесла из прожитого и пережитого собственное твердое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И ещё одна приятно удивившая меня деталь: Анастасия очень правильно, легко и красиво говорит, что нынче большая редкость.

- Анастасия, Вы сегодня выступали в новом микрорайоне, который для многих семей стал первым самостоятельным жильем. А какой была ваша первая, отдельная от родителей квартира? Вы снимали ее или купили сами?

- Начну с того, что после рождения я два года с родителями жила в коммуналке. Времени этого не помню, но факт такой в моей биографии есть. Потом мы жили на окраине Санкт-Петербурга, а когда поступила в Мариинку, папа с мамой захотели купить жильё поближе к театру, чтобы я не мучилась в долгих переездах. Продали нашу квартиру и папино место в гараже, чтобы переехать в однушку в центре. Но маклеры, причём, знакомые, обманули. И мы остались в одночасье и без крыши над головой, и без денег… В прямом смысле — на улице. Скитались по съёмным квартирам, жили тесно: мама, папа, я, бабушка-инвалид, кот, собака, попугайчик Пашка и хомячок Вася. Я знаю, что такое спать на полу… С первого крупного гонорара я сразу же купила квартиру родителям, в центре, около Мариинского театра, сейчас там мама живёт. Папе тоже апартаменты приобрела, когда они с мамой расстались.

Что касается Москвы, то первая квартира была съёмной. Когда стала жить с Сулейманчиком Керимовым — меня связывало с ним три года настоящей, серьёзной любви — он подарил мне квартиру в Москве. И она была ценна не своей рыночной стоимостью, а именно тем, что я живу там с любимым человеком. Это то жильё, о котором я могу сказать, что оно полностью моё, собственное.

- Помимо квартиры, у Вас теперь есть роскошный особняк?

- Купить его меня вынудило жуткое происшествие, которое случилось четыре года назад. Мы тогда снимали дом, и туда ворвались грабители. Они связали хозяюшку нашу, её мужа, дочку Аришу, украли все украшения, которые были подарены за мою жизнь, все до единого!

После этого кошмара я пообещала сама себе, что найду силы и возможность купить свой собственный дом. Я это сделала, и хочу сказать — этот особняк я заслужила!

- Вы упомянули о дочке… Какие у вас с ней отношения? Чем она увлекается? Проявляет артистические, танцевальные способности? Кем хочет стать?

- У нас с Аришей отношения прекрасные! Сложные — да, но по душевной теплоте просто супер! Для меня она всё — и друг, и мой советчик. Да-да, она нередко даёт мне дельные советы! Она своенравная девочка, но я мама уж слишком добрая: позволяю ей всё! Но она пользуется этим не как вседозволенностью, а с большим уважением. У неё есть даже кредитная карта, которую я привязала к своей. Так удобно просто, чтоб она не ходила с наличкой.

- Вы помните себя в этом возрасте?

- Конечно! Я уже училась в балетном училище имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Сейчас никто не верит, но я пришла туда, не имея никаких данных — ни растяжки, ни гибкости, ни подъёма, ни выворотности — ничего! Только подходящее телосложение и огромную мечту стать балериной! Чтобы помочь моей мечте сбыться, родители наняли частного педагога, с которым я каждый божий день после училища по два академических часа занималась. Времени и сил на развлечения не оставалось никаких.

- Ариадна — человек творческий? Чем она сейчас увлекается?

- Восемь с половиной лет она была солисткой в детском музыкальном театре «Домисолька». Но в какой-то момент она сказала: «Мама, я не хочу больше петь». И всё! Правда, сейчас, когда отдыхали на Кипре, она и реп читала, и пела. Мне кажется, её отказ от серьёзного занятия вокалом — дань переходному возрасту. Поживём — увидим. Сейчас Ариша немножко танцами занимается, немного фотографией. Говорит: кем хочу, тем и стану. Пожалуйста, я мешать не буду. Я даю ей свободу выбора, что-то навязывать ребёнку — это хуже нет!

Из серьёзных увлечений у Ариши конный спорт. Причём, она сама лошадку моет, чистит, расчёсывает, седлает и прочее. После занятий приводит в денник, обихаживает и ведёт в поле пастись. По три - три с половиной часа проводит в клубе.

Мы обе ждём, когда из Европы доставят жеребца Зорро — чистопородного фриза. Его нам подарил один очень благородный человек, тот же, кто подарил этот великолепный камень (показывает на перстень с огромным турмалином Параиба и бриллиантами).

- Это правда, у Вас с дочкой сейчас один размер одежды?

- Нет, ещё не совсем. Но есть одежда, которую она берёт у меня поносить. Хотя и я у неё кое-что беру! Например, пару лет назад Коля Басков подарил ей летнее платье от Dolce & Gabbana. Арише оно было ниже колена, а мне — в самый раз. Прекрасное платье, я его до сих пор на югах с удовольствием иногда надеваю! Есть ещё костюм для верховой езды, который Арише знакомая портниха сшила. Так я его тоже ношу с радостью. Меняться с дочкой одеждой — это так здорово!

- Покупая для себя одежду, Вы отдаёте предпочтение брендовой?

- Да ну, что вы! Иногда покупаю совсем недорогие вещи, потому что они мне просто нравятся. Я не слежу за модными тенденциями, не хочу делать то, что людям навязывают. Кто-то сказал: в этом сезоне будет модным «горошек». И что? Давайте все немедленно оденемся в «горошек»? Нелепо же, согласитесь!

На мой взгляд, одежда должна быть качественной, опрятной, скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры. Я не опираюсь на мнение толпы.

У меня есть страничка в Instagram, куда стаями заходят проплаченные «критики» и блоггеры. Их задача по жизни — писать гадости обо мне и других людях. Им никогда не угодишь! Надеваешь короткое платье — ляжки оголила, как проститутка! Надеваешь длинное — зачем вы прячете красоту своих стройных ножек? Джинсы надела — ой, прям, как бомж! Стразы — ишь вырядилась, как на карнавал!

- Да, пользователи интернета и пресса обсуждают каждое ваше фото, наряд, поступок. Вас это напрягает или наоборот, забавляет? Вы не устаете от столь пристального внимания?

- Раньше очень огорчалась, часто даже плакала. Но потом поняла, что просто в этой жизни не прощают успех, красоту, независимость, умение оставаться собой, совершать добро, быть смелой в своих убеждениях, высказываниях и поступках. Я такая, какая есть. И меняться в угоду кому-либо не собираюсь.

- Вы прекрасно выглядите, наверняка есть какие-то секреты красоты?

- Да какие секреты, все они давно уже известны! Каждое утро, как встаю, — окунаюсь в ледяную купель, которая возле дома стоит. Зимой лёд топориком разобью и ныряю. А потом — в душ! Ну, и баня, конечно! Это — особая тема в моей жизни, дважды в неделю я обязательно парюсь. Иногда чаще, если какие-то утомительные съёмки, например, или концерт большой… Творческий мир, вы ж знаете — это какой-то клубок целующихся змей! В глаза улыбаются, а за спиной такое говорят — волосы дыбом. В бане весь негатив уходит, вся усталость… Баня у меня особенная, авторская, её ставили настоящие мастера из Тарусы. Помимо прочих, там есть несколько деревянных фигурок балеринок, которые они делали с моих фотографий. А ещё Щелкунчик, ведь с дебюта в этом балете Чайковского начался мой путь наверх…

- Это правда, что Вы совсем не употребляете соль?

- Да, но острое очень люблю, могу стручок перца чили съесть и не поморщиться — вкусно! Просто обожаю суп Том-Ям на кокосовом молоке с большим количеством специй, я к нему на Мальдивах пристрастилась. Его очень хорошо готовит наша хозяюшка Раечка. Правда, по моей просьбе, вместо креветок кладёт туда грибы. Перед занятиями в своей балетной студии нередко съедаю тарелочку горячего острого том-яма — разогревает прекрасно!

- Что, помимо супа, входит в Ваш рацион?

- Салатные листья всех видов: корн, романо, айсберг, руккола… А ещё — брокколи, цукини, шпинат, спаржа, кабачки любых видов. Всё зеленое, всё, что хлорофилл содержит. Из белка — отварная на пару курица и яйца всмятку.

- Татуировка на Вашей спине очень похожа на ту, которая есть у Анджелины Джоли…

- Всё верно, её делал тот же тайский монах, который работал с голливудской звездой. Я долго его искала, нашла. Тату имеют определённое значение, и не раз меня выручали.

- Кто разрабатывает Ваши роскошные сценические наряды?

- Многие — заслуга моего любимого российского дизайнера Ирины Степановой. Конечно же, я там тоже руку прикладываю: люблю всякие блёстки, стразы…

- Ваш девиз по жизни?

- «Я ни о чём не жалею»!

- Если есть свободная минутка, что читаете?

- Любимый автор — Ошо Раджниш. Много его книг прочитала, все прекрасны: «Горчичное зерно», «Заратустра — танцующий бог», «Белый лотос»… Очень понравился роман Ги де Мопассана «Жизнь».

- Какую музыку слушаете на отдыхе?

- Честно говоря, российская эстрада мне не нравится. Из наших исполнителей слушаю Леонида Агутина. Из западных — Энигма, Эниа, Мадонна, Джордж Майкл…

- Любимое место отдыха?

- Мальдивы! Это настоящий рай на Земле!

из досье myslo

Анастасия Юрьевна Волочкова

Родилась 20 января 1976 г. в Ленинграде.

Балерина, танцовщица и общественный деятель.

Заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии, народная артистка Северной Осетии-Алании.

Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца».

Училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой .

Танцевала главные партии в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Жар-птица» и др.

Начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 г., затем в Большом театре. С 2003 года работает над сольными проектами.

Семья: разведена, дочь Ариадна (2005 г. р.).