Торговый дом «Фактум»: строительство в удовольствие

Каждый, кто хоть раз сталкивался со строительством дома, знает, как важно учесть все нюансы до начала процесса.

Одним из главных моментов при начале строительства является выбор поставщика строительных материалов. Нередко, этот выбор отнимает колоссальное количество времени и сил, а ошибка грозит вам сорванными сроками работ и прочей головной болью.

Поэтому так важно заручиться помощью профессионалов, которые не только помогут снять с Вас сложные и ответственные моменты работ, помогут в выборе материалов, но и сделают монтаж качественно и в срок.

Компания «Фактум» предоставляет весь комплекс услуг — от подбора материалов до доставки их на объект в строго в оговорённые сроки.

Строительство дома будет вам в радость и по привлекательной цене!

Уже более 20 лет компания «Фактум» успешно работает на рынке строительных материалов, являясь одним из крупнейших дистрибьюторов кровельных и фасадных материалов в России. Покупателей радует широкий ассортимент и наличие нужного количества каждого товара, а ещё регулярное расширение линейки новыми продуктами и брендами.

Теперь магазин «Фактум» открылся и в Туле на ул. Мосина, 2Б. Он работает с 09.00 до 18.00. А с менеджером вы можете договориться о встрече в любое время по телефону 8 (930) 791-08-19.

«Фактум» экономит ваши деньги.

Компания работает без посредников! Наличие прямых контрактов с производителями позволяет обеспечивать минимальные цены на весь ассортимент продукции. А регулярные скидки и акции сделают вашу покупку еще приятнее.

«Фактум» экономит ваше время.

Больше нет необходимости тратить драгоценное время на поиск и покупку строительных материалов для вашего дома. Теперь все можно купить в одном месте с удобством и комфортом. При желании, вы можете совершить покупку в этом интернет-магазине, не выходя из дома.

«Фактум» обеспечивает ваше спокойствие.

Здесь всегда идут навстречу клиентам. В случае, если по окончании строительства у вас остались неизрасходованные материалы, вы можете вернуть их обратно в течение 3 месяцев со дня покупки.

С «Фактумом» удобно.

Офис оборудован выставочной зоной. Приезжайте и воочию посмотрите все материалы, их реальный цвет, форму и текстуру. Высококвалифицированный персонал даст вам полную информацию о товаре, а также БЕСПЛАТНО произведет расчет необходимого количества и стоимости материалов.

С «Фактумом» надёжно.

Налаженные многолетние связи с производителями позволяют компании гарантировать 100% оригинальность продукции. Совершая здесь покупку, вы можете получить письменную гарантию производителя, а также инструкцию по установке.

С «Фактумом» практично.

Покупателям не только предоставляют широкий ассортимент отделочных строительных материалов кровли и фасада, водосточных систем и дверей, но и предлагают профессиональную помощь в их монтаже и установке. Заказав услугу монтажа вы будете спокойны и останетесь довольны качеством и скоростью работы.

Компания «Фактум» сегодня:

Один из крупнейших дистрибьюторов кровельных и фасадных материалов;

Более 35 000 наименований продукции;

Более 20 000 м² складских площадей;

Более 50 торговых марок кровельных и фасадных материалов всегда в наличии на складе;

Эксклюзивные контракты с производителями;

Собственное производство;

Филиалы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Казани, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону;

Возможность покупки и оплаты в online в один клик;

Бесплатный замер и расчет материалов;

Услуги доставки материалов до дверей или объекта;

Услуги монтажа и установки входных и межкомнатных дверей.

Тула, ул. Мосина, 2Б

8 (930) 791-08-19