город
город
Регистрация
Обзоры / Кафе/рестораны

Чайхана Зира: восточная сказка в центре Тулы

Чайхана Зира: восточная сказка в центре Тулы

Мечтаете погрузиться в мир восточных блюд и гастрономических открытий? Загляните в ресторан Чайхана Зира и останетесь под впечатлением!

Как давно вы были в восточных странах? В «Чайхане Зира» вы можете отправиться в путешествие, не выходя из-за ресторанного столика. Основа меню — блюда Ближнего и Дальнего Востока.

Знаменитый Чайханский плов, пряный лагман, шурпа, сочные люля-кебаб и знаменитые хачапури по-аджарски… Вам захочется попробовать все, что представлено в меню.

«Чайхана Зира» — это успешный проект, созданный федеральным ресторанным холдингом Milimon Family. Разработал блюда потомственный шеф-повар в третьем поколении Хайрулла Сагдуллаев. Он родился и вырос в солнечном Ташкенте. Кулинарному мастерству и секретам приготовления восточных блюд он научился у отца и деда. 16 лет Хайрулла посвятил профессии, и в 2017 году возглавил кухню ресторана «Чайхана Зира».

Название заведения не случайно. Зира — любимая специя Хайруллы, поэтому ее яркий вкус чувствуется во многих сытных и вкусных блюдах.

Сочные стейки из отборного мяса придутся по вкусу мужчинам, а приготовленный на гриле лосось непременно понравится дамам.

Одни из коронных блюд «Чайханы» — манты и хинкали.

Готовят в ресторане и любимые туляками роллы и итальянские пасты. Так что найти блюдо по вкусу здесь может любой гурман.

Одна из особенностей ресторана — удивительная атмосфера. Благодаря изысканному восточному интерьеру в «Чайхане Зира» вы сразу попадаете в сказку.

Уютные диваны и кресла с ярким орнаментом перенесут вас на Восток. Несколько зон ресторана подойдут для дружеских посиделок, деловых встреч или романтических свиданий.

В ресторане представлено богатое барное меню, разработанное бренд бар-менеджером ресторанного холдинга Milimon Family Александром Булавцевым. В наличии большой выбор алкогольных напитков и коктейлей.

Для безалкогольных посиделок представлен огромный выбор чая, кофе и фрешей.

Загляните в «Чайхану Зира» и отправьтесь в увлекательное гастрономическое путешествие!

 

«Чайхана Зира»

Тула, пр. Ленина, 96

Забронировать столик можно по телефону 520−020.

www.milimon-family.ru/our_brands/chaihanazira

www.instagram.com/chaihanazira

https://vk.com/chaihanazira_tula

Галерея
Чайхана Зира, Фото: 1
Чайхана Зира, Фото: 2
Чайхана Зира, Фото: 3
Чайхана Зира, Фото: 4
Чайхана Зира, Фото: 5
Чайхана Зира, Фото: 6
Чайхана Зира, Фото: 7
Чайхана Зира, Фото: 8
Чайхана Зира, Фото: 9
Чайхана Зира, Фото: 10
Чайхана Зира, Фото: 11
Чайхана Зира, Фото: 12
Чайхана Зира, Фото: 13
Чайхана Зира, Фото: 14
Чайхана Зира, Фото: 15
Чайхана Зира, Фото: 16
Чайхана Зира, Фото: 17
Чайхана Зира, Фото: 18
Чайхана Зира, Фото: 19
Чайхана Зира, Фото: 20
Чайхана Зира, Фото: 21
Чайхана Зира, Фото: 22
Чайхана Зира, Фото: 23
Чайхана Зира, Фото: 24
Чайхана Зира, Фото: 25
Чайхана Зира, Фото: 26
Чайхана Зира, Фото: 27
Чайхана Зира, Фото: 28
Чайхана Зира, Фото: 29
Чайхана Зира, Фото: 30
Чайхана Зира, Фото: 31
Чайхана Зира, Фото: 32
Чайхана Зира, Фото: 33
Чайхана Зира, Фото: 34
Чайхана Зира, Фото: 35
Чайхана Зира, Фото: 36
Чайхана Зира, Фото: 37
Чайхана Зира, Фото: 38
Чайхана Зира, Фото: 39
Чайхана Зира, Фото: 40
показать все фотографии
сегодня, в 19:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
открытие ресторана
Место
Тула
Прочее
чайхана зира
Торговый дом «Фактум»: строительство в удовольствие
Торговый дом «Фактум»: строительство в удовольствие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика