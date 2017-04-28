Чайхана Зира: восточная сказка в центре Тулы

Мечтаете погрузиться в мир восточных блюд и гастрономических открытий? Загляните в ресторан Чайхана Зира и останетесь под впечатлением!

Как давно вы были в восточных странах? В «Чайхане Зира» вы можете отправиться в путешествие, не выходя из-за ресторанного столика. Основа меню — блюда Ближнего и Дальнего Востока.

Знаменитый Чайханский плов, пряный лагман, шурпа, сочные люля-кебаб и знаменитые хачапури по-аджарски… Вам захочется попробовать все, что представлено в меню.

«Чайхана Зира» — это успешный проект, созданный федеральным ресторанным холдингом Milimon Family. Разработал блюда потомственный шеф-повар в третьем поколении Хайрулла Сагдуллаев. Он родился и вырос в солнечном Ташкенте. Кулинарному мастерству и секретам приготовления восточных блюд он научился у отца и деда. 16 лет Хайрулла посвятил профессии, и в 2017 году возглавил кухню ресторана «Чайхана Зира».

Название заведения не случайно. Зира — любимая специя Хайруллы, поэтому ее яркий вкус чувствуется во многих сытных и вкусных блюдах.

Сочные стейки из отборного мяса придутся по вкусу мужчинам, а приготовленный на гриле лосось непременно понравится дамам.

Одни из коронных блюд «Чайханы» — манты и хинкали.

Готовят в ресторане и любимые туляками роллы и итальянские пасты. Так что найти блюдо по вкусу здесь может любой гурман.

Одна из особенностей ресторана — удивительная атмосфера. Благодаря изысканному восточному интерьеру в «Чайхане Зира» вы сразу попадаете в сказку.

Уютные диваны и кресла с ярким орнаментом перенесут вас на Восток. Несколько зон ресторана подойдут для дружеских посиделок, деловых встреч или романтических свиданий.

В ресторане представлено богатое барное меню, разработанное бренд бар-менеджером ресторанного холдинга Milimon Family Александром Булавцевым. В наличии большой выбор алкогольных напитков и коктейлей.

Для безалкогольных посиделок представлен огромный выбор чая, кофе и фрешей.

Загляните в «Чайхану Зира» и отправьтесь в увлекательное гастрономическое путешествие!

«Чайхана Зира»

Тула, пр. Ленина, 96

Забронировать столик можно по телефону 520−020.

www.milimon-family.ru/our_brands/chaihanazira

www.instagram.com/chaihanazira

https://vk.com/chaihanazira_tula