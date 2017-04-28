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В какой городской летний лагерь отправиться ребенку?

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В какой городской летний лагерь отправиться ребенку?

Обзор Myslo: обучающие городские лагеря, которые предлагают тульские организаторы этим летом. 

Скоро лето, и многие родители выбирают — как сделать время каникул для своих детей полезным и интересным. Предлагаем вам несколько детских летних лагерей в черте Тулы, в которых школьники смогут весело и разнообразно отдохнуть и в интересной атмосфере приобрести новые полезные знания.

 

Летняя программа международной школы BIG BEN INTERNATIONAL

Британская летняя школа BIG CITY CAMP

 

Британская летняя школа приглашает детей и подростков от 6 до 15 лет в городской лагерь.

В этом летнем лагере совмещают полезные знания и навыки с приятными играми и увлекательными путешествиями. Здесь дети будут изучать привычные школьные предметы на английском языке в интересном, необычном формате.

Польза:

  • Повышение у детей интереса и положительной мотивации к изучению языка;
  • Снятие языкового барьера;
  • Расширение кругозора;
  • Сертификат о прохождении курса в Британской школе.

Радость:

  • Утренняя зарядка на английском языке;
  • Полезные кислородные коктейли и фиточай;
  • Занятия на свежем воздухе;
  • Новый взгляд на школьные предметы;
  • Посещение самых интересных мест города;
  • Снятие накопившегося за год напряжения и восполнение израсходованных сил.

А какую пользу получат родители?

  • Вы будете уверены в том, что минимум две летних недели уж точно не пройдут зря для вашего ребенка;
  • Ребенок не только отдыхает, но и подтягивает язык;
  • Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;
  • Удобное расположение лагеря в центре города;
  • Индивидуальный подход к каждому ребенку;
  • Заряд эмоций и хорошее настроение на целый учебный год.

Почему стоит прийти в Big City Camp?

  • За 17 лет работы на образовательном рынке Тулы мы подтвердили свой профессионализм и ответственное отношение к делам;
  • Наши преподаватели по-настоящему любят свое дело и, главное, ваших детей;
  • Каждая смена неповторима и является авторской, специально разработанной коллективом нашей школы;

Каждый день в лагере будет проходить английское чаепитие (второй завтрак) по классическим английским традициям, с классической английской выпечкой. Выпечка будет с любовью представлена компанией My murrr DELI.

Обед будет проходить у замечательных партнеров лагеря — в пиццерии «Мама МИА». Детям обеспечат вкусное, сытное и разнообразное питание.

Обед включает в себя:

- салат;
- суп;
- горячее блюдо;
- напиток;
- десерт.

Галерея
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Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.

Каждый день для ваших детей в этом лагере станет незабываемым и будет насыщен положительными эмоциями и яркими впечатлениями!

Лагерь проходит по адресу: Тула, ул. Советская, 56.

BIG CITY CAMP

 

Городской летний лагерь дневного пребывания «Витамин»

Лагерь открывает свои двери этим летом для детей от 6 до 10 лет и будет работать с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00.

 

В течение лагерной смены ребят ждут:

Увлекательные шоу, интересные квесты, веселый КВН, кулинарные и творческие мастер-классы. Здесь ребятам дадут возможность открыть невиданные просторы для фантазии! Влюбленные в свое дело педагоги помогут ребятам полюбить школьные предметы и сделать свои первые настоящие научные опыты.

1 смена «Фабрика звёзд»: 05.06.2017 — 15.06.2017

2 смена «Талантиум»: 19.06.2017 — 30.06.2017

3 смена «Ла-Ла-Лэнд»: 03.07.2017 — 14.07.2017

4 смена «Имаджинариум»: 17.07.2017 — 28.07.2017

Стоимость путевки на 2 недели:

  • Пребывание с 9.00 до 18.00 — 13 800 руб.
  • Пребывание с 9.00 до 13.00 — 7900 руб.
  • Пребывание с 14.00 до 18.00 — 7900 руб.

Стоимость путевки на 1 неделю:

  • Пребывание с 9.00 до 18.00 — 6900 руб.
  • Пребывание с 9.00 до 13.00 — 3500 руб.
  • Пребывание с 14.00 до 18.00 — 3500 руб.

Стоимость путевки на 1 день:

  • Пребывание с 9.00 до 18.00 — 1400 руб.
  • Пребывание с 9.00 до 13.00 — 700 руб.
  • Пребывание с 14.00 до 18.00 — 700 руб.

В стоимость путёвки включено: четырёхразовое домашнее питание (в том числе фрукты и соки), познавательные занятия, культурные мероприятия и экскурсии.

При покупке путёвки до 20 мая — скидка 10%.

Галерея
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Летний лагерь «Витамин» – это:

  1. Интересный досуг,
  2. Индивидуальный подход к каждому ребенку,
  3. Небольшие группы (до 8 человек),
  4. Физическое и творческое развития вашего ребенка каждый день,
  5. Горячее и вкусное питание,
  6. Охраняемая территория с детской площадкой и видеонаблюдением,
  7. Современные оборудованные классы.

Распорядок дня:

9.00 — 9.15 — прием детей,

9.15 — 10.15 — «Веселая подзарядка»

(танцевально-спортивный час),

10.15 — 10.30 — завтрак,

10.30 — 12.00 — творческая мастерская, исторические, географические, математические игры, экскурсии, караоке,

12.00 — 12.20 — обед,

12.20 — 13.00 — open-air kids

(игры на свежем воздухе),

13.00 — 14.00 — час спокойного общения, свободного творчества

(для группы полного дня),

14.00 — 14.15 — прием детей,

14.15 — 15.15 — «Веселая подзарядка»

(танцевально-спортивный час),

15.15 — 15.30 — полдник,

15.30 — 17.00 — «Познавай-ка» (викторины, конкурсы, турниры),

17.00 — 17.20 — ужин,

17.20 — 18.00 — open-air kids

(игры на свежем воздухе),

18.00 — отпуск детей домой.

В городском лагере работают творческие педагоги, которые подарят вашим детям замечательное лето:

1. Локшина Маргарита Евгеньевна (французский и немецкий языки, театр, творчество);

2. Колокольцева Дарья Андреевна (лаборатория любознательных открытий, анимация, IT-специалист);

3. Василенко Александра Владимировна (йога, спортивные праздники и игры, танцы);

4. Старкова Ольга Михайловна (живопись, рисование песком, тестопластика);

5 Николаева Юлия Сергеевна (занятия по риторике и ораторскому искусству, организация предметных игр).

 

Тула ул. Каракозова, 71
8 (4872) 41-80-85

vitaclub-tula.ru

 

Летние каникулы в школе волшебства

Уже ждете лета? Солнышко, тепло, птички и этот вечный вопрос, чем занять ребенка на летних каникулах…

«МамКомпания» и веревочный парк «Остров сокровищ» совместно с детской «ТелеАкадемией» приглашают ваших детей в летний городской лагерь, он же — Летняя школа чародейства, волшебства и телевидения «Хогвартс»!

На две недели дети попадут в настоящую школу волшебников и там научатся этому современному чуду ­­– телевидению!

Представьте, как увлекательно оказаться в сказке и снять об этом целый сюжет, который можно будет показывать родителям и друзьям!

Пожалуй, каждый ребенок, хоть раз смотревший фильм или читавший книгу о Гарри Поттере, мечтает получить заветное письмо и отправиться учиться в Хогвартс.

В летнем лагере дети смогут погрузиться в мир магии:

  • примерить распределяющую шляпу,
  • научиться обращаться с волшебной палочкой,
  • полетать на метле,
  • сыграть в квиддич,
  • поиграть с настоящим реквизитом по мотивам книг о Гарри Поттере.

В общем, почувствовать себя настоящими волшебниками!

Кроме того, к занятиям магией добавятся также уроки телевизионного мастерства. Юные волшебники смогут поработать:

  1. режиссерами,
  2. операторами,
  3. мультипликаторами,
  4. корреспондентами и телеведущими.

Дети создадут свое собственное «Хогвартс ТВ»!

В программе лагеря:

  • Мастер-классы по операторскому искусству, видеомонтажу, мультипликации.
  • Занятия в веревочном парке, включая скалолазание.
  • Творческая мастерская по изготовлению «волшебной палочки».

В течение дня дети будут гулять в Центральном парке, играть в подвижные и настольные игры, читать и вкусно кушать (за качественное трехразовое питание отвечает кафе «Гранд Пицца»).

В завершение двухнедельной смены родителей ждет премьера выпуска новостей «Хогвартс ТВ», а ребят — выпускной в Школе чародейства, волшебства и телевидения!

Лагерь для детей от 5 до 12 лет будет работать с 5 июня по 25 августа в ТЦ «Ликерка Лофт» (пр. Ленина, 85).

Каждая смена длится 2 недели.

Для друзей, братьев и сестер, детей с ограниченными возможностями, чернобыльцев действует система скидок.

Алевтина Орлова, мама дочки Ульяны:

— С летним лагерем на базе веревочного парка мы знакомы уже два года, рекомендовали его своим друзьям и знакомым. Ульяне там очень нравилось. Для меня важно, что дети каждый день гуляли в парке, посещали веревочный парк (мы его очень любим) и было еще много всяческих интересных развлечений. В этом году Уля присоединилась к поклонникам Гарри Поттера, посетила одноименный квест и осталась в полном восторге. Ну а уж 2 недели в «Хогвартсе», да еще и с уроками телемастерства, — это здорово!

 

Бронирование путевок по телефонам: 8 (4872) 570-350, 8 (920) 277-81-56

Подробная информация:

Группа ВК

mamcompany.ru

 

Летний лагерь от частной школы «Данко»

Детский городской лингвистический лагерь «Калейдоскоп»

 

Программа городского лагеря сочетает в себе такое многообразие интересных занятий, что каждый день для вашего ребенка станет уникальной картинкой: яркой, неповторимой, как в детской игрушке калейдоскоп. Каждый день — новый узор! Присоединяйтесь, будет интересно!

Каждый ребенок уникален и неповторим, совсем как стеклышки в калейдоскопе! Но только вместе они могут создать неповторимую картинку, принимая всё новые формы и оттенки!

Смена «Путешествие вокруг света»

Вы готовы отправиться в большое путешествие?! Тогда вам в «Колейдоскоп»!
Каждый день детей будет ожидать не просто новый город, а новая страна. То по Великой китайской стене придется пройтись, то помочь в уходе за пингвинами на полюсе… Одним словом, скучать детям не придётся!

Смена «Культпоход»

Думаете, ходить по музеям — это скучно? А от классической музыки можно только уснуть? Про театры мы вообще молчим: туда же только бабушки ходят... Если ваш ребенок считает всё это скукой смертной, то приводите его в летний лагерь «Калейдоскоп». Правда, предупреждаем, придется его немного разочаровать, ведь всё это — безумно интересно!

Смена «Летим в Испанию!»

Всем-всем! Внимание! Впервые в Туле набираем группу для путешествия по Испании — стране яркого летнего солнца, музыки, экстравагантной культуры и неповторимой кухни! Ах да, совсем забыли сказать — во время нашей поездки не обойдется и без парочки уроков… Уроков испанского с нуля.

Смена «Марвел-тайм»

Ваш ребенок просто обожает фильмы про супергероев? Значит, вы не раз слышали, что он хотел бы обладать загадочными способностями или вообще стать одним из них? Записывайте тогда ваше чадо в наш лагерь на смену «Марвел-тайм», где мы все рука об руку с Железным человеком, Капитаном Америкой и многими другими будем разгадывать загадочные истории и спасать мир!

В программе лагеря:

  • Увлекательные тематические занятия
  • Развитие актерского мастерства
  • Кинопаузы
  • Риторика
  • Треннинги
  • Экскурсии и путешествия
  • Спорт
  • Журналистика
  • Киностудия

И всё это — на иностранном языке (английский, испанский)!

Стоимость 16 000 руб. (2 недели с пн. по пт., 3-разовое питание).

При оплате до 15.05 — скидка 50%!

Тула, ул. Пушкинская, 53

Тула, ул. Кирова, 135
8 (4872) 384 381; 8 (953) 963 11 44

dankotula.ru

 

Летний лагерь от детского Клуба «Подрастайка»

 

Как занять полезными и интересными делами детей на летних каникулах? Как провести лето с пользой и отвлечь ребенка от телевизора и гаджетов?

В детском клубе «Подрастайка» знают секреты увлекательного и полезного лета! Будьте спокойными за своих детей, пока вы на работе.

Все заезды и смены в лагерях тематические.

Педагоги клуба подготовили такие программы, которые не позволят вашим детям скучать! И новые знания, и шумные игры, и веселые концерты, и творческие часы, и интересные экскурсии и еще очень многое запомнится ими в это лето!

Городской летний лагерь «Подрастайка» для детей 5-8 лет

Этот вариант подходит, если ваш ребенок еще мал для самостоятельного проживания в загородном лагере, если ваш садик закрылся на ремонт или ребенок – будущий первоклашка.

Куда приходить?

Детский клуб «Подрастайка» по адресу: Тула, ул. Хворостухина, 13. Лагерь расположен на первом этаже жилого дома в новом микрорайоне, вдали от оживленных трасс.

Большая дворовая территория послужит площадкой для подвижных игр и квестов, а стадион близлежащей школы – площадкой для спортивных эстафет.

Когда начинаем?

Лагерь начинает работать с 19 июня и проработает до 25 августа все будние дни с 8.30 до 18.00.

1 смена 19.06-30.06. «А мы тут плюшками балуемся!»

2 смена 03.07-14.07. «Сейчас вам будет сказочка!»

3 смена 17.07-28.07. «Молчать — не могу!»

4 смена 31.07-11.08. «Акуна-матата!»

5 смена 14.08-25.08. «Вверх!»

Как будем превращать унылые будни в классные каникулы?

  • Сначала мы все перезнакомимся и будем играть в игры для создания настоящей команды и сплочения дружного коллектива;
  • Будем устраивать тематические вечеринки и разыгрывать спектакли;
  • Устраивать спортивные соревнования и много играть на свежем воздухе;
  • Проводить творческие мастер-классы и устраивать выставки работ.

В стоимость (7600 рублей) входит:

  1. 10-дневное пребывание в лагере по будним дням с 8.30 до 18.00.
  2. Завтраки, обеды и полдники.
  3. Работа вожатых (педагогов).
  4. Программа отдыха: игры, конкурсы, мастер-классы и полный набор необходимых материалов.
  5. Экскурсия в черте города.

При покупке 2-х и более путевок скидка 5% на каждую.

Забронировать место можно по телефонам: 8 (910) 150-35-60, 8 (930) 791-04-29 и 8 (4872) 79-04-29 или на сайте

подрастайка-тула.рф

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:29 +1
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