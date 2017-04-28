В какой городской летний лагерь отправиться ребенку?
Обзор Myslo: обучающие городские лагеря, которые предлагают тульские организаторы этим летом.
Скоро лето, и многие родители выбирают — как сделать время каникул для своих детей полезным и интересным. Предлагаем вам несколько детских летних лагерей в черте Тулы, в которых школьники смогут весело и разнообразно отдохнуть и в интересной атмосфере приобрести новые полезные знания.
Летняя программа международной школы BIG BEN INTERNATIONAL
Британская летняя школа BIG CITY CAMP
Британская летняя школа приглашает детей и подростков от 6 до 15 лет в городской лагерь.
В этом летнем лагере совмещают полезные знания и навыки с приятными играми и увлекательными путешествиями. Здесь дети будут изучать привычные школьные предметы на английском языке в интересном, необычном формате.
Польза:
- Повышение у детей интереса и положительной мотивации к изучению языка;
- Снятие языкового барьера;
- Расширение кругозора;
- Сертификат о прохождении курса в Британской школе.
Радость:
- Утренняя зарядка на английском языке;
- Полезные кислородные коктейли и фиточай;
- Занятия на свежем воздухе;
- Новый взгляд на школьные предметы;
- Посещение самых интересных мест города;
- Снятие накопившегося за год напряжения и восполнение израсходованных сил.
А какую пользу получат родители?
- Вы будете уверены в том, что минимум две летних недели уж точно не пройдут зря для вашего ребенка;
- Ребенок не только отдыхает, но и подтягивает язык;
- Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;
- Удобное расположение лагеря в центре города;
- Индивидуальный подход к каждому ребенку;
- Заряд эмоций и хорошее настроение на целый учебный год.
Почему стоит прийти в Big City Camp?
- За 17 лет работы на образовательном рынке Тулы мы подтвердили свой профессионализм и ответственное отношение к делам;
- Наши преподаватели по-настоящему любят свое дело и, главное, ваших детей;
- Каждая смена неповторима и является авторской, специально разработанной коллективом нашей школы;
Каждый день в лагере будет проходить английское чаепитие (второй завтрак) по классическим английским традициям, с классической английской выпечкой. Выпечка будет с любовью представлена компанией My murrr DELI.
Обед будет проходить у замечательных партнеров лагеря — в пиццерии «Мама МИА». Детям обеспечат вкусное, сытное и разнообразное питание.
Обед включает в себя:
- салат;
- суп;
- горячее блюдо;
- напиток;
- десерт.
Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.
Каждый день для ваших детей в этом лагере станет незабываемым и будет насыщен положительными эмоциями и яркими впечатлениями!
Лагерь проходит по адресу: Тула, ул. Советская, 56.
Городской летний лагерь дневного пребывания «Витамин»
Лагерь открывает свои двери этим летом для детей от 6 до 10 лет и будет работать с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00.
В течение лагерной смены ребят ждут:
Увлекательные шоу, интересные квесты, веселый КВН, кулинарные и творческие мастер-классы. Здесь ребятам дадут возможность открыть невиданные просторы для фантазии! Влюбленные в свое дело педагоги помогут ребятам полюбить школьные предметы и сделать свои первые настоящие научные опыты.
1 смена «Фабрика звёзд»:
2 смена «Талантиум»:
3 смена «Ла-Ла-Лэнд»:
4 смена «Имаджинариум»:
Стоимость путевки на 2 недели:
- Пребывание с 9.00 до 18.00 — 13 800 руб.
- Пребывание с 9.00 до 13.00 — 7900 руб.
- Пребывание с 14.00 до 18.00 — 7900 руб.
Стоимость путевки на 1 неделю:
- Пребывание с 9.00 до 18.00 — 6900 руб.
- Пребывание с 9.00 до 13.00 — 3500 руб.
- Пребывание с 14.00 до 18.00 — 3500 руб.
Стоимость путевки на 1 день:
- Пребывание с 9.00 до 18.00 — 1400 руб.
- Пребывание с 9.00 до 13.00 — 700 руб.
- Пребывание с 14.00 до 18.00 — 700 руб.
В стоимость путёвки включено: четырёхразовое домашнее питание (в том числе фрукты и соки), познавательные занятия, культурные мероприятия и экскурсии.
При покупке путёвки до 20 мая — скидка 10%.
Летний лагерь «Витамин» – это:
- Интересный досуг,
- Индивидуальный подход к каждому ребенку,
- Небольшие группы (до 8 человек),
- Физическое и творческое развития вашего ребенка каждый день,
- Горячее и вкусное питание,
- Охраняемая территория с детской площадкой и видеонаблюдением,
- Современные оборудованные классы.
Распорядок дня:
9.00 — 9.15 — прием детей,
9.15 — 10.15 — «Веселая подзарядка»
(танцевально-спортивный час),
10.15 — 10.30 — завтрак,
10.30 — 12.00 — творческая мастерская, исторические, географические, математические игры, экскурсии, караоке,
12.00 — 12.20 — обед,
12.20 — 13.00 — open-air kids
(игры на свежем воздухе),
13.00 — 14.00 — час спокойного общения, свободного творчества
(для группы полного дня),
14.00 — 14.15 — прием детей,
14.15 — 15.15 — «Веселая подзарядка»
(танцевально-спортивный час),
15.15 — 15.30 — полдник,
15.30 — 17.00 — «Познавай-ка» (викторины, конкурсы, турниры),
17.00 — 17.20 — ужин,
17.20 — 18.00 — open-air kids
(игры на свежем воздухе),
18.00 — отпуск детей домой.
В городском лагере работают творческие педагоги, которые подарят вашим детям замечательное лето:
1. Локшина Маргарита Евгеньевна (французский и немецкий языки, театр, творчество);
2. Колокольцева Дарья Андреевна (лаборатория любознательных открытий, анимация, IT-специалист);
3. Василенко Александра Владимировна (йога, спортивные праздники и игры, танцы);
4. Старкова Ольга Михайловна (живопись, рисование песком, тестопластика);
5 Николаева Юлия Сергеевна (занятия по риторике и ораторскому искусству, организация предметных игр).
Тула ул. Каракозова, 71
8 (4872) 41-80-85
Летние каникулы в школе волшебства
Уже ждете лета? Солнышко, тепло, птички и этот вечный вопрос, чем занять ребенка на летних каникулах…
«МамКомпания» и веревочный парк «Остров сокровищ» совместно с детской «ТелеАкадемией» приглашают ваших детей в летний городской лагерь, он же — Летняя школа чародейства, волшебства и телевидения «Хогвартс»!
На две недели дети попадут в настоящую школу волшебников и там научатся этому современному чуду – телевидению!
Представьте, как увлекательно оказаться в сказке и снять об этом целый сюжет, который можно будет показывать родителям и друзьям!
Пожалуй, каждый ребенок, хоть раз смотревший фильм или читавший книгу о Гарри Поттере, мечтает получить заветное письмо и отправиться учиться в Хогвартс.
В летнем лагере дети смогут погрузиться в мир магии:
- примерить распределяющую шляпу,
- научиться обращаться с волшебной палочкой,
- полетать на метле,
- сыграть в квиддич,
- поиграть с настоящим реквизитом по мотивам книг о Гарри Поттере.
В общем, почувствовать себя настоящими волшебниками!
Кроме того, к занятиям магией добавятся также уроки телевизионного мастерства. Юные волшебники смогут поработать:
- режиссерами,
- операторами,
- мультипликаторами,
- корреспондентами и телеведущими.
Дети создадут свое собственное «Хогвартс ТВ»!
В программе лагеря:
- Мастер-классы по операторскому искусству, видеомонтажу, мультипликации.
- Занятия в веревочном парке, включая скалолазание.
- Творческая мастерская по изготовлению «волшебной палочки».
В течение дня дети будут гулять в Центральном парке, играть в подвижные и настольные игры, читать и вкусно кушать (за качественное трехразовое питание отвечает кафе «Гранд Пицца»).
В завершение двухнедельной смены родителей ждет премьера выпуска новостей «Хогвартс ТВ», а ребят — выпускной в Школе чародейства, волшебства и телевидения!
Лагерь для детей от 5 до 12 лет будет работать с 5 июня по 25 августа в ТЦ «Ликерка Лофт» (пр. Ленина, 85).
Каждая смена длится 2 недели.
Для друзей, братьев и сестер, детей с ограниченными возможностями, чернобыльцев действует система скидок.
Алевтина Орлова, мама дочки Ульяны:
— С летним лагерем на базе веревочного парка мы знакомы уже два года, рекомендовали его своим друзьям и знакомым. Ульяне там очень нравилось. Для меня важно, что дети каждый день гуляли в парке, посещали веревочный парк (мы его очень любим) и было еще много всяческих интересных развлечений. В этом году Уля присоединилась к поклонникам Гарри Поттера, посетила одноименный квест и осталась в полном восторге. Ну а уж 2 недели в «Хогвартсе», да еще и с уроками телемастерства, — это здорово!
Бронирование путевок по телефонам: 8 (4872) 570-350, 8 (920) 277-81-56
Подробная информация:
Летний лагерь от частной школы «Данко»
Детский городской лингвистический лагерь «Калейдоскоп»
Программа городского лагеря сочетает в себе такое многообразие интересных занятий, что каждый день для вашего ребенка станет уникальной картинкой: яркой, неповторимой, как в детской игрушке калейдоскоп. Каждый день — новый узор! Присоединяйтесь, будет интересно!
Каждый ребенок уникален и неповторим, совсем как стеклышки в калейдоскопе! Но только вместе они могут создать неповторимую картинку, принимая всё новые формы и оттенки!
Смена «Путешествие вокруг света»
Вы готовы отправиться в большое путешествие?! Тогда вам в «Колейдоскоп»!
Каждый день детей будет ожидать не просто новый город, а новая страна. То по Великой китайской стене придется пройтись, то помочь в уходе за пингвинами на полюсе… Одним словом, скучать детям не придётся!
Смена «Культпоход»
Думаете, ходить по музеям — это скучно? А от классической музыки можно только уснуть? Про театры мы вообще молчим: туда же только бабушки ходят... Если ваш ребенок считает всё это скукой смертной, то приводите его в летний лагерь «Калейдоскоп». Правда, предупреждаем, придется его немного разочаровать, ведь всё это — безумно интересно!
Смена «Летим в Испанию!»
Всем-всем! Внимание! Впервые в Туле набираем группу для путешествия по Испании — стране яркого летнего солнца, музыки, экстравагантной культуры и неповторимой кухни! Ах да, совсем забыли сказать — во время нашей поездки не обойдется и без парочки уроков… Уроков испанского с нуля.
Смена «Марвел-тайм»
Ваш ребенок просто обожает фильмы про супергероев? Значит, вы не раз слышали, что он хотел бы обладать загадочными способностями или вообще стать одним из них? Записывайте тогда ваше чадо в наш лагерь на смену «Марвел-тайм», где мы все рука об руку с Железным человеком, Капитаном Америкой и многими другими будем разгадывать загадочные истории и спасать мир!
В программе лагеря:
- Увлекательные тематические занятия
- Развитие актерского мастерства
- Кинопаузы
- Риторика
- Треннинги
- Экскурсии и путешествия
- Спорт
- Журналистика
- Киностудия
И всё это — на иностранном языке (английский, испанский)!
Стоимость 16 000 руб. (2 недели с пн. по пт., 3-разовое питание).
При оплате до 15.05 — скидка 50%!
Тула, ул. Пушкинская, 53
Тула, ул. Кирова, 135
8 (4872) 384 381; 8 (953) 963 11 44
Летний лагерь от детского Клуба «Подрастайка»
Как занять полезными и интересными делами детей на летних каникулах? Как провести лето с пользой и отвлечь ребенка от телевизора и гаджетов?
В детском клубе «Подрастайка» знают секреты увлекательного и полезного лета! Будьте спокойными за своих детей, пока вы на работе.
Все заезды и смены в лагерях тематические.
Педагоги клуба подготовили такие программы, которые не позволят вашим детям скучать! И новые знания, и шумные игры, и веселые концерты, и творческие часы, и интересные экскурсии и еще очень многое запомнится ими в это лето!
Городской летний лагерь «Подрастайка» для детей 5-8 лет
Этот вариант подходит, если ваш ребенок еще мал для самостоятельного проживания в загородном лагере, если ваш садик закрылся на ремонт или ребенок – будущий первоклашка.
Куда приходить?
Детский клуб «Подрастайка» по адресу: Тула, ул. Хворостухина, 13. Лагерь расположен на первом этаже жилого дома в новом микрорайоне, вдали от оживленных трасс.
Большая дворовая территория послужит площадкой для подвижных игр и квестов, а стадион близлежащей школы – площадкой для спортивных эстафет.
Когда начинаем?
Лагерь начинает работать с 19 июня и проработает до 25 августа все будние дни с 8.30 до 18.00.
1 смена 19.06-30.06. «А мы тут плюшками балуемся!»
2 смена 03.07-14.07. «Сейчас вам будет сказочка!»
3 смена 17.07-28.07. «Молчать — не могу!»
4 смена 31.07-11.08. «Акуна-матата!»
5 смена 14.08-25.08. «Вверх!»
Как будем превращать унылые будни в классные каникулы?
- Сначала мы все перезнакомимся и будем играть в игры для создания настоящей команды и сплочения дружного коллектива;
- Будем устраивать тематические вечеринки и разыгрывать спектакли;
- Устраивать спортивные соревнования и много играть на свежем воздухе;
- Проводить творческие мастер-классы и устраивать выставки работ.
В стоимость (7600 рублей) входит:
- 10-дневное пребывание в лагере по будним дням с 8.30 до 18.00.
- Завтраки, обеды и полдники.
- Работа вожатых (педагогов).
- Программа отдыха: игры, конкурсы, мастер-классы и полный набор необходимых материалов.
- Экскурсия в черте города.
При покупке 2-х и более путевок скидка 5% на каждую.
Забронировать место можно по телефонам: