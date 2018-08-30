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К кому обратиться за юридической помощью в Туле

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К кому обратиться за юридической помощью в Туле

Обзор юридических компаний. 

К кому идти за помощью, если на вас подали в суд? Куда обратиться за грамотной консультацией при продаже квартиры? Что делать, если вы взяли кредит, а платить его оказалось нечем?

Предлагаем вам три юридические компании, которые помогут решить многие судебные и административные вопросы.

 

Адвокат Ион Михайлович Трибой

 

Адвокат Ион Михайлович Трибой — опытный и практикующий адвокат с 23-летним юридическим стажем работы. Он имеет два высших образования — юридическое и психологическое. Уже не один десяток лет Ион Михайлович оказывает квалифицированную юридическую помощь и гарантирует своим доверителям полную конфиденциальность и соблюдение адвокатской тайны.

Ион Михайлович Трибой является адвокатом Тульской областной адвокатской палаты и зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области в реестре адвокатов под регистрационным номером 71/366.

По каким вопросам можно обратиться за помощью к этому адвокату:

  • По любому правовому вопросу в любых отраслях права (уголовное, гражданское, арбитражное, жилищное, семейное, административное).
  • Для защиты ваших прав и законных интересов на предварительном следствии по уголовным делам, в суде первой инстанции (по уголовным и гражданским делам), а также за помощью в обжаловании судебных решений в судах кассационной и надзорной инстанций.
  • Для разрешения любых правовых проблем граждан и юридических лиц в Туле, Тульской области, Москве, Московской области и в любых других регионах Российской Федерации.

Виды юридической помощи, которые предоставляет Ион Михайлович:

  • Уголовные дела
  • Гражданские дела
  • Арбитражные дела
  • Административные дела
  • Семейные споры
  • Жилищные споры
  • Наследственные споры
  • Земельные споры
  • Трудовые споры
  • Помощь при ДТП

Главные принципы хорошего адвоката: профессионализм, порядочность, правдивость, добросовестность и конфиденциальность. Это залог успешного решения дел.

Вам нужен опытный адвокат-профессионал? Звоните Иону Михайловичу Трибою!

Тула, пр. Ленина, 77, офис 608
8 (905) 620-61-94 (круглосуточно, ежедневно, Viber и WhatsApp)

ion@triboyadvokat.ru

triboyadvokat.ru

 

ОК Банкрот-Тула

 

С каждым днем всё большее и большее число граждан России попадают в долговую зависимость. Это напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Вопросы, связанные с невозможностью оплатить расходы и долги могут возникнуть как у обычных людей, которые взяли кредит на различные цели и нужды, так и у представителей бизнеса.

Финансовые долги — это не конец, а, возможно, старт. В этой ситуации есть возможность начать всё с начала
и двигаться дальше!

Банкротство — очень специфическая область гражданско-правовых отношений, и использование общепрофильных юристов для участия в банкротном процессе зачастую оборачивается не только отсутствием экономической выгоды, но и серьёзными убытками. Поэтому лучше пользоваться услугами узкопрофильных, высококвалифицированных специалистов.

«ОК Банкрот» — это крупнейшая сеть юридических компаний, занимающаяся исключительно вопросами банкротства и помощи должникам по кредитам.

Учредителями компании являются известные в стране юристы, за плечами каждого из которых сотни выигранных дел. Благодаря их усилиям была собрана команда профессионалов, имеющих внушительный опыт работы по вопросам банкротства юридических лиц, арбитражного управления и др.

В состав команды входят специалисты, много лет проработавшие в кредитных учреждениях, IT-компаниях и других близких отраслях. Такое объединение гарантирует успешное решение любых вопросов, связанных с банкротством и помощью должникам по кредитам.

Если нет возможности расплатиться с долгами, обратитесь в компанию
«ОК Банкрот-Тула»!

На сегодняшний день «ОК Банкрот» насчитывает 42 филиала по всей России, куда входят 147 юристов и 21 арбитражный управляющий. Один из филиалов находится в Туле.

Благодаря узкой специализации и большому количеству клиентов компания может себе позволить низкие цены на свои услуги. Комфортные, простые и прозрачные тарифные планы разработаны, исходя из нужд клиента.

Несмотря на то, что каждая ситуация индивидуальна, вы сразу будете знать, в какую сумму вам
обойдётся процедура.

Также есть возможность комфортной для клиента оплаты в рассрочку. Миссия компании: «Помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию».

Услуги для граждан

  • Банкротство граждан и ИП — на сегодняшний день единственная гарантированная законом процедура, благодаря которой можно списать все долги.
  • Помощь должникам по кредитам. Вы получите полную защиту, компания возьмёт на себя переговоры и защитит вас, от банков, коллекторов и службы судебных приставов.

Услуги для бизнеса

  • Банкротство юридических лиц. Банкротство предприятия – это единственный институт, благодаря которому можно официально списать долги компании и начать новый бизнес.
  • Взыскание дебиторской задолженности. Контрагенты тянут с возвратом долга? Не стоит ждать, когда долг уже будет невозвратным. Воспользуйтесь услугой по возврату дебиторской задолженности.

Здесь вы можете посмотреть истории успеха клиентов.

Начните жизнь с чистого листа с «ОК Банкрот-Тула»!

Тула, ул. Циолковского, 2-г, офис 32
8 (4872) 74-03-97

tula@okbankrot.ru

okbankrot.ru

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ТРИБУН, правовое бюро

 

Правовое бюро «ТРИБУН» профессионально оказывает юридические услуги уже более 10 лет. Приоритетным направлением деятельности юридической фирмы является оказание услуг по представительству в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на территории Тулы и Тульской области.

Главные принципы этой компании: профессионализм, порядочность и ответственность.

Юристы Правовового бюро «ТРИБУН»:

  1. Имеют многолетний опыт разрешения правовых вопросов различной степени сложности;
  2. Проводят объективный и комплексный анализ правовых ситуаций;
  3. Индивидуально подходят к каждому делу и клиенту;
  4. Оценивают юридические перспективы и риски возможного исхода дела до принятия его в производство;
  5. Не работают с заведомо проигрышными делами;
  6. Официально оформляют оплату услуг;
  7. Гарантируют внимательное отношение к вашей проблемы и постоянный контроль при ее разрешении.

Если здесь взялись за ваше судебное дело, значит, его действительно можно выиграть.

Услуги для физических лиц:

Представительство в судах

  • Оформление наследства через суд
  • Обжалование решения, действия органа государственной власти, а также иных органов
  • Споры о недвижимости
  • Узаконение самовольной постройки через суд
  • Земельные споры
  • Взыскание убытков и морального вреда
  • Развод и раздел имущества
  • Жилищные споры
  • Выдел доли жилого дома в натуре
  • Споры с застройщиками
  • Взыскание алиментов
  • Взыскание долга
  • Семейные споры
  • Трудовые споры
  • Юридические услуги по делам об установлении юридических фактов
  • Споры со страховыми компаниями
  • Защита прав потребителей
  • Защита авторских прав
  • Банкротство физических лиц

Государственная регистрация

  • Регистрация ИП
  • Регистрация собственности
  • Внесение изменений в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Дополнительные услуги

  • Оформление наследства
  • Изменение вида разрешенного использования земельных участков
  • Изменение категории земельного участка
  • Оформление земли в собственность
  • Объединение или разделение земельных участков
  • Юридическая консультация
  • Выдел земельного участка

Услуги для юридических лиц:

Представительство в судах

  • Обжалование действий и решений органов государственной власти
  • Договорные споры (вытекающие из договоров поставки, подряда, аренды и т.д.)
  • Обжалование сделок (в том числе при банкротстве)
  • Взыскание задолженности
  • Споры с органами государственной власти или местного самоуправления, связанные с выкупом земельных участков
  • Снижение кадастровой стоимости
  • Юридические услуги по сопровождению процедуры банкротства
  • Возбуждение процедуры банкротства
  • Корпоративные споры в арбитражном суде
  • Юридическое сопровождение налоговых проверок. Налоговые споры
  • Защита деловой репутации в суде
  • Обжалование решения ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации)
  • Обжалование решения ФСС (Фонда социального страхования Российской Федерации)
  • Судебные споры, связанные с защитой права собственности
  • Установление сервитута в судебном порядке
  • Споры между строительными компаниями (по договорам строительного подряда)
  • Взыскание действительной стоимости доли при выходе участника из ООО
  • Споры с ресурсоснабжающими организациями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и т.д.)

Государственная регистрация

  • Регистрация ООО
  • Регистрация некоммерческих организаций
  • Регистрация товарного знака
  • Регистрация АО, ПАО в Туле
  • Регистрация ТСН (бывшие СНТ, ДНТ и т.д.)
  • Ликвидация ООО
  • Регистрация ТСЖ
  • Ликвидация некоммерческой организации
  • Лицензирование в г. Туле и Тульской области. Получение лицензии
  • Юридические услуги по внесению изменений в учредительные документы юридического лица и ЕГРЮЛ
  • Регистрация акций
  • Реорганизация АО в ООО
  • Реорганизация учреждения
  • Реорганизация ООО

Дополнительные услуги

  • Юридические услуги по составлению и экспертизе договоров
  • Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
  • Юридические услуги в области внешнеэкономической деятельности
  • Юридические услуги по защите интеллектуальной собственности
  • Разрешение на строительство
  • Регистрация лицензионных договоров (договоров франчайзинга)
  • Регистрация договоров аренды и залога недвижимости
  • Постановка на учёт в Росфинмониторинге и согласование правил внутреннего контроля
  • Юридическое обслуживание арбитражных управляющих
  • Юридическое обслуживание бизнеса
  • Лицензирование образовательной деятельности в Тульской области
  • Взыскание задолженности через процедуру банкротства
  • Списание задолженности
  • Получение лицензии на лом черных и цветных металлов

Правововое бюро «ТРИБУН»

Тула, ул. Советская, 7, офис 33 (3 этаж), офисное здание за остановкой Металлистов по стороне Тульского оружейного завода

8 (4872) 38-42-71 (основной) 
8 (920) 740-84-26
8 (920) 747-18-30

juristtula@yandex.ru

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вчера, в 17:01 +3
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