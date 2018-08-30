К кому обратиться за юридической помощью в Туле

К кому идти за помощью, если на вас подали в суд? Куда обратиться за грамотной консультацией при продаже квартиры? Что делать, если вы взяли кредит, а платить его оказалось нечем?

Предлагаем вам три юридические компании, которые помогут решить многие судебные и административные вопросы.

Адвокат Ион Михайлович Трибой

Адвокат Ион Михайлович Трибой — опытный и практикующий адвокат с 23-летним юридическим стажем работы. Он имеет два высших образования — юридическое и психологическое. Уже не один десяток лет Ион Михайлович оказывает квалифицированную юридическую помощь и гарантирует своим доверителям полную конфиденциальность и соблюдение адвокатской тайны.

Ион Михайлович Трибой является адвокатом Тульской областной адвокатской палаты и зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Тульской области в реестре адвокатов под регистрационным номером 71/366.

По каким вопросам можно обратиться за помощью к этому адвокату:

По любому правовому вопросу в любых отраслях права (уголовное, гражданское, арбитражное, жилищное, семейное, административное).

Для защиты ваших прав и законных интересов на предварительном следствии по уголовным делам, в суде первой инстанции (по уголовным и гражданским делам), а также за помощью в обжаловании судебных решений в судах кассационной и надзорной инстанций.

Для разрешения любых правовых проблем граждан и юридических лиц в Туле, Тульской области, Москве, Московской области и в любых других регионах Российской Федерации.

Виды юридической помощи, которые предоставляет Ион Михайлович:

Уголовные дела

Гражданские дела

Арбитражные дела

Административные дела

Семейные споры

Жилищные споры

Наследственные споры

Земельные споры

Трудовые споры

Помощь при ДТП

Главные принципы хорошего адвоката: профессионализм, порядочность, правдивость, добросовестность и конфиденциальность. Это залог успешного решения дел.

Вам нужен опытный адвокат-профессионал? Звоните Иону Михайловичу Трибою!

Тула, пр. Ленина, 77, офис 608

8 (905) 620-61-94 (круглосуточно, ежедневно, Viber и WhatsApp)

ion@triboyadvokat.ru

triboyadvokat.ru

ОК Банкрот-Тула

С каждым днем всё большее и большее число граждан России попадают в долговую зависимость. Это напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Вопросы, связанные с невозможностью оплатить расходы и долги могут возникнуть как у обычных людей, которые взяли кредит на различные цели и нужды, так и у представителей бизнеса.

Финансовые долги — это не конец, а, возможно, старт. В этой ситуации есть возможность начать всё с начала

и двигаться дальше!

Банкротство — очень специфическая область гражданско-правовых отношений, и использование общепрофильных юристов для участия в банкротном процессе зачастую оборачивается не только отсутствием экономической выгоды, но и серьёзными убытками. Поэтому лучше пользоваться услугами узкопрофильных, высококвалифицированных специалистов.

«ОК Банкрот» — это крупнейшая сеть юридических компаний, занимающаяся исключительно вопросами банкротства и помощи должникам по кредитам.

Учредителями компании являются известные в стране юристы, за плечами каждого из которых сотни выигранных дел. Благодаря их усилиям была собрана команда профессионалов, имеющих внушительный опыт работы по вопросам банкротства юридических лиц, арбитражного управления и др.

В состав команды входят специалисты, много лет проработавшие в кредитных учреждениях, IT-компаниях и других близких отраслях. Такое объединение гарантирует успешное решение любых вопросов, связанных с банкротством и помощью должникам по кредитам.

Если нет возможности расплатиться с долгами, обратитесь в компанию

«ОК Банкрот-Тула»!

На сегодняшний день «ОК Банкрот» насчитывает 42 филиала по всей России, куда входят 147 юристов и 21 арбитражный управляющий. Один из филиалов находится в Туле.

Благодаря узкой специализации и большому количеству клиентов компания может себе позволить низкие цены на свои услуги. Комфортные, простые и прозрачные тарифные планы разработаны, исходя из нужд клиента.

Несмотря на то, что каждая ситуация индивидуальна, вы сразу будете знать, в какую сумму вам

обойдётся процедура.

Также есть возможность комфортной для клиента оплаты в рассрочку. Миссия компании: «Помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию».

Услуги для граждан

Банкротство граждан и ИП — на сегодняшний день единственная гарантированная законом процедура, благодаря которой можно списать все долги.

— на сегодняшний день единственная гарантированная законом процедура, благодаря которой можно списать все долги. Помощь должникам по кредитам. Вы получите полную защиту, компания возьмёт на себя переговоры и защитит вас, от банков, коллекторов и службы судебных приставов.

Услуги для бизнеса

Банкротство юридических лиц. Банкротство предприятия – это единственный институт, благодаря которому можно официально списать долги компании и начать новый бизнес.

Банкротство предприятия – это единственный институт, благодаря которому можно официально списать долги компании и начать новый бизнес. Взыскание дебиторской задолженности. Контрагенты тянут с возвратом долга? Не стоит ждать, когда долг уже будет невозвратным. Воспользуйтесь услугой по возврату дебиторской задолженности.

Здесь вы можете посмотреть истории успеха клиентов.

Начните жизнь с чистого листа с «ОК Банкрот-Тула»!

Тула, ул. Циолковского, 2-г, офис 32

8 (4872) 74-03-97

tula@okbankrot.ru

okbankrot.ru

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ТРИБУН, правовое бюро

Правовое бюро «ТРИБУН» профессионально оказывает юридические услуги уже более 10 лет. Приоритетным направлением деятельности юридической фирмы является оказание услуг по представительству в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на территории Тулы и Тульской области. Главные принципы этой компании: профессионализм, порядочность и ответственность. Юристы Правовового бюро «ТРИБУН»: Имеют многолетний опыт разрешения правовых вопросов различной степени сложности; Проводят объективный и комплексный анализ правовых ситуаций; Индивидуально подходят к каждому делу и клиенту; Оценивают юридические перспективы и риски возможного исхода дела до принятия его в производство; Не работают с заведомо проигрышными делами; Официально оформляют оплату услуг; Гарантируют внимательное отношение к вашей проблемы и постоянный контроль при ее разрешении. Если здесь взялись за ваше судебное дело, значит, его действительно можно выиграть. Услуги для физических лиц: Представительство в судах Оформление наследства через суд

Обжалование решения, действия органа государственной власти, а также иных органов

Споры о недвижимости

Узаконение самовольной постройки через суд

Земельные споры

Взыскание убытков и морального вреда

Развод и раздел имущества

Жилищные споры

Выдел доли жилого дома в натуре

Споры с застройщиками

Взыскание алиментов

Взыскание долга

Семейные споры

Трудовые споры

Юридические услуги по делам об установлении юридических фактов

Споры со страховыми компаниями

Защита прав потребителей

Защита авторских прав

Банкротство физических лиц Государственная регистрация Регистрация ИП

Регистрация собственности

Внесение изменений в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей Дополнительные услуги Оформление наследства

Изменение вида разрешенного использования земельных участков

Изменение категории земельного участка

Оформление земли в собственность

Объединение или разделение земельных участков

Юридическая консультация

Выдел земельного участка Услуги для юридических лиц: Представительство в судах Обжалование действий и решений органов государственной власти

Договорные споры (вытекающие из договоров поставки, подряда, аренды и т.д.)

Обжалование сделок (в том числе при банкротстве)

Взыскание задолженности

Споры с органами государственной власти или местного самоуправления, связанные с выкупом земельных участков

Снижение кадастровой стоимости

Юридические услуги по сопровождению процедуры банкротства

Возбуждение процедуры банкротства

Корпоративные споры в арбитражном суде

Юридическое сопровождение налоговых проверок. Налоговые споры

Защита деловой репутации в суде

Обжалование решения ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации)

Обжалование решения ФСС (Фонда социального страхования Российской Федерации)

Судебные споры, связанные с защитой права собственности

Установление сервитута в судебном порядке

Споры между строительными компаниями (по договорам строительного подряда)

Взыскание действительной стоимости доли при выходе участника из ООО

Споры с ресурсоснабжающими организациями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и т.д.) Государственная регистрация Регистрация ООО

Регистрация некоммерческих организаций

Регистрация товарного знака

Регистрация АО, ПАО в Туле

Регистрация ТСН (бывшие СНТ, ДНТ и т.д.)

Ликвидация ООО

Регистрация ТСЖ

Ликвидация некоммерческой организации

Лицензирование в г. Туле и Тульской области. Получение лицензии

Юридические услуги по внесению изменений в учредительные документы юридического лица и ЕГРЮЛ

Регистрация акций

Реорганизация АО в ООО

Реорганизация учреждения

Реорганизация ООО Дополнительные услуги Юридические услуги по составлению и экспертизе договоров

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

Юридические услуги в области внешнеэкономической деятельности

Юридические услуги по защите интеллектуальной собственности

Разрешение на строительство

Регистрация лицензионных договоров (договоров франчайзинга)

Регистрация договоров аренды и залога недвижимости

Постановка на учёт в Росфинмониторинге и согласование правил внутреннего контроля

Юридическое обслуживание арбитражных управляющих

Юридическое обслуживание бизнеса

Лицензирование образовательной деятельности в Тульской области

Взыскание задолженности через процедуру банкротства

Списание задолженности

Получение лицензии на лом черных и цветных металлов

Правововое бюро «ТРИБУН»

Тула, ул. Советская, 7, офис 33 (3 этаж), офисное здание за остановкой Металлистов по стороне Тульского оружейного завода

8 (4872) 38-42-71 (основной)

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